Лимиты по продаже бензина и дизельного топлива введены в Курганской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Оперативный штаб по ГСМ в Курганской области ввел ограничения на продажу бензина. Лимиты начали действовать с 24 июня 2026 года. Такое решение было принято, чтобы не допустить паники и спекуляций. Об этом сообщили в правительстве региона. Рассказываем подробно о ситуации с топливом в Курганской области, как действуют ограничения на его продажу.

Ограничение продажи бензина в Курганской области с 24 июня 2026: сколько топлива можно купить на один автомобиль

Заместитель губернатора по экономической политике Курганской области Сергей Гаврин подробно рассказал об ограничениях на продажу топлива, которые были введены с 24 июня 2026 года. Теперь на территории населенных пунктов на одну машину отпускают не больше 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На заправках вдоль трасс купить можно 40 литров бензина и 200 литров дизеля. При этом категорически запрещается запасаться топливом и заливать его в канистры. Однако это не означает, что в регионе существует дефицит.

– В Курганской области есть запас топлива. Однако в превентивных целях, чтобы не допустить повышенного спроса на бензин и дизельное топливо, который может стать причиной перебоев, решением регионального оперативного штаба ГСМ с 24 июня на АЗС Курганской области вводятся временные ограничения. Как и во многих других регионах устанавливаются лимиты, – объяснил Сергей Гаврин.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков также прокомментировал ситуацию.

– С учетом ситуации с ГСМ на территории других регионов, ажиотажным спросом, во избежание паники и спекуляций оперативному штабу поручено в срочном порядке проработать и принять решение в связи с необходимостью нормирования реализации бензина и дизельного топлива.

Ситуация с бензином в Курганской области на 24 июня 2026

Несмотря на введенные ограничения на продажу топлива, власти Курганской области спешат успокоить жителей. Дефицита топлива нет, а лимиты - временная мера. По данным департамента экономического развития региона, на заправках крупных топливных компаний резких скачков цен не зафиксировано. Запасов бензина достаточно, а основой закупать его впрок нет.

– Ввод лимитов – это превентивная и временная мера. Она нужна, чтобы избежать ажиотажного спроса, в том числе со стороны автомобилистов из других регионов, где подобные ограничения были введены ранее. Это поможет защитить добросовестных автовладельцев от предприимчивых граждан, которые пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам, – отметил Сергей Гаврин.

Топливом в полном объеме обеспечены и экстренные службы, общественный транспорт, аграрии, завершающие посевную кампанию.

Власти также предупреждают, что искусственный ажиотаж может сам по себе спровоцировать перебои. Если жители заметят необоснованный рост цен, им рекомендуют обращаться в региональное управление ФАС по номеру телефона: 8(3522) 46-39-55.

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