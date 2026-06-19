«Не всегда возвращение — это шаг назад»: как актриса из Курганской области провалилась у Михалкова, но случайная встреча с Юрием Гальцевым вернула ей надежду

Фото: предоставлено героем публикации

На челябинский вокзал прибыл необычный состав. В его вагонах не было привычных пассажиров: мам с детьми, бабушек с авоськами или вахтовиков. Поезд привез в столицу Южного Урала целую вселенную — мир театрального искусства.

В 2026 году по дорогам нашей родины впервые отправился грандиозный всероссийский проект «Театральный поезд», превративший страну в единую сцену. Состав следует по маршруту Владивосток — Москва, собирая в своих купе актеров, режиссеров и продюсеров со всей страны. Они выступают в городах по пути, чтобы доказать: театр — это не только привилегия столиц.

Каждый вагон поезда расписан на тему театра Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

В Челябинске свои спектакли показали труппы из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени. Самой многочисленной оказалась делегация Шадринского драмтеатра — 34 человека. Среди них — актриса Алина Паламина, родившаяся в Кургане, учившаяся в Челябинске и ныне служащая в Шадринске. Мы поговорили с ней о жизни и творческом пути.

На бюджет берем только мальчиков

Расскажи, почему решила стать актрисой?

— Моя история с театром началась примерно в 4 года. Мама предложила мне поучаствовать в фестивале в моем родном городе Кургане, и мы подготовили пародию на Глюкозу с ее тогда мегапопулярной песней «Невеста». Именно в тот момент я поняла: я — человек сцены. В дальнейшем я много выступала — и как танцовщица от группы современного танца, и как певица, участвуя в школьных и городских мероприятиях.

Когда пришло время выбирать профессию, мне хотелось быть везде и сразу. Но в конечном счете я поняла, что актриса — это моя ниша, и я хочу развиваться именно в этом направлении.

Поступать я поехала сначала в Екатеринбург и была настроена только на бюджет. А там сказали: «Все бюджетные места только для парней. Девочкам — если вы готовы быть на коммерции, мы вас пропустим в следующий этап». Я, конечно, расстроилась, но опускать руки не собиралась. Мы с мамой написали декану факультета Челябинского института культуры с вопросом о наличии бюджетных мест для девушек. К счастью, там все было честно: 4 места для парней и 4 для девушек. Так я стала студенткой-бюджетницей. Я отучилась с гордо поднятой головой и окончила институт с красным дипломом.

И как же так получилось, что ты оказалась в Шадринском театре?

— После окончания учебы я решила попробовать поехать в Санкт-Петербург. Отправилась в Кронштадт, там как раз театр набирал актеров и актрис для новых постановок. В итоге, я показала свою программу (басня, песня, проза). Директор, который оказался бывшим управленцем Шадринского театра, отвел меня за ручку в сторонку и сказал: «Ты же из Кургана? А чего в Шадринский театр не попробуешься, он недалеко».

Я ответила, что туда набор уже закрыт, поэтому приехала сюда. Он убедил меня, что в Питере мне делать нечего — все деньги будут уходить на квартиру, и порекомендовал меня в Шадринский театр, и там меня встретили с распростертыми объятиями.

Как Юрий Гальцев стал началом нового этапа

И как тебе театр?

— Шадринскому драматическому театру в следующем году исполнится 130 лет, это одно из самых популярных мест в городе. Здесь очень театральная публика, и практически на каждом спектакле у нас аншлаг. Сейчас у нас очень молодая труппа — средний возраст до 30 лет, так что я отлично вписалась.

Фото: предоставлено героем публикации

Меня сразу ввели почти во все главные роли, мое амплуа — классическая героиня, «принцесса». Большая часть нашего репертуара — это сказки, так что моя внешность идеально подошла для основных партий. Мне все очень нравилось, но спустя три года я уволилась. Правда, потом вернулась снова, и на это решение повлиял Юрий Гальцев

Он что, хотел тебя забрать с собой, но передумал?

— Нет (смеется). Я решила попытать счастье в Москве. Все-таки, родившись в Кургане и отучившись в Челябинске, мне хотелось настоящей движухи большого города, а Шадринск под это описание не очень подходил. В итоге в 2025 году я поехала поступать в академию к Михалкову. И меня не взяли. А я уже без работы… Конечно, настроение испортилось, и тут мне пишет моя бывшая преподавательница по танцам: «Алина бросай все, срочно приезжай в Курган, сюда приедет Юрий Гальцев, сможешь с ним познакомиться, поговорить за кулисами! Я все устрою!»

С Юрием Гальцевым. Фото: предоставлено героем публикации

И я вернулась, оставив свою московскую мечту. Мы послушали выступление Гальцева, зашли за кулисы, а там народу — тьма. И я почему-то выкрикиваю фразу: «А можно сфотографироваться с актрисой Шадринского драматического театра?». И он поднял голову такой: «Так-так, кто там актриса? Подходи, моя хорошая». Мы сделали фото, и я, не теряя времени, сказала ему, что сейчас моя актерская карьера на паузе и я ищу работу. Спросила, есть ли вакансии в его театре. (Юрий Гальцев — художественный руководитель Театра Эстрады в Санкт-Петербурге. — Прим. ред.). Он дал мне свой номер телефона, я выслала ему весь свой материал и репертуарный лист, на тот момент на моем счету было 14 ролей.

