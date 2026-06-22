Мошенник-мучитель заставил женщину поджечь квартиру и остаться в ней: ее жизнь спасло чудо

К счастью, женщина выжила. Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жуткое видео появилось недавно в чате одного из домов Челябинска. Женщина, словно завороженная мошенником-мучителем, поджигает бумажку и кладет ее в центр своей кровати. А изверг только «подбадривает» ее.

– Ложите, ложите, не бойтесь, все фиксируется. Подложите еще. Теперь по регламенту нам нужно выждать ровно пять минут. Время засекаем, – «учит» мошенник-куратор свою жертву (орфография сохранена. – Прим. ред.)

Когда огонь захватил покрывало широкой постели и взвился под потолок, испуганная женщина начала приходить в себя. Она подошла ближе к телефону и удивленно закричала:

– Потолок у меня лопается!

Но мошенник спокойно повторял, что нужно стоять в горящей комнате и ждать. К счастью, жертва его не послушала и выбежала. Вместе с ней из многоэтажки выбежали и соседи. К счастью, никто не пострадал.

В социальных сетях сообщают, что позже сама хозяйка квартиры призналась в том, что сделала все сама – под руководством куратора.

Как стало известно КП-Челябинск, все произошло еще в четверг, 18 июня. После этого в полиции Курчатовского района Челябинска возбудили уголовное дело по факту совершения в отношении 40-летней женщины мошеннических действий.

– Находясь под влиянием мошенников женщина перевела им 40 тысяч рублей и устроила возгорание в своей квартире, – рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска.

Сотрудники полиции вновь призвали не совершать необдуманных поступков по указанию незнакомых людей. А также напомнили о том, что не нужно передавать или переводить незнакомцам деньги.

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