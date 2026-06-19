Фестиваль начался с шествия. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Сегодня в Челябинске дали старт юбилейному, пятому фестивалю «Театры без крыш». Площадка сменилась — теперь это Арт-сквер, но суть осталась прежней: никаких стен, никаких билетов, никаких границ между зрителем и актером. Только улица, солнце и магия живого театра.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Все началось в 17:00 с парада на набережной у цирка. Артисты и все желающие — в карнавальных костюмах, масках и причудливых нарядах — двинулись колонной к Арт-скверу, превращая город в одну большую сцену.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Тема этого года — «Сны и Сновидения». Организаторы предлагают на время забыть о взрослых заботах, замедлиться и заглянуть в себя — туда, где живет внутренний ребенок, который еще верит в чудеса.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Участниками юбилейного сезона стали профессиональные уличные театры из пяти регионов России: Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Самары, а также Челябинска и Челябинской области.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Сегодня фестиваль продлится до самого вечера. Завершит день спектакль «Месяцы» от театра «Странствующие Куклы господина ПэЖо» из Санкт-Петербурга.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Что смотреть завтра? Выбор богатый. В 13:00 спектакль-медитация «Проведение в Сны» от челябинского «Театрального Пространства Свободы». В 13:00 - театр «НеБолет» из Челябинска покажет спектакль «Баушка» — тихую, теплую историю о бабушках, времени и любви. В 15:00 театр «Комик-Трест» из Санкт-Петербурга представит спектакль «Улетная рапсодия», в 16:00 клоунесса из Казани Алена Шишкина покажет спектакль SOS, в 17:00 - спектакль «Длина Солнечного ветра» от музыкально-пластического театра «Аккорд» из поселка Федоровка, а в 18:00 Алексей Тить из Челябинска покажет спектакль-ожидание «СаСя».

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Главное правило фестиваля — свободный вход. Никаких билетов, никаких рамок. Вы можете сидеть на травке, стоять на склоне или устроиться на бордюре — отовсюду видно и слышно. Зритель здесь не гость, а участник.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

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