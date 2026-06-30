Выборы-2026

Челябинский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» уведомляет о готовности для целей предвыборной агитации, размещения агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и совмещенных с ними выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года.

Сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), региональный сегмент сайта: chel.kp.ru.

Формат размещения – тексты

1. Главная страница ТОП материалов Челябинска, анонс с фото

Текст статьи должен содержать не более 4 000 знаков, в статье размещается не более 5-ти ссылок и 3-х фотографий. Текст должен быть предоставлен в формате Word, фотографии отдельными файлами в формате jpg (рекомендуется), png (возможно).

Стоимость: 51 000 рублей.

2. Главная страница в ленте новостей

Новостной пакет до 20 штук в месяц. Текст новости должен содержать не более 1 000 знаков, в новости размещается не более 1-й ссылки и 2-х фотографий. Текст должен быть предоставлен в формате Word, фотографии отдельными файлами в формате jpg (рекомендуется), png (возможно).

Стоимость: 66 300 рублей.

Формат размещения – баннеры

1. Баннер CatFish. Пакет: Desktop+Mobile на месяц (150К показов) – 66 300 руб.

2. Баннер Billboard. Пакет: Desktop+Mobile на месяц (150К показов) – 77 316 руб.

Формат размещения – соцсети

1. Пост во Вконтакте, Одноклассники (сутки) – 15 300 руб.

2. Статья в ВК (1 неделя) – 25 500 руб.

3. Видеопост во Вконтакте и Одноклассники (1 неделя) – 25 500 руб.

4. Пост в телеграм-канале и МАКС – 10 200 руб.

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться по адресу:

454091, гор. Челябинск, ул. Красная, д. 4, 6-й этаж.

Тел. +7 902 899 77 27.

E-mail: Ekaterina.parfenova@phkp.ru.Тел. +7 932 014 14 04.

Тел.+79028997727. E-mail:ekaterina.parfenova@phkp.ru