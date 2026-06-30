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Общество30 июня 2026 5:00

«Делаем это для безопасности пассажиров»: проверяем автобусы вместе с Госавтоинспекцией Челябинской областифото

Сотрудники ГАИ выявили более 600 нарушений ПДД в рамках акции «Автобус»
Дарья МАРКОВА
Автобусы и маршрутки проверяют регулярно.

Автобусы и маршрутки проверяют регулярно.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Помните те времена, когда челябинцы набивались в старые грязные маршрутки словно сельди в банку? За последние лет пять ситуация сильно изменилась – на многие маршруты вышли просторные плавные автобусы. Согласитесь, пользоваться общественным транспортом стало комфортнее и намного безопаснее. Во многом это произошло благодаря работе сотрудников Госавтоинспекции.

Почему водителей автобусов проверяют непосредственно на маршрутах? Как общественный транспорт тщательно проверяют по 47 пунктам? И что помогает снизить аварийность в разы?

За 10 лет аварийности снизилась более чем в двое

В Челябинской области зарегистрировано около пяти тысяч автобусов, маршруток и троллейбусов. Конечно, не все из них – рейсовые. Но в одном только Челябинске каждый день на маршруты выходят около 1300 автобусов – они перевозят людей по городу, а также в ближайшие населенные пункты. Конечно, состояние всего этого транспорта требует огромного внимания. За это и отвечает отдел технического надзора Госавтоинспекции Челябинской области. Сотрудники занимаются контролем перевозок пассажиров и грузов, проверяют состояние транспортных средств во время рейса и принимают участие в техническом осмотре.

И, наверное, лучшим показателем работы отдела будет статистика. Начать стоит издалека – в 90-е после кардинальных изменений в структуре транспортных потоков начался рост аварийности. Своего пика она достигла к 2010 году и держалась примерно на таком уровне около пяти лет. У нас в Челябинской области в то время за год с участием общественного транспорта происходило около 180 ДТП с погибшими или пострадавшими.

Но за 10 лет все сильно изменилось. В 2025 году таких дорожно-транспортных происшествий было 80 – аварийность снизилась более чем в два раза. И это – результат планомерной и непростой слаженной работы Госавтоинспекции региона и органов власти.

За это время в регионе обновили дороги, установили светофоры там, где это необходимо, сделали «выделенки» для общественного транспорта и, самое главное, обновили автобусный парк. В городе появились зеленые автобусы большого класса, а вместо грязных маршруток – современные низкопольные газели.

– Большую помощь нам оказывают федеральные программы по безопасности дорожного движения – по ним выделяют контрольно-измерительные приборы: люфтомеры, дымомеры, газоанализаторы, приборы по контролю за остаточной глубиной протектора шин, – рассказывает заместитель начальника отдела технического надзора Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Челябинской области Никита Мосин.

Заместитель начальника отдела технического надзора Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Челябинской области Никита Мосин.

Заместитель начальника отдела технического надзора Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Челябинской области Никита Мосин.

Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Эти приборы используют при техническом осмотре и во время специальных рейдов – ведь автобусы часто проверяют и на линии. Так сотрудники Госавтоинспекции заботятся о безопасности и комфорте людей, которые уже едут внутри или скоро туда зайдут.

– Из-за выявленных нарушений может произойти задержка транспорта на несколько минут – пока оформим материалы и выпишем протокол. Это вызывает у пассажиров некоторое негодование. Но мы делаем это для безопасности пассажиров. Если не будем пресекать административные правонарушения автобусами на линии, они будут чувствовать себя безнаказанными, – подчеркнул Никита Мосин.

«Обратная связь очень полезна»

Недавно Госавтоинспекция Челябинской области провела очередную профилактическую акцию «Автобус». За неделю сотрудники выявили более 600 нарушений правил дорожного движения, в 57 были проблемы технического состояния.

Общественный транспорт проверяют регулярно.

Общественный транспорт проверяют регулярно.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– В большинстве своем это небольшие неисправности: лампы перегорели, где-то при ремонте поставили разные протекторы шин, некоторые водители автобусов вешают плакат на лобовое стекло, который ограничивает видимость, это тоже является нарушением, – рассказывает заместитель начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Челябинской области Никита Мосин.

Такие акции проходят на Южном Урале регулярно, это было уже третьим в этом году. При этом останавливают не только «подозрительный» транспорт, а весь общественный транспорт, который проезжает мимо. Госавтоинспекторы уверены, что у водителей нет шанса остаться непроверенным.

А ведь нарушения бывают очень серьезными – вовремя не устранить, все может закончиться трагично. 30 таких автобусов поставили на специализированные стоянки из-за неисправности рулевого управления и тормозных систем.

– Большая часть из них – это автобусы, которые ходят по городским маршрутам. В основном в Челябинске, потому что у нас основная масса всех маршрутов сосредоточена именно в этом городе. Более часто такие нарушения выявляются на автобусах старых поколений: ПАЗ и Газель, у которых уже достаточно большой срок эксплуатации, – объясняет Никита Мосин.

