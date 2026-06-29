«Живут в пустом доме под снос»: челябинка ищет дом для четырех кошек после смерти их хозяина

Мужчина долго боролся с тяжелым заболеванием и не вернулся после госпитализации домой. Фото: Предоставлено "КП".

В Челябинске осиротели сразу четыре кошки. Их хозяин несколько месяцев назад попал в больницу с тяжелым заболеванием, однако вернуться оттуда не смог – всего через пару недель умер. С тех пор его питомцы живут в пустеющем доме, который готовят к сносу. Племянница мужчины пытается найти животным новый дом и просит помощи у горожан.

– Очень хочется найти для них новый дом, где их снова будут любить и о них заботиться. Они не виноваты, что оказались в такой ситуации, – рассказала читательница КП-Челябинск Оксана.

По словам девушки, мужчина работал дворником и на протяжении многих лет помогал бездомным животным. За последние пять лет у него поселились четверо питомцев — три кота и одна кошка. Все они когда-то были уличными, мужчина их подлечил и стерилизовал. Животные привыкли к домашней жизни и заботе человека.

Сейчас кошек кормит соседка. Однако появляется в доме редко – всего раз в три дня. А этого недостаточно для полноценной жизни питомцев. Оксана надеется, что неравнодушные челябинцы помогут пристроить животных в добрые руки как можно скорее, до сноса здания.

— Пожалуйста, откликнитесь. Возможно, именно вы сможете подарить одному из них второй шанс на счастливую жизнь.

Если вы готовы подарить дом одному или нескольким животным, позвоните Оксане по телефону: +79085859843 или в мессенджере MAX.

Напоминаем, «Комсомольская правда – Челябинск» каждый месяц рассказывает о животных, которые нуждаются в доме и людях, спасшим им жизнь. «Лапа помощи» – это реальные истории, собранные благодаря зооволонтерам и отзывчивым жителям со всей Челябинской области. Истории, у которых непременно будет счастливый конец. Хотите стать героями публикации? Оставляйте заявку в сообщениях группы «КП-Челябинск» ВКонтакте.

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