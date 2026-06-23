Стоматологическая клиника «Аксиома»: 43 года заботы о вашей улыбке

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Помните ту самую детскую стоматологию из вашего детства? Место, куда многие челябинцы приходили еще в 80-х? Спустя десятилетия легендарная поликлиника обрела новую жизнь, став современной клиникой для всей семьи.

Стоматология, основанная в 1983 году, провела день открытых дверей, чтобы представить свою новую концепцию. Теперь это «Аксиома» — не просто стоматология, а настоящий семейный центр. Место, где выросли вы, теперь готово заботиться о здоровье всей вашей семьи.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Больше не нужно искать разные клиники для детей и взрослых. «Аксиома» прошла масштабную трансформацию и стала местом, где есть все: от наблюдения за первым молочным зубом до сложнейшего протезирования. Здесь, под одной крышей, собраны все необходимые специалисты, чтобы визиты к врачу были удобными и комфортными для каждого.

Главным изменением стало расширение спектра услуг для взрослых. Руководство клиники приняло решение развиваться в сторону стоматологии полного цикла, чтобы пациенты могли лечиться всей семьей в одном месте. Если раньше взрослым оказывали лишь ограниченный перечень услуг из-за отсутствия профильных специалистов, то с ноября прошлого года все изменилось.Теперь в «Аксиоме» доступны терапия, хирургия (детская и взрослая), ортодонтия, профилактика, а также новые направления — имплантация и протезирование. Это позволило увеличить поток взрослых пациентов на 70%.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Родители наших маленьких пациентов очень часто спрашивали нас о том, могут ли они остаться на ортопедическое лечение в нашей клинике. И мы пошли им навстречу. Людям было неудобно ездить по разным клиникам, особенно семьям с плотным графиком. Им хотелось прийти и решить все вопросы разом, отправив в один кабинет ребенка, во второй — родителей, а в третьем начать лечение самим. Важно, чтобы все происходило в одной клинике, которой они могут безоговорочно доверять, — рассказала исполнительный директор «Аксиомы» Татьяна Агафонцева. — В нашем штате много опытных детских и взрослых стоматологов, которые работают в клинике долгое время. Также для обеспечения высокого качества работы со взрослыми были приглашены одни из ведущих специалистов города в области имплантации и ортопедической стоматологии.

Несмотря на масштабные изменения, философия клиники осталась прежней. В основе работы лежат честность в отношениях с пациентом и приоритет клинического лечения над коммерческими интересами. «Мы не про маркетинг, мы про медицину», — этот принцип остается неизменным уже более сорока лет. В клинике действует система тотального контроля качества, лично курируемая главным врачом.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

«Аксиома» славится не только своим оборудованием, но и уникальной командой. Это не просто наемные сотрудники, а настоящие профессионалы, которых клиника взращивает годами. Непрерывное обучение — одно из важных условий приема на работу. В клинике работает отлаженная система наставничества: студенты-медики приходят ассистентами, а самые способные из них проходят обучение по внутренней программе и становятся полноценными врачами.

В результате получается мощная команда, где энергичная молодежь со свежим взглядом подпитывается мудростью и опытом старших коллег. Сегодня в «Аксиоме» трудятся 22 доктора различной специализации.

Особое внимание в клинике уделяется комфорту и борьбе со страхом перед лечением. Дентофобия — не выдумка. Это память тела о боли и дискомфорте. В «Аксиоме» с этим борются не разговорами, а технологиями и атмосферой. Пока врач работает, вы смотрите любимый фильм на большом экране, полностью отвлекаясь от процесса. Для детей есть своя магия: яркие очки и мультики.

Также для малышей разработана специальная адаптационная программа (первый осмотр можно производить с 0 лет, лечение — с 4), а после визита каждый ребенок получает подарок — наклейку или игрушку. Взрослым же предлагается система лояльности: при регулярном посещении гигиениста (раз в полгода) сохраняется акционная цена со скидкой 30%, также действуют скидки при лечении всей семьей.

Техническое оснащение клиники соответствует современным стандартам. Здесь установлен новый 3D-томограф, позволяющий проводить полную диагностику без поездок в другие центры. Кроме того, клиника использует интраоральный сканер, что избавляет пациентов от необходимости делать традиционные слепки — процедура проходит быстрее и комфортнее.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Сегодня «Аксиома» — это уникальное место, где многолетний опыт государственной детской стоматологии сочетается с динамикой и технологиями современного коммерческого центра. Здесь вам не будут продавать «голливудскую улыбку за один день», если она не нужна по показаниям. Вы получаете честный диагноз и прозрачное лечение. Это клиника с историей, которой нечего доказывать — ее репутация говорит сама за себя.За десятилетия работы здесь сложились целые династии пациентов: люди водили сюда своих детей, а теперь приходят с внуками. В «Аксиоме» удалось гармонично соединить передовые технологии и высочайший сервис с атмосферой уюта и доверия, знакомой нескольким поколениям.

Реклама. erid: 2W5zFJVTaz5

ООО «Детская стоматологическая поликлиника»

ИНН 7451017850

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.