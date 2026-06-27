Вода из старого пожарного пруда размыла дороги и зашла в дома поселка Черновское

Фото: администрация Миасса

В Миасском городском округе сильными дождями размыло защитную насыпь старого пожарного пруда у поселка Черновское. ЧП произошло в субботу, 27 июня. Пострадал участок автодороги на Миасс, а также одна из местных улиц. Подтопление затронуло 12 частных домов.

— В одном из домов вода зашла в жилые помещения, в остальных случаях — в подполы, — сообщили в администрации Миасса.

В настоящее время уровень воды снижается, рисков новых подтоплений нет. На дорогах поток проходит через штатные водопропускные трубы. Дополнительно будет организована откачка воды из жилого сектора.

На месте работают чиновники и специализированные службы. Движение по подтопленным дорогам ограничено. Для жителей организованы объезды. После спада воды дорожные службы приступят к ремонту размывов.

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