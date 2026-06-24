Липы зацвели по всему городу. Фото: Екатерина Тычинина / pchela.news

В Челябинске наступил один из самых ароматных периодов лета — массовое цветение лип. На улицах города, в парках и скверах раскинулись деревья, покрытые кремово-золотистыми соцветиями, источающими узнаваемый медовый запах. Для многих южноуральцев это верный знак того, что лето клонится к середине. Уникальный момент цветения запечатлел фотокорреспондент Pchela.news.

Фото: Екатерина Тычинина / pchela.news

Соцветия липы, известные в народе как «липовый цвет», не только радуют обоняние, но и несут практическую пользу. Именно сейчас начинается традиционный сезон сбора этого природного сырья. Настои и отвары из липового цвета испокон веков используются в народной медицине как эффективное жаропонижающее и потогонное средство при простудах, а также как напиток, помогающий снять напряжение и улучшить сон.

Фото: Екатерина Тычинина / pchela.news

Вместе с тем пик цветения приносит и неудобства. Липа относится к ветроопыляемым растениям, и ее пыльца является достаточно сильным аллергеном. Медики предупреждают челябинцев, склонных к поллинозу, о необходимости соблюдать осторожность в эти дни.

Фото: Екатерина Тычинина / pchela.news

Кроме того, под пышными кронами деревьев становится непросто найти спасительную тень от палящего солнца, так как густая листва ещё не создала сплошного зеленого покрова. Тем не менее, цветущая липа остается одним из главных украшений городского ландшафта. Ее сладкий, пьянящий аромат на несколько недель пропитывает воздух в жилых массивах.

Фото: Екатерина Тычинина / pchela.news

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