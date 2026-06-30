Королевский вечер: в Челябинске пройдет закрытое бьюти-мероприятие для женщин, которые готовы заявить о себе

На вечере каждая - королева.

7 июля в 18:00 в Челябинске стартует «ВитаСвита IV» (18+) — закрытое летнее мероприятие для женщин, которые готовы заявить о своей красоте и уверенности. Мерцание огней, изящные детали, атмосфера избранности — здесь каждая чувствует себя главной героиней.

Вечер пройдет в ресторане «Фонд Культуры».

Это не просто встреча. Это вечер, где перестаешь быть «кем-то» и становишься собой — настоящей, без оглядки на чужие мнения и собственные страхи. Здесь не нужно доказывать, что ты достойна внимания. Ты уже в центре. Осталось только принять это.

Организатор вечера — клиника «ВитаСмайл». Именно она на один вечер объединяет тех, кто знает о красоте все, и тех, кто только начинает свой путь к гармонии с собой. Свита, которая помогает короне сиять ярче.

Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Что ждет гостей?

В программе — встречи с ведущими хирургами и косметологами Челябинска. Люди, чьи руки творят чудеса, раскроют секреты современной эстетической медицины: маммопластика, абдоминопластика, безоперационные методики, результат которых виден сразу.

Пластические хирурги Исмаил Аллахвердиев и Татул Шахвердян.

Это не теория ради теории — только практика, за которой стоят реальные результаты.

В числе спикеров - косметологи Ольга Филькова (слева) и Елена Яровая. Фото: Предоставлено "КП".

Особое место в программе — откровенный разговор с психологом-сексологом. Темы, которые редко выносят на публику, но которые волнуют каждую: почему мы так долго откладываем заботу о себе на потом, как перестать сомневаться в собственной привлекательности и начать жить в гармонии с телом и душой. Честно, деликатно, без осуждения.

Пластический хирург Виктория Газзаева.

Кульминация вечера — личные консультации с экспертами. Без спешки, без очередей, без формальностей. Каждая участница сможет обсудить свои цели, задать вопросы и получить персональный план преображения. Как индивидуальный указ о красоте, написанный специально для нее.

Фото: Предоставлено "КП".

Вход — 1000 рублей. Это не плата за вход. Это шаг навстречу собственной истории. Сумма целиком поступает на бонусный счет в клиниках «ВитаСмайл» и становится первым вкладом в будущие перемены. Такой подход — о доверии и о том, что организаторы действительно верят в каждую участницу.

Количество мест строго ограничено. Это камерное пространство, где у каждой есть время, внимание и искренний интерес. Такие вечера случаются не каждый день. И каждая, кто решится сделать этот шаг, получает не просто приглашение, а возможность стать чуточку ближе к себе настоящей. Регистрация уже открыта.

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