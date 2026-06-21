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Общество21 июня 2026 6:59

Праздник, который собирает Россию: в Челябинской области прошел Бажовский фестивальфото

В Бажовском фестивале в Челябинской области приняли участие 3500 мастеров
Анна ВОЛКОВА
В фестивале участвовали мастера из разных городов.

В фестивале участвовали мастера из разных городов.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Демарино снова стало точкой притяжения для всей страны. Вот уже 32-й год подряд здесь собирается фестиваль, который давно перерос статус просто праздника. Это живая история, где переплетаются ремесла, песни, народные костюмы и улыбки — настоящий портал в уральскую глубинку, где каждый может прикоснуться к истокам.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

В этом году «Бажовка» побила рекорды: свыше 3500 участников из десятков регионов — от Кургана до Москвы, от Омска до Удмуртии. Гостей — десятки тысяч. Мастера показали свое искусство, семьи приезжали с детьми, и это главное: малыши впитывают культуру не по учебникам, а через песок в руках гончара, звон балалайки и запах свежего хлеба из печи. Смотрим, как это было.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

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