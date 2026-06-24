Тяжелое наследство: с родственницы покойного преступника взыскали компенсацию его жертве

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области родственникам мужчины, осужденного за насильственное преступление, пришлось выплатить его жертве 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как сообщает медиахолдинг «Область 45», житель Шатровского округа был признан виновным в насильственных действиях. Суд не только назначил ему наказание, но и обязал выплатить пострадавшей стороне четверть миллиона рублей. Однако после освобождения мужчина деньги так и не перечислил.

Исполнительное производство продолжалось, а судебные приставы даже начислили должнику исполнительский сбор. Но вскоре история приняла неожиданный поворот – мужчина скончался. Как рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Курганской области, перед смертью он успел заработать деньги, которые после его ухода поступили на счета и вошли в состав наследства.

Близкая родственница приняла наследство, а вместе с ним и обязательства умершего. Когда приставы узнали о появлении правопреемника, они обратились в суд с требованием заменить сторону исполнительного производства и взыскать компенсацию уже с наследницы. Затягивать разбирательство женщина не стала. Она добровольно перечислила пострадавшей всю сумму.

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