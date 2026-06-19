Алексей Текслер: Жизнь каждого жителя Челябинской области должна становиться лучше

- Алексей Текслер выступил с несколькими заявлениями и законодательными инициативами. Фото: пресс-служба губернатора.

Ежегодное обращение Алексея Текслера к депутатам Законодательного Собрания - не просто традиционный отчет перед парламентариями. Глава региона определил приоритеты, по которым предстоит дальше двигаться и развиваться Челябинской области. В докладе, который длился меньше часа, Алексей Текслер рассказал, как выполняются задачи специальной военной операции, развивается социальная инфраструктура, благоустраиваются города и села, продвигается программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Важным остается развитие промышленности, в частности открытие новых производств. Также губернатор заявил о создании Социального кодекса в Челябинской области - он объединит все меры поддержки.

— Мы вместе со всей страной продолжаем решать важнейшие задачи, поставленные нашим президентом: по достижении целей специальной военной операции, сохранению и укреплению наших традиционных ценностей, развитию суверенной экономики и созданию комфортных условий для жизни наших граждан, — сказал глава региона. — А значит, по созданию будущего с абсолютными возможностями для каждого жителя Челябинской области. Конечно, основой этого будущего является Победа в специальной военной операции.

Ежегодное обращение предназначено не только депутатам, но и руководителям ведомств, директорам предприятий и общественникам. Олег Татаркин/zs74.ru

Все для Победы

Челябинская область продолжает помогать участникам спецоперации, отправляя технику и другие грузы, оборонный промышленный комплекс работает в три смены, восстанавливаются подшефные территории в Донецкой Народной Республике.

Многое регион делает для социализации ветеранов спецоперации. В этом году областной парламент ввел квоты на рабочие места для бойцов при трудоустройстве на предприятия. В Златоусте заработал Единый центр поддержки участников СВО, где можно получить социальное, юридическое, психологическое и медико-реабилитационное сопровождение, государственные и муниципальные услуги.

Также Алексей Текслер отметил эффективность кадровой программы «Герои Южного Урала». Один из ее участников, ветеран спецоперации Алексей Рожков, сегодня работает первым заместителем председателя комитета Заксобрания по социальной политике. На днях он защитил диплом по вовлечению молодежи в деятельность парламента.

— Мы продолжаем не просто сохранять, а еще и развивать все меры поддержки участников спецоперации, — прокомментировал Алексей Рожков. — Это сейчас одно из основных направлений для стабильной ситуации в регионе. Минимальное, что мы можем сделать, — отблагодарить тех ребят, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции и защищают нашу страну. Также прозвучало важное заявление о сохранении памяти. Сохранение истории нашего региона — ключевой момент.

Среди депутатов сегодня есть несколько участников спецоперации. Фото: пресс-служба губернатора.

Для сохранения памяти Алексей Текслер поручил создать в Челябинской области Открытую книгу памяти. В ней будет рассказываться об участии южноуральцев в спецоперации, в том числе в тылу.

— Не менее важно сегодня, когда наши земляки отважно сражаются на фронте, а здесь в тылу добиваются трудовых успехов во имя Победы, начать это все фиксировать, документировать в Открытую книгу памяти и бережно передавать будущим поколениям, - сказал губернатор. — Тем более, у нас есть и Герои России, и те, кто награжден орденами и высокими государственными наградами. Такая работа по увековечиванию воинского подвига и трудового вклада должна вестись с привлечением ветеранов СВО, общественного и экспертного сообщества.

В новом Едином центре поддержки участников СВО в Златоусте Алексей Текслер встретился с ветеранами и услышал их пожелания по реабилитации. Фото: пресс-служба губернатора.

Новые школы, больницы и дома культуры должны быть загружены

Важным показателем развития региона является вклад в социальную инфраструктуру. За последние семь лет по различным национальным проектам в регионе был построен и реконструирован 481 объект здравоохранения, построено 67 детских садов и 20 школ, еще более 200 отремонтированы. Также ремонтировались учреждения культуры и спорта, библиотеки. В нормативное состояние привели более 5,5 тысяч километров региональных и муниципальных дорог, благоустроили почти 3,5 тысячи скверов и дворов.