Он ответил — мне все понравилось, но ты же понимаешь, что я не один принимаю решения по поводу поступления, наш коллектив — как большая семья. Приезжай в Питер, посмотрим на тебя все вместе.

Возвращение - не шаг назад

Звучит как начало истории приключений в Санкт-Петербурге...

— Мне тоже так казалось. Но в итоге я приезжаю в Питер, снимаю квартиру, показываю программу, а меня не берут… Я, конечно, очень расстроилась, но решила попробоваться в другие театры, а пока бегала по подработкам в магазинах косметики, одежды. Я старалась держаться на плаву, подала в районе 40 заявок по театрам Питера и Москвы. Так провела около двух месяцев, не получила ни одного отклика. И, в конце концов, решила вернуться в Курган.

Это был декабрь. Я пыталась устроиться в Курганский театр драмы, но все вакансии, особенно женские, были уже заняты. В тот момент я уже мысленно прощалась с актерской профессией. И тут, как знак судьбы, на гастроли в Курган приезжает Шадринский театр. Что было необычно — вместе с труппой приехал директор, а он, как правило, редко куда выезжает.

Я пошла повидаться с коллегами, ведь за три года этот театр стал для меня родным. И обратилась к директору, попросила взять меня обратно, и меня приняли. Для меня это было не шагом назад, а возвращением домой. Сейчас я счастлива, что это не вынужденная подработка, а именно та профессия, о которой я всегда мечтала.

Алина Паламина в роли Принцессы в «Бременских музыкантах». Фото: предоставлено героем публикации

Да, говорят же, что мы начинаем что-то ценить, только когда потеряем. А как в итоге ты попала на этот «Театральный поезд»?

— Наш директор всегда за любой кипиш. Когда информация о «Театральном поезде» разошлась по всем театрам, мы оказались единственными из Курганской области, кто решился на этот шаг.

Участие в проекте — это, по сути, презентация своего театра и города. И пусть Шадринск совсем небольшой, но сам театр очень старый, с богатой историей и частыми постановками от приглашенных режиссеров. Чтобы достойно представить себя, директор подал заявку в Союз театральных деятелей (СТД), и нас одобрили. После этого мы предложили несколько спектаклей, и СТД отобрал два: вечерний — «Донские рассказы» и детский, утренний — «Бременские музыканты».

Поезд идет по длинному маршруту — Москва-Владивосток. Неужели вам пришлось отправляться так далеко, чтобы присоединиться к нему?

— К счастью, нет (смеется). Поезд не очень длинный, всего около 10 вагонов. Один из них — вагон-ресторан, а другой — с душевыми. Это, кстати, очень удобно: можно спокойно помыться и не стоять в очередях.

Каждый театр выступает в городах, расположенных недалеко от его «базы». Например, мы давали спектакли в Челябинске и Екатеринбурге. В поезд мы загрузились в Кургане заранее, вечером 15-го числа, и еще несколько часов стояли на вокзале. Выехали 16 июня в 5 утра, чтобы успеть к 9 часам на торжественную встречу.

Конечно не обошлось без прогулки по Челябинску Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Поезд для нас стал не просто транспортом, а настоящим домом. И здесь возник забавный диссонанс: ты привыкаешь, что поезд всегда в движении, а мы ночевали в стоящих на месте вагонах. Из-за этого у многих ребят, включая меня, была бессонница (смеется).

Когда мы отыграем спектакли в Челябинске и Екатеринбурге, наш отрезок пути закончится. Поезд двинется дальше в Москву уже без нас, а наши места займут другие труппы.

Что как актриса можешь сказать о выступлении в Челябинске?

— Мы показывали спектакли 16 июня вечером и 17 июня утром на большой сцене театра драмы имени Наума Орлова. Вечерний показ прошел с аншлагом: зрители долго аплодировали и не хотели отпускать актеров. На детском утреннике зал был заполнен чуть меньше, но было видно, что и дети, и взрослые искренне радовались сказке. Это было авторское видение, но мы не ушли далеко от всем знакомых «Бременских музыкантов».

Пожалуй, самым сложным было привыкнуть к сцене. По сравнению с нашей она не просто большая, а огромная! Актер должен уметь заполнять собой все пространство, чтобы даже в одиночестве оставаться в центре внимания. В нашей Курганской области сцены гораздо меньше. Но ведь для этого мы и приехали — чтобы попробовать свои силы, испытать новые эмоции и получить бесценный опыт.

Пора в путь! К новым сценам Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

«Театральный поезд» — проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Реализуется при поддержке Министерства культуры и Президентского фонда культурных инициатив, генеральным партнером выступает ОАО «РЖД». Сейчас состав уже направляется в Пермь. Когда он покидал Челябинск, на вокзале его провожал с напутственным словом министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Алексей Бетехтин добавил челябинскую табличку на большое полотно городов-участников проекта «Театральный поезд» Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

— «Театральный поезд» — замечательный проект, который на два дня устроил у нас праздник театра. В этом и заключается одна из главных задач — быть мобильным, отправляться на гастроли и нести театральную культуру в другие города, — подчеркнул министр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.