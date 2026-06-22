«Обязуемся учиться и овладевать военными знаниями»: как челябинцы встретили известие о Великой Отечественной войне 85 лет назад

Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области.

85 лет назад, 22 июня 1941 года, мирная жизнь южноуральцев разделилась на «до» и «после». Как Челябинская область встретила первый день Великой Отечественной войны, «Комсомолка» узнала в документах Объединенного государственного архива Челябинской области.

То воскресенье казалось безмятежным. Стояла теплая солнечная погода, челябинцы гуляли в парках, ели мороженое, торопились в гости. На улицах порхали девушки в легких ситцевых платьях, кто-то собирался на танцы, кто-то в кино. Все прервало экстренное сообщение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о вторжении врага — в 14:00 (12:00 по московскому времени) оно разнеслось по всем городам и селам Челябинской области.

В столице Южного Урала завыли заводские сирены, раздались паровозные гудки. В тот же день в областном комитете партии состоялось экстренное совещание партийно-хозяйственного актива о перестройке предприятий на выпуск военной продукции. На Магнитогорском металлургическом комбинате было решено в кратчайший срок освоить выплавку стали для военной промышленности.

— Руководители партийных организаций также вскрыли пакеты с мобилизационными планами. Согласно им коммунисты должны были организовать митинги на предприятиях и в организациях, на митингах требовалось принять приложенные к планам резолюции. Одним из пунктов этих резолюций было обязательство рабочих перейти на двенадцатичасовую смену, — сказано в документах бъединенного государственного архива Челябинской области.

Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области.

22 и 23 июня по всей области прошли многолюдные митинги и собрания. Только на Челябинском тракторном заводе их посетили несколько тысяч человек. На митингах вносились патриотические предложения: ввести 11-часовой рабочий день, отчислять двухдневный заработок в фонд обороны, а главное — ежемесячно до конца войны выполнять производственное задание за себя и за ушедших на фронт.

— Мы, студенты, научные работники и служащие пединститута, заслушав сообщение о наглом нападении германских фашистов на Советскую Родину, с негодованием клеймим позором поджигателей войны. Мы, студенты, обязуемся учиться, овладевать военными знаниями, чтобы по первому зову партии и правительства встать на защиту нашей Родины, — говорилось в резолюции митинга в Челябинском педагогическом институте, где в тот день, несмотря на воскресенье, шла сессия. Добровольцы шли в военкоматы непрерывным потоком.

Только за первые три дня войны поступило около 13 тысяч заявлений с просьбой отправить на фронт. По данным госархива, за первую военную неделю из Челябинской области было направлено в войска 4181 человек командного состава, 8048 — младшего начальствующего состава и 42431 рядовой.

На фронт уходили целыми семьями. И все же многие тогда надеялись, что война продлится несколько месяцев. Никто не предполагал, какими долгими и трудными окажутся 1418 дней и ночей, которые были впереди. Но жители Челябинской области — на фронте и в тылу — достойно вынесли все тяготы и внесли неоценимый вклад в общую победу.

В материале использованы справки и цитаты Объединенного государственного архива Челябинской области и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

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