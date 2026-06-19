Брусника представила проект в центре Челябинска

Фото: пресс-служба компании «Брусника»

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Новый проект по адресу Пушкина, 69 получил название «Современник» — это квартал в тихом центре Челябинска в окружении зелени, культурных объектов и исторических зданий. Его архитектура создана без оглядки на скоротечные тренды и органично вписана в городской контекст, поэтому облик «Современника» никогда не потеряет актуальности и подобно хорошему вину с каждым годом будет прибавлять в ценности.

Главное лобби квартала задумано как двухуровневое общественное пространство. Помимо зоны ресепшн в нем появятся зона с мягкой мебелью, переговорная комната, гостиная для мероприятий и игровая для детей. Это облегчит ежедневную рутину: например, когда нужно срочно провести рабочий звонок или оставить ребёнка в игровой комнате.

Квартира с отдельным входом. Фото: пресс-служба компании «Брусника»

В «Современнике» будет всего 155 квартир площадью от 54 до 210 м². На этаже в среднем 3-4 квартиры. Есть уникальные, занимающие целый этаж: двухуровневые, с отдельным входом и просторными летними помещениями. Решения с террасами станут полноценной альтернативой загородному дому, при этом в самом центре Челябинска и с доступом к городской инфраструктуре. Летние помещения позволят разнообразить жизненные сценарии и проводить больше времени на открытом воздухе: обустроить зону для работы и отдыха в летний период, установить елку и лепить снеговиков зимой.

Терраса на последнем этаже. Фото: пресс-служба компании «Брусника»

Потолки — высотой от 3 до 3,6 м, окна — крупноформатные, дерево-алюминиевые. Лифты — скоростные и без деления на пассажирские и грузовые: все кабины будут увеличенного размера.

На минус первом уровне спроектирован подземный паркинг на 162 машино-мест. Здесь же расположатся 106 кладовых, которые помогут освободить жилые помещения от крупногабаритных и сезонных вещей.

Зона отдыха во дворе. Фото: пресс-служба компании «Брусника»

Фирменный почерк Брусники проявится и в обустройстве дворов с большим количеством зелени, подобранной по календарю цветения. Так уличные пространства круглый год будет наполнено яркими красками. Сердцем двора станет «тайный сад» с зелеными комнатами, архитектурным прудом и беседками. Также ландшафтные архитекторы благоустроят территорию вокруг «Современника» и проложат прогулочный маршрут с зонами отдыха и игровыми площадками для разных возрастов.

Прогулочная аллея с детскими площадками. Фото: пресс-служба компании «Брусника»

Подробнее о проекте

Брусника развивает площадку в границах Пушкина — Свободы — Тимирязева — Плеханова в рамках договора о КРТ. Девелопер расселил на площадке два дома, демонтировал старые гаражи и модернизирует коммунальные сети всего квартала.

Пушкина 69. Фото: пресс-служба компании «Брусника»

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