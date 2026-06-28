«У нас все получилось!»: челябинский альпинист сообщил об очередной экспедиции в заброшенную золотую шахту «Прииск № 9»

Фото: Александр Грехов / vk.com

Челябинский альпинист и фотограф Александр Грехов сообщил об очередной экспедиции в заброшенную шахту «Прииск № 9», расположенного на окраине города Карабаш. Исследователям удалось добраться до горизонта +100 метров – одного из самых глубоких доступных уровней шахты.

Местные называют это место «Золотой Горой» – здесь с начала прошлого века велась добыча золота, а затем работы постепенно затихли и окончательно были остановлены в 1950-х годах.

Путь вниз оказался непростым. Сначала группа через колодец спустилась на отметку +60 метров, где уже побывала полгода назад. Затем предстоял новый спуск – по веревке через выработку, которая, по словам автора, «внушает ужас своими размерами и глубиной».

Под землей путешественников встретили снег, лед и вода. Еще сложнее оказался участок от уровня +65 метров: около 15 метров вертикального спуска и длинная осыпь из камней и льда.

Фото: Александр Грехов / vk.com

– Мне, как увлекающемуся фотографией, это место очень интересно – здесь можно сделать много сильных кадров. Но о безопасности забывать нельзя: камни сыпятся при спуске, крепи старые, – рассказал корреспонденту КП-Челябинск Александр Грехов.

На горизонте +100 метров сохранились длинные штреки, уходящие в разные стороны, рельсы с уложенными между ними досками и кирпичные перегородки с дверями. Особый интерес вызвал склад взрывчатых веществ. Там остались ящики, точнее их фрагменты, с печатями производителя. Автор экспедиции сравнил их «с экспонатами для музея».

– Ящики, поступавшие в СССР по ленд-лизу, подняли на поверхность, передаем в дар местному музею, – отметил исследователь.

Фото: Александр Грехов / vk.com

Исследователи также обнаружили остатки механизмов, трубы, буры, вагонетки с рудой и кирпичом, а у одного из перекрестков штреков – руддвор и обрушенный ствол, который когда-то соединял все уровни шахты.

– Место, к которому мы так стремились, оказалось самым интересным! Оборудование здесь больше сохранилось. Металл хоть и ржавый, но не рассыпается от прикосновения, как наверху. Очень длинные ходы, штреки, рельсы, вагонетки, много помещений. Атмосферное место, – поделился эмоциями Александр Грехов.

Фото: Александр Грехов / vk.com

При этом отметка +100 метров не предел. Ниже, по словам исследователя, находятся еще затопленные горизонты на отметке +195 метров и, возможно, еще один промежуточный уровень. Попасть сюда непросто, и, как считает автор экспедиции, именно поэтому шахта сохранила многие следы своей истории.

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