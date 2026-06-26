«Очень пугливая»: волонтеры поймали дикую кошку, которая много лет рожала во дворе и спасли ее последних котят

Один котенок уже нашел дом, сейчас челябинцы ищут хозяев для второго и из мамы Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Жители Калининского района Челябинска ищут дом для трусливой кошки с потомством. Пушистая годами скиталась по улицам и рожала во дворах – соседям удавалось пристраивать ее малышей, но сама мама не давалась в руки. Волонтеры хотели отловить ее для стерилизации, однако все попытки были тщетными. Наконец, активисты сумели забрать кошку вместе с двумя последними котятами и начать их пристройство.

– Я в марте их увидела. Оказалось, что соседи еще раньше, и уже пристраивали ее предыдущих котят. Но ее – все никак не могли поймать. Очень пугливая она. И тут я решила достучаться, чтобы нам помогли. Только в июне это получилось сделать, – рассказывает челябинка Алена.

По словам женщины, на помощь пришли зоозащитники. Отлов растянулся на несколько дней. Сначала активисты выслеживали кошку с котятами, пытаясь понять их маршруты и привычки.

– Ловили долго. Ездили дней пять, сторожили, пытались встроиться в их ареал обитания, – вспоминает зоозащитница Надежда Царюк.

Сейчас животные проходят реабилитацию Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Чтобы забрать всех, активистам пришлось работать почти до ночи. Сначала в руки пошел один котенок, а через день удалось поймать второго вместе с мамой. Спасенных зверей сразу же отвезли в ветклинику, где им провели полное медицинское обследование. Анализы показали, что все трое здоровы – самое опасное для кошачьих заболевание – лейкоз – не подтвердилось. Один из малышей после этого сразу же нашел свой дом. Но в поисках остаются другой котенок вместе со своей мамой.

– Котенку месяца четыре, а кошке до пяти лет, – рассказали активисты журналисту КП-Челябинск. – Это молодые животные, у которых есть шанс обрести свою семью. Кстати, они уже начали ходить в лоток.

Сейчас животные проходят реабилитацию и социализацию. Котенок уже активно осваивается – играет в «футбол» в своем боксе и проявляет интерес к человеку. Совсем скоро он отправится в котокафе «Мягкие лапки», где с ним могут познакомиться потенциальные хозяева. А вот мама до сих пор остается очень осторожной. И ее дальнейшая судьба, признаются зоозащитники, во многом зависит от того, удастся ли им ее приручить.

Зоозащитники также пристраивают еще одну, очень похожую по окрасу кошку. Ей всего 6-7 месяцев. Фото: предоставлено КП-Челябинск.

На передержке у челябинских активистов также находится еще один похожий котенок, но от другой кошки. Это девочка, которой нет и года, она уже привита, стерилизована и полностью готова к переезду в семью. Если вы готовы подарить дом кому-то из этих животных, свяжитесь с куратором Надеждой по номеру телефона: 8 908 068 96 97.

Напоминаем, «Комсомольская правда – Челябинск» каждый месяц рассказывает о животных, которые нуждаются в доме и людях, спасшим им жизнь. «Лапа помощи» – это реальные истории, собранные благодаря зооволонтерам и отзывчивым жителям со всей Челябинской области. Истории, у которых непременно будет счастливый конец. Хотите стать героями публикации? Оставляйте заявку в сообщениях группы «КП-Челябинск» ВКонтакте.

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