— Мы не просто сохраняем статус промышленной опоры страны — мы становимся регионом, который умеет смотреть в будущее, — отметил председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. — Статус «Культурной столицы», заявка на лидерство в робототехнике, кампус «Южный Урал», сотни обновленных школ и больниц — это не про цифры, это про среду, в которой хочется жить. Алексей Леонидович четко сказал: конкуренция сегодня идет за человека. И это, на мой взгляд, самый правильный ориентир, который только может быть. Мы остаемся надежной опорой страны, но при этом добавляем новые грани — человеческие, культурные, образовательные. Это и есть настоящее развитие.

В обращении Алексей Текслер подчеркнул, что мало создать инфраструктуру — она должна работать. Люди должны заботиться о здоровье, заниматься спортом, интересоваться культурой.

Столица робототехники

Отдельно губернатор остановился на экономическом развитии региона. Валовой региональный продукт (ВРП) по итогам 2025 года ожидается свыше 3 триллионов рублей. Это в два раза выше показателя 2019 года. Здесь в регионе намечены две тенденции: развитие промышленных гигантов, которые открывают цеха, и создание новых производств.

Перспективным направлением является производство промышленных роботов.

— Мы помогаем предприятиям внедрять эти технологии, — сказал Алексей Текслер. — Мы задаем стандарты современной индустрии. Фактически мы сегодня в масштабах страны являемся лидерами в промышленной робототехнике, развиваем в этой части в первую очередь образовательные компетенции, готовим молодежь. В связи с тем, что мы к этому вопросу подходим комплексно, считаю, что у нас есть все, чтобы стать столицей российской робототехники.

Наравне с роботами помогает человеку искусственный интеллект. Его применяют в медицине, образовании, общественном транспорте и промышленности.

Более технологичным становится сельское хозяйство.

— Современная техника, минеральные удобрения, отечественная селекция, «цифровые решения в земледелии» и развитие инфраструктуры переработки - все это напрямую влияет на наши результаты, — отметил Алексей Текслер. — И как следствие, четвертый год подряд мы бьем рекорды по урожаю, собирая более 2 миллионов тонн зерна. В этом году темпов не сбавляем. Общая задача — сохранить достигнутый уровень. Так мы обеспечиваем продовольственную безопасность региона и страны.

Кампус получил имя

Вслед за развитием производства меняются образовательные стандарты. Высокотехнологичные компании нуждаются в кадрах и начали их готовить сами. Сегодня система подготовки рассчитана на инженерное мышление, которое воспитывается в Кванториумах, IT-кубах, инженерных классах. Дальше подключается программа «Профессионалитет», по которой предприятия участвуют в обновлении мастерских и оборудования. В сфере высшего образования главный проект на сегодня — межуниверситетский кампус мирового уровня. Губернатор сообщил, что теперь у кампуса появилось свое имя:

— Сегодня скажу это впервые. Кампус получит объединяющее для нас всех название — «Южный Урал». Это наш край, который мы любим, ценим и верим в его будущее!

Кампус «Южный Урал» скоро превратится в город ученых и студентов. Фото: пресс-служба губернатора.

Шесть новых гостиниц кампуса откроются уже в сентябре и примут три тысячи студентов. В 2027 году достроят научно-образовательный комплекс с лабораториями, образовательными пространствами и конференц-залом. Дальше предстоит самая сложная задача — содержательно наполнить новый вуз вместе с предприятиями и учеными.

Судьба брошенных домов

В 2025 году Алексей Текслер заявил о старте проекта по масштабному обновлению инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства «Большой ремонт 74». На этот раз губернатор сделал акцент на качестве коммунальных услуг. Глава региона потребовал, чтобы ни один дом не оставался без управляющей компании. Работу должны активизировать министерства, госжилинспекция, главы муниципальных образований.

