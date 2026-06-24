«Его не били, а убивали»: в Челябинске на пляже Первого озера избили мужчину с инвалидностью

Драка произошла на пляже Первого озера. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Страшная история случилась с 33-летним Дмитрием из Челябинска. В субботу, 20 июня, на пляже Первого озера челябинца с инвалидностью избила группа мужчин. Как рассказала в соцсетях его сестра Екатерина, он получил тяжелые травмы:

- Его можно сказать убивали. Он плохо что помнит. Какие-то люди пытались помочь, но побоялись.

По словам Екатерины, причина, по которой человека с задержкой развития, так сильно покалечили - то, что он не купил алкоголь.

- Это кошмарно в наше время! Он даже ничего не помнит.

Как пишут СМИ, избитый Дмитрий доехал до дома, а там уже родные вызвали скорую. У мужчины сотрясение мозга, отбита почка, повреждения на лице, потребовалась операция.

- У меня просто шок. Сейчас мне пишут очевидцы, но я боюсь, что виновники могут избежать наказания.

В полиции Челябинска сообщили, что сейчас проводят мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинения вреда здоровью средней тяжести).

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