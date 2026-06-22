Турнир в Миассе собрал 12 женских команд. Фото: Виктория Красильникова.

Футбольные страсти сейчас кипят не только на чемпионате мира в Америке. Не меньший заряд футбольных эмоций участники и болельщики получили в минувшую субботу, 20 июня, на областном женском турнире по мини-футболу.

«Геомамы», «Мамы первых», «Лидер мамы», «Мамы Сигнал 2015»… Уже по названиям команд можно понять саму суть этого открытого турнира, который прошел на миасском стадионе «Труд». Главными организаторами выступил профсоюзный комитет автомобильного завода «Урал», команда ФК «Урал», депутат Собрания Инна Сивань и управление по физической культуре и спорту администрации Миасса.

Команда «ОФГ» из Копейска стала бронзовым призером турнира в Миассе. Фото: Виктория Красильникова.

На целый день поляну стадиона, где нередко играет и тренируется миасское «Торпедо», отдали прекрасной половинке человечества. По уровню азарта и остроты женский футбол еще даст фору мужскому. Женщины к тому же играют куда аккуратнее мужчин. По крайней мере, серьезных травм на поле никто не получил. Сами участники в шутку называют свой вид спорта «мамским футболом».

По регламенту команды были разделены на три группы по четыре коллектива в каждой. По результатам игр команды отобрались в одну из четырех лиг — золотая, серебряная, бронзовая и хрустальная. И уже в своих лигах команды боролись за призовые места.

У каждой женской команды своя история. Кто-то играет уже давно, другие только-только начали активно тренироваться. Но всех, как правило, объединяет одно — в семье ребенок занимается футболом или каким-то другим видом спорта. А мамы подхватили эстафету у своих детей.

Яркий пример тому — команда «ОФГ» из Копейска. За эту женскую дружину выступает комсомолка, спортсменка и просто красавица наша коллега Лариса Батурина.

Наша коллега Лариса Батурина с наградой турнира. Фото предоставлено командой «ОФГ»

— Мы решили пойти по «стопам своих детей» всего месяца три назад. Сейчас в команде 12 человек. У большинства дети занимаются в копейской спортивной школе (СШ №4). Тренируемся два раза в неделю по вечерам на нашем стадионе «Химик». Заказали форму. Все, как положено. Большая благодарность нашему тренеру Константину Германовичу Евсееву. Он, как говорится, на общественных началах с нами занимается. Неделю назад мы участвовали в турнире в поселке Роза, — рассказала Лариса Батурина.

Соревнования в Миассе — уже третий турнир для команды «ОФГ».

— Заняли третье место в Бронзовой лиге. Выиграли два матча (игра шла в два тайма по 10 минут). Один из них по пенальти, — продолжает Лариса Батурина. — Накал страстей точно был сродни чемпионату мира, который сейчас проходит в Америке. Если и уступали, то с разницей в один мяч. Наш голкипер Линара Зайнуллина получил приз «Самого ценного игрока». После турнира тренер поздравил нас, поблагодарил за хорошую игру и волю к победе. Сказал, что главные победы у нас еще впереди. Мы увидели, как играют лучшие команды. Получили опыт, сделали выводы. Результат, конечно, важен. Но главное, что мы приобщаемся к спорту, и не только, как болельщики, но и как участники, — поделилась впечатлениями Лариса Батурина.

Константин Евсеев - тренер команды «ОФГ» Фото предоставлено командой «ОФГ».

Линара Зайнуллина получила приз, как Самый ценный игрок турнира. Фото предоставлено командой «ОФГ»

Первое место на турнире заняли хозяева — команда «Урал», на втором месте — «Геомамы» из башкирского Янгантау, на третьем — «Шахтер» из Коркино. По словам организаторов, такие турниры планируется проводить постоянно.

Команда «Урал» стала победителем турнира в Миассе. Фото: Виктория Красильникова.

Мужья организовались в группу поддержки. Фото предоставлено командой «ОФГ»

Победители и призеры

Золотая лига

«Урал» (Миасс)

«Геомамы» (Янгантау)

«Шахтер» (Коркино)

Серебряная лига

«Элита» (Учалы)

«Шахтер» (п. Роза)

«ФМ» (Аргаяш)

Бронзовая лига

«Мамы Сигнал 2015» (Челябинск)

«Мамы первых» (Челябинск)

«ОФГ» (Копейск)

Хрустальная лига

«Лидер мамы» (Челябинск)

«ФМ Сигнал» (Челябинск)

«Лайф» (Южноуральск)

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