— Речь идет об обслуживании домов, по разным причинам оставшихся без управляющих компаний, — сказал Алексей Текслер. — В подавляющем большинстве это старый жилищный фонд, где иногда годами не могут выбрать способ управления. Трудности, которые ложатся на муниципалитеты в этой связи, понятны. Но мы не можем подвергать жителей риску. За каждым домом должна быть управляющая компания, и она должна выполнять свои обязательства.

Предприятиям пора поддержать семьи

Важная задача для региона — поддержка семейных ценностей. В Челябинской области растет количество многодетных семей. Для увеличения продолжительности жизни, поддержки материнства и детства на Южном Урале развивается система первичного звена здравоохранения, открываются семейные многофункциональные центры, переоснащаются женские консультации.

Алексей Текслер обратился к руководителям предприятий — настало время активно включиться в поддержку семей с детьми. Это направление поддержал председатель Законодательного Собрания Олег Гербер.

— Алексей Леонидович обратился с очень важным и актуальным посылом к руководителям предприятий и бизнесу, — прокомментировал спикер. — Им пора активнее влиять на демографическую ситуацию в регионе и стране в целом, работать с этой проблемой. Абсолютно поддерживаю. Руководители предприятий и собственники компаний не раз высказывали опасения по поводу серьезного дефицита трудовых ресурсов уже в ближайшем будущем. И Алексей Леонидович во время этих обсуждений отмечал, что государство улучшением демографической ситуации занимается постоянно, а значит, собственные социальные меры поддержки должны быть у и бизнеса. Иначе предприятиям просто не выжить.

Кстати, в Челябинской области действует 76 мер поддержки, которыми в 2025 году воспользовались почти 300 тысяч семей.

Социальный кодекс — что это и зачем?

Еще одно поручение касалось социальных мер поддержки. Их получают 1,2 миллиона южноуральцев — это выплаты и социальные услуги за счет областного бюджета. Социальная законодательная база настолько большая, что настало время ее упорядочить, сделать понятной и доступной. Эту задачу решит Социальный кодекс Челябинской области. Законопроект предстоит подготовить областному парламенту.

— Поручаю социальному блоку правительства провести анализ и систематизацию законодательства в социальной сфере, закрепив единые подходы, принципы, терминологию в едином региональном законе — Социальном кодексе Челябинской области. Это обеспечит прозрачность, доступность и оперативность предоставления поддержки населению, — сказал Алексей Текслер.

Эту инициативу интересной для всей страны назвал депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин.

— Мне, как законодателю с двадцатипятилетним стажем, было интересно услышать о предложении кодифицировать все областные нормы в сфере социальной защиты и поддержки, — сказал депутат. — Например, законы и подзаконные акты, которыми устанавливаются меры поддержки для ветеранов боевых действий, сотрудников силовых структур и их семей разбросаны по нескольким десяткам законодательных актов, подзаконных актов, включая указы президента, постановления правительства, ведомственные инструкции. Самим получателям в этом сложно разобраться. Кодификация этих норм в едином законе, в Социальном кодексе, позволит упростить применение этих норм. Если этот опыт будет успешен у нас в области, то его будем предлагать другим регионам, на федеральном уровне.

В конце своего обращения Алексей Текслер выступил с инициативой разделить полномочия губернатора и председателя правительства. Региональный премьер-министр будет отвечать за исполнение бюджета, реализацию государственных программ, контролировать исполнение поручений губернатора. Изменения в Устав Челябинской области уже приняты.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Наша ключевая цель остается неизменной: чтобы жизнь каждого жителя Челябинской области становилась лучше. Да, есть, проблемы, которые предстоит решить. Но за прошедшие годы мы укрепили экономику и социальную сферу, преобразили города и села. Любые достижения по-настоящему ценны лишь тогда, когда они служат людям. Поэтому сегодня мы движемся дальше. Создаем условия для достойного труда, самореализации, защиты здоровья и благополучия. Все это служит одной задаче: чтобы в области росло число крепких, счастливых семей, а внимание и заботу чувствовал каждый южноуралец.