Спрятался от приставов за диваном в женском халате: злостный алиментщик в подарок на день рождения получил 12 суток в изоляторе

Должник по алиментам играл с приставами в прятки, но проиграл Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Судебные приставы решили сделать необычный подарок ко дню рождения злостному алиментщику и пришли к нему с «поздравлениями». Правда, мужчина не был готов принимать гостей и… спрятался от них за диваном. Вместо свечей и торта его ждали 12 суток ареста.

38-летний чебаркулец явно не ожидал, что праздничное утро начнется не с тостов, а со стука в дверь. Впрочем, повод был весомый – мужчина уже несколько лет находился в поле зрения приставов. За все время он ни разу не вспомнил о сыне. Об отцовских обязанностях содержать ребенка ему все время напоминали службы. Сам же горе-отец проявлял верность своим принципам: не работал, перебивался случайными заработками, которые, естественно, тратил на другие радости жизни, не обременял себя имуществом и предпочитал кочевать по злачным местам в компании духовно близких ему дам.

К требованиям приставов должник относился с философским спокойствием: на вызовы не являлся, работу не искал, алименты не платил. В итоге несколько раз его объявляли в розыск, привлекали к административной и уголовной ответственности. Целых четыре раза на мужчину составлялись протоколы, назначались обязательные работы и аресты.

На этот раз он снова ушел в подполье и снова был объявлен в розыск. Приставам пришлось искать его по всему городу. Вычислить мужчину удалось по интересной примете: в ненастную погоду он щеголял в оранжевой ветровке. Рано утром приставы нагрянули в общежитие, где жила очередная пассия алиментщика. Она открыла дверь, но заявила, что мужчины сейчас нет дома. Однако на вешалке висела яркая курточка, принадлежавшая ему. Поэтому приставы попросили осмотреть комнату. Там-то они и нашли виновника торжества – скрючившись, он прятался между оконной стеной и диваном.

Особый колорит ситуации придавал его наряд: на имениннике был только женский халат, а под ним – ничего… Как объяснил мужчина, ранних гостей в свой праздник он не ждал. А когда понял, кто именно пришел, схватил первое, что попалось под руку, и попытался слиться с интерьером. Очень уж не хотелось в такой день прерывать запланированное застолье ради скучных разговорах об отцовской ответственности.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области, должнику дали возможность одеться, а потом оформили протокол за воспрепятствование законной деятельности приставов. Затем мужчина поехал в отдел и получил второй подарок – административный протокол за неуплату алиментов.

Суд в тот же день рассмотрел материалы дела и отправил мужчину в «полу-люкс» – 12 суток ареста с регулярным питанием, четким распорядком дня и кучей свободного времени для глубоких дум о смысле жизни и важности участия в жизни сына.

На горизонте мужчины уже маячит новое уголовное дело за неуплату алиментного долга без уважительных причин. Наказание по статье 157 УК РФ – до года исправительных работ, арест до трех месяцев или лишение свободы до одного года.

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