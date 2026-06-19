Андрей Князев исполнил хиты группы «КняZz» и нетленки «Короля и Шута» Фото: архив КП.

Вечером в пятницу, 19 июня, сотни челябинцев отрывались на концерте рок-группы «КняZz» под названием «Мастер кукол». Ее лидер — один из основателей «Короля и Шута» — Андрей Князев исполнил не только хиты действующего коллектива, но и нетленки «КиШа»: «Адель», «В пасти темных улиц», «Ром», «Танец злобного гения» и другие. Хором подпевал весь зал.

Если вы думали, что зрители — сплошь бумеры и миллениалы, которые пришли тряхнуть стариной, вы сильно заблуждаетесь. Было много юных фанатов, которые пришли с мамами и папами (кстати, возрастная категория концерта 12+). Сложно представить, что кто-то из них родился уже после смерти легендарного фронтмена «КиШ» Михаила Горшенева. Как тут не вспомнить анекдот про «приучен к Горшку», — шутят зрители постарше.

Юные челябинцы уже знают толк в панк-роке! Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

На экране была анимация и фрагменты из фильма о группе «Король и Шут» Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Популярности творчеству рок-группы добавил сериал «Король и Шут», где сочетается биография группы и фэнтези из песен. В начале этого года вышло его продолжение — этакая «панк-сказка», где Горшок и Князь спасают мир песен «КиШа» (а еще красивую женщину) от Некроманта.

Концертную программу, которая называлась «Мастер кукол», дополняла анимация на экранах, оживляющая героев песен, где своего рода «конферансье» был нарисованный шут.

В завершении артисты вышли на поклон Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

«Искренне прошу — смейтесь надо мной, если это вам поможет!» — после песни «Гимн шута», которую иллюстрировали кадры из сериала про «КиШей» артисты ушли со сцены, но публика не хотела их отпускать. После небольшой паузы музыканты вернулись и исполнили «Куклу колдуна», которая в последние годы оказалась очень популярна у молодежи.

Андрей Князев исполнил «Куклу колдуна» на концерте в Челябинске

Общаясь с залом, Андрей Князев анонсировал новый клип и сингл к следующему альбому.

— В начале или середине осени мы собираемся выпустить альбом, который будет состоять из всех наших лучших песен с момента основания группы — на наше усмотрение подобранных и перезаписанных на новый лад, с современным звучанием и современным уровнем нашего музыкального (не побоюсь этого слова) интеллекта. Все, что я перечислил, станет поводом для нашей новой встречи и, соответственно, мы с большим удовольствием снова к вам приедем!

А завершением концерта стала песня «Лесник», которого так сильно просили фанаты. Разве можно им в этом отказать? «Я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу…»

Концерт группы «КняZz» в Челябинске завершила песня «Лесник»

После того, как в зале зажгли свет, музыканты вышли на поклон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.