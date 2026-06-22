В День памяти и скорби южноуральцы присоединятся к общероссийской минуте молчания

22 июня жители Челябинской области вместе со всей страной почтят память павших в годы Великой Отечественной войны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В память о тех трагических событиях 22 июня в регионе пройдут мемориальные акции, возложения цветов и тематические мероприятия в учреждениях культуры и образования. Ключевым событием станет общероссийская минута молчания.

В 12:15 по московскому времени вещание телеканалов и радиостанций прервется на одну минуту, чтобы каждый мог мысленно обратиться к памяти павших защитников Отечества. Именно в этот момент 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

В городах Челябинской области состоятся церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам. Губернатор Алексей Текслер примет участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы в Челябинске. К нему присоединятся представители власти, военнослужащие, ветераны и общественники.

– Приглашаем принять участие в памятных мероприятиях и минуте молчания, чтобы вместе сохранить историческую память о героизме и мужестве народа в годы Великой Отечественной войны, – рассказали в пресс-службе правительства региона.

В День памяти и скорби в Челябинске также состоится открытый показ и встреча со съемочной группой художественного фильма «Агитбригада. Серая зона». Картина снята при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и посвящена работникам культуры и искусства, отправившимся на фронт в составе агитационных бригад. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Челябинской области.

Накануне Челябинская область присоединилась к Всероссийской акции «Свеча памяти». По инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Космачева у мемориала Вечный огонь собрались свыше 400 человек — руководители силовых структур, оборонного ведомства, органов исполнительной власти, представители общественности, ветеранского движения и духовенства. Каждый участник держал в руках зажженную свечу и алые гвоздики.

— В этот день мы вспоминаем всех жертв той страшной войны. Подвиг народа, безусловно, будет жить в наших сердцах, — сказал заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

Церемонию открыла минута молчания, после чего салютная группа произвела троекратный залп в память о павших героях. В память о тех, кто отстоял будущее страны, участники возложили к Вечному огню цветы.

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