Курганцев попросили оставаться дома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим беспилотной опасности ввели в Курганской области днем 25 июня. Об этом сообщили в 12:46 в РСЧС региона. В ведомстве попросили укрыться в помещениях без окон и сохранять спокойствие. Скорость интернета может снизиться.

Несколько часов назад режим беспилотной опасности ввели в Челябинской области.

Режим беспилотной опасности в Кургане 25 июня 2026

Об объявлении режима беспилотной опасности в Курганской области сообщили в РСЧС региона 25 июня в 12:46. Через минуту соответствующее предупреждение опубликовали а пресс-службе правительства области, там сообщили, что работают дежурные службы и силовые ведомства.

В правительстве Курганской области предупредили жителей о том, что в социальных сетях могут появиться фейковые фото и видео об атаке беспилотников, чтобы посеять панику.

Что означает режим беспилотной опасности, который ввели в Кургане 25 июня 2026

Беспилотную опасность объявляют в области, когда БПЛА замечают в соседнем регионе или у границы территории. Это означает, что прямой опасности нет, но режим вводят заранее, чтобы люди были начеку. Такой режим повышает готовность оперативных служб к возможным атакам беспилотников. В регионах, где объявляют этот режим, принимаются меры по усилению безопасности: временно отключают мобильный интернет, чтобы создать помехи для вражеских устройств, временно закрывают аэропорты.

Во время режима беспилотной опасности жителей Курганской области просят сохранять спокойствие и проявлять осторожность.

Что делать при угрозе атаки БПЛА

Что делать, если появляется угроза атаки БПЛА? Инструкцию несколько месяцев назад подготовили специалисты научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики, а также Антитеррористическая комиссия Челябинской области.

Если вы находитесь в здании, сразу отойдите от окон и переберитесь в комнату без окон: ванную, туалет, кладовку или коридор. Лифты в такой ситуации лучше не использовать.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание, спуститесь в подземный переход или спрячьтесь за деревом или в густых кустах, если укрыться больше негде.

Если вы в транспорте, немедленно выйдите и найдите укрытие в ближайшем здании, подвале или подземном переходе.

Если увидите упавший беспилотник, позвоните по номерам 101 или 112.

В случае БПЛА-опасности классические убежища с круглосуточным пребыванием не используются. Нужно лишь не поддаваться панике. Антитеррористическая комиссия также напомнила, что фотографировать и снимать на видео беспилотники или последствия их атак запрещено. Соответствующее постановление в сентябре 2025 года подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Если вы увидели летящий беспилотник, сразу звоните в 112. Оператору нужно сообщиться свои ФИО, время и место, где вы видели БПЛА, как он себя ведет и какие звуки издает.

Когда отменят беспилотную опасность в Кургане 25 июня

Пока сообщений об отмене режима не было. Обычно его снимают, когда исчезает угроза. Его отменят, когда будет подтверждено, что беспилотники изменили направление и больше не представляют опасности.

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