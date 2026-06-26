За раз сливали до шести тонн солярки: под Златоустом силовики накрыли ОПГ, наживавшуюся на краже топлива с тепловозов

Топливо с локомотивов сливали в емкости в кузове «Газели»-фургона. Фото: утурфо.мвд.рф

В Челябинской области пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на хищении дизельного топлива с тепловозов. В рамках силовой операции, организованной сотрудниками уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Златоуст совместно с региональным УФСБ и бойцами ОМОН «Таганай» Росгвардии, подозреваемых задержали с поличным 19 мая на 1956-м километре перегона «Златоуст – Уржумка».

Обнаружив у путей припаркованные «Лексус» и «Газель», оперативники увидели, как с помощью мотопомпы и шлангов в емкости грузовика сливается горючее из стоявшего на перегоне локомотива. При виде силовиков 26-летний водитель грузового автомобиля попытался скрыться, но был задержан после полуторакилометровой погони.

Фото: утурфо.мвд.рф

За рулем иномарки находился 35-летний мужчина, которому удалось уехать, однако его личность установили и вскоре задержали по месту жительства. В рамках расследования были задержаны и два работника Южно-Уральской железной дороги — 41-летний машинист тепловоза и его помощник. Все четверо от дачи показаний отказались.

Как выяснили полицейские, ранее судимый в 2025 году за аналогичное преступление водитель «Газели» уже имел проблемы с законом, а управлявший иномаркой мужчина был условно осуждён в 2012 году. Железнодорожники ранее к ответственности не привлекались.

По данным следствия, группа занималась хищениями на протяжении нескольких лет. У помощника машиниста изъята крупная сумма денег, полученная от реализации ранее украденного топлива. Подтверждены как минимум ещё два аналогичных эпизода. За один раз участники ОПГ сливали от 3 до 6 тонн горючего, сбывая его в Златоусте и его окрестностях владельцам большегрузов и сельхозтехники.

Ущерб от последней кражи превысил 150 тысяч рублей. Действия фигурантов квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под обязательством о явке, следствие устанавливает личности возможных соучастников, сообщает управление МВД на транспорте по УрФО.

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