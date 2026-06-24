Зверски и без разбора расправлялся с жертвами, а сам не дожил до приговора: умер курганский серийный убийца. Его дело закрыто

Олег Фоминых во время следственного эксперимента. Фото: Следственный комитет

Стало известно о гибели одного из самых жестоких серийных убийц Кургана Олега Фоминых. Уголовное дело, которое рассматривалось в суде спустя десятилетия после совершенных преступлений, закрыли по нереабилитирующему основанию.

Согласно данным картотеки дел Курганского городского суда, еще 26 декабря 2025 года рассмотрение дела против Фоминых было приостановлено. Спустя полгода, 3 июня 2026 года, процесс возобновили и провели новое заседание. Однако уже 16 июня производство окончательно прекратили.

– Уголовное дело прекращено в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, – говорится в карточке дела.

40 лет скрывал совершенные зверства

До того, как его имя связали с серией жестоких убийств, Олег Фоминых был обычным парнем из неблагополучной среды. Учеба его не интересовала, а среди сверстников он быстро получил репутацию агрессивного и вспыльчивого. Тревожные звоночки появились еще в подростковом возрасте. Фоминых проявлял жестокость, увлекался алкоголем, но тогда это воспринималось как обычное хулиганство, в поле зрения полиции он не попадал.

Свое первое убийство, по версии следствия, он совершил в 1983 году. Преступнику было всего 16 лет. Олег проводил августовский вечер у стадиона «Труд» (ныне «Центральный» – Прим. ред.) навеселе. Когда он стоял возле туалета с магнитофоном в руках, мимо прошел 36-летний мужчина и попросил включить музыку. Вот только такая просьба только разозлила Олега. Неожиданно он напал на него и замахнулся найденным под рукой кирпичом. Дальше в ход пошла разбитая бутылка. Он не остановился даже, когда мужчина уже был на земле. Жестокие удары ногами и руками продолжались снова и снова. А потом Фоминых и вовсе нашел в кустах обрывок провода. Спустя несколько минут все смолкло… Тогда Олег сбежал.

Второе убийство произошло спустя четыре года, в июне 1987-го. В районе железной дороги и путепровода к микрорайону Энергетиков Олег встретил подростка. Что именно стало причиной нападения – до конца не ясно. Возможно, свою роль сыграл алкоголь. По версии следствия, он завел парня в заросли, а после начал действовать как настоящий зверь. В руках у него оказалась отвертка. После того, как жертва перестала сопротивляться, маньяк снял с руки подростка часы «Полет» – в те годы дефицитную и ценную вещь, за которую легко можно было выручить деньги или обменять. Забрав их, безжалостный убийца скрылся. У полиции вновь не оказалось никаких зацепок.

Третье убийство, по версии следствия, произошло в апрельскую ночь 1997 года. Фоминых проводил вечер в компании своей знакомой и алкоголя в доме Заозерного района. Спустя несколько рюмок внезапная вспышка агрессии охватила мужчину. В ходе ссоры он схватился за молоток. После десятка ударов в квартире наступила тишина. Фоминых решил избавиться от всех улик. Он вынес тело на пустырь за домом и оставил его в колодце. Женщину нашли на утро, но тогда полиция ни в чем не подозревала Олега.

Долгие годы Фоминых продолжал жить обычной жизнью. Объединить убийства в одну цепочку удалось только в 2022 году. К моменту, когда следствие вернулось к расследованию, Фоминых уже находился в колонии строгого режима.

Первый приговор он получил в 2010 году за причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда он отделался условным сроком. А в 2012 году напал с ножом на знакомого, за что на почти 5 лет отправился в колонию. Спустя два года наказание смягчили, заменив его исправительными работами. Вот только отрабатывать наказание Фоминых не захотел: постоянно нарушал режим, не работал и пил. Поэтому в 2015 году вновь оказался в колонии. Окончательно, но ненадолго, на свободу он вышел в конце 2015 года. Уже в 2016 году Олега снова арестовали – на этот раз за попытку убийства знакомой. Он замахнулся лопатой во время застолья. К счастью, женщина выжила и рассказала обо всем полиции. Даже в СИЗО Фоминых вел себя агрессивно. Во время ознакомления с материалами дела он вырвал из него собственное признание и... начал есть. Попытку уничтожить доказательства квалифицировали как новое преступление. В конечном итоге его приговорили к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима.

На след вывели кроссовки

К делам 80-90-х годов следствие вернулось совсем недавно, когда появились современные методы экспертизы. Ключевую роль сыграли генетические и трасологические исследования. Удалось выяснить, что пара кроссовок, которые были оставлены во время убийства женщины в Заозерном, принадлежала Олегу Фоминых. Тогда-то клубок начал распутываться. Следователи доказали его причастность и к двум другим убийствам. В октябре 2025 года в пресс-службе СУ СК России по Курганской области сообщали, что расследование серии убийств было завершено и дело было направлено в Курганский городской суд. Маньяка доставляли на заседания прямо из колонии.

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