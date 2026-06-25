«Разделил с нами общую боль»: Максим Фадеев написал песню о погибшем мальчике-герое из Ингушетии, спасшем друга ценой своей жизни

Максим Фадеев посвятил песню восьмилетнему мальчику, погибшему при спасении друга Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный композитор и продюсер из Кургана Максим Фадеев не смог остаться в стороне от трагедии, которая потрясла весь Северный Кавказ. Он написал песню в память о восьмилетнем Хизире Дербичеве, который погиб, спасая своего друга.

О своем решении Максим Фадеев рассказал в видео, которое выложил в социальных сетях. Продюсер вышел к поклонникам в тяжелом эмоциональном состоянии – на нем не было лица, он с трудом подбирал слова, пытаясь справиться с душевными переживаниями. Он признался, что его поразило не только само горе, но и то, как на него откликнулись люди.

– В последнюю неделю к разным нашим несчастьям добавилось еще одно – мальчик, который спасал своего друга, погиб. Я выражаю соболезнования все жителям Кавказа. Я увидел единение, о котором можно только мечтать, и уже думал, что такого не будет. Я написал песню…

Композиция получила название «Маленькая ладонь». Ее исполнит певица, народная артистка Чеченской Республики и Ингушетии Айна Гетагазова.

– Эта история всех нас очень изменила. Для меня честь исполнить вашу песню, а тем более воспеть имя своего героического земляка, – написала артистка.

В комментариях поклонники благодарят Максима Фадеева за его поддержку и небезразличие к трагедии, объединившей народы.

– Как вы тронули наши сердца. Невозможно не понять, что вы откликнулись всем своим сердцем на эту трагедию не только нашей маленькой Ингушетии, но и всего Кавказа.

– Максим, в миллионный раз убеждаюсь, что вы не просто человек, а сверхчеловек. Вы единственный композитор, который не проходит мимо таких поступков. В вас столько тепла и любви, что хватит на всех нас и на все страны.

– Спасибо за то, что разделили с нами эту общую боль. В такие дни слова поддержки – не просто слова, а опора. Мы чувствуем и ценим. Пусть Всевышний вознаградит вас добром за ваше сердце.

Композитор опубликовал видео с небольшим отрывком из песни, которая должна выйти в пятницу, 26 июня. На кадрах Айна Гетагазова поет проникновенные слова: «Маленькая ладонь небо держала над нами, маленький чистый огнь плачет в сердцах голосами. Плачет над Сунжей Кавказ, горы стоят величаво, просто у детской души сердце бывает как скалы».

Напомним, трагедия произошла 15 июня в окрестностях Карабулака. В тот день трое детей вышли купаться в реке Сунжа. Когда один из мальчиков начал тонуть, Хизир бросился его спасать, пока третий ребенок побежал за подмогой. Упавшего ребенка удалось вытащить, он чудом зацепился за корни деревьев. А вот самого Хизира унесло бурным течением. С этого момента началась масштабная поисковая операция. Наши коллеги из КП-Северный Кавказ следили за развитием истории и тоже надеялись на чудо, как и 25 тысяч человек, которые на протяжении восьми дней искали ребенка. На поиски приезжали жители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Мальчика нашли 22 июня. Хизир, который, не раздумывая, бросился спасать своего друга, стал символом единства, и показал, что один искренний и смелый поступок может объединить целые народы.

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