Конечно, такие нарушения обычные пассажиры не заметят. Но если вы увидели другие неполадки, можно обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции или подать заявление на официальном сайте.

– Можно зафиксировать нарушение на камеру телефона и подать заявление в электронном виде посредством сайта госинспекции, там есть форма для подачи обращения. Водителя найдут и вам придет ответ. Обращения по нарушениям приходят несколько раз в неделю. Например, человек заснял на камеру, что водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, это все аккумулируется, в Госавтоинспекцию приглашаются водители и механики. Очень полезно, когда граждане направляют нам обратную связь, – рассказывает Никита Мосин.

Но с перевозчиками сотрудники Госавтоинспекции регулярно работают и без этого. Особое внимание уделяют школьным автобусам. Госавтоинспекторы несколько раз в год посещают таких перевозчиков, проверяют документацию и состояние автобусов, а также гаражи, где они стоят.

– В рамках профилактических визитов доводятся сведения об аварийности, безопасности и изменениях в законодательстве. Напоминаем водительскому составу и отвечающим за безопасность движения в этих школах лицам об основных требованиях в области безопасности движения.

К перевозчикам с профилактическим визитом приходят раз в год. Госавтоинспекторы проводят рабочие встречи с водителями и другими сотрудниками компаний. Что интересно, в это время шоферы могут рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются – например, парковка машин на остановках. Тогда сотрудники Госавтоинспекции усиливают свою работу в этом направлении.

«Каждый пятый серьезно неисправен»

Но все же большая часть нарушений выявляется во время технического осмотра. По закону все автобусы, даже частные, должны проходить его регулярно: если им меньше пяти лет – то раз в год, если старше – то два раза в год. Мы отправились в один из специализированных сервисов, чтобы увидеть, как это происходит.

Автобусы проходят такие проверки регулярно.

Автобусы проходят такие проверки регулярно.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Автобусы заезжают в просторный светлый ангар по очереди – запись идет онлайн или по телефону. На большой автобус выделяют 72 минуты, а на маршрутку чуть меньше – 59. И все это время транспорт тщательно проверяют технический эксперт и сотрудник Госавтоинспекции Челябинской области.

Автобус проверяют по 47 пунктам.

Автобус проверяют по 47 пунктам.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Все в транспорте должно быть исправным.

Все в транспорте должно быть исправным.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

А так проверяют, работают ли в автобусах кондиционеры.

А так проверяют, работают ли в автобусах кондиционеры.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

– Автобусы проверяем по 47 позициям и еще десятку подпозиций. Например, соответствие технической эффективности торможения и устойчивости торможения. Проверяется на тормозном стенде и внешним осмотром, мы смотрим состояние колодок, утечку воздуха и все прочее. Все это отмечается в диагностической карте, – рассказывает начальник пункта технического осмотра, технический эксперт Игорь Приставко.

Игорь Приставко и Руслан Биканов проверяют автобус.

Игорь Приставко и Руслан Биканов проверяют автобус.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Эксперт и госавтоинспектор проверяют все от и до. Спускаются под автобус, подключают к компьютеру для более сложного исследования. Но обращают внимание и на достаточно простые вещи: работают ли кондиционер и сигнал вызова водителя, правильно ли светят фары, все ли в порядке с колесами и есть ли молотки для аварийного выхода. Это, к слову, больная тема – оказывается, за день их воруют по нескольку штук. Неужели не понимают, что когда-то от их наличия может зависеть чья-то жизнь?

После обследования все данные вносят в диагностическую карту и единую базу по всей России. Если хотя бы один пункт не соответствует, автобус на маршрут не выпустят. Его отправят устранять ошибки – на это дается 20 дней. Так транспорт будет приезжать, пока не исправит все недостатки, каждый раз – платно.

После технического осмотра результаты вносят в единую базу данных.

После технического осмотра результаты вносят в единую базу данных.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

– Каждый пятый городской автобус серьезно неисправен. По мелочам практически у всех есть недостатки. Среди туристических автобусов и тех, которые эксплуатируются на дальние маршруты, может быть один неисправен из пяти, – приводит статистику Игорь Приставко.

Чаще всего встречаются проблемы с фарами, реже – с тормозами. А один раз и вовсе во время осмотра выявили целых 20 недостатков из 47. Оказалось, что человек купил автобус в личное пользование и даже не догадывался, как с ним все плохо.

Если хотя бы один пункт неисправен, автобус не выпускают на маршрут.

Если хотя бы один пункт неисправен, автобус не выпускают на маршрут.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

– Но надо отдать должное: этот человек вложил очень большую сумму и приехал к нам, когда все сделал. Он полностью переварил кузов автобуса, привел все в порядок, – рассказывает Игорь Приставко.

Сотрудник Госавтоинспекции во время осмотров автобусов все время находится рядом. У него тоже немало задач.

– Сотрудник Госавтоинспекции осуществляет надзорную деятельность за правильностью проведения технического осмотра транспортных средств, соблюдением нормативно-правовых актов, чтобы технический осмотр автобусов проводился с соблюдением всех федеральных законов и технического регламента. Так же мы фиксируем все на видео. После проведения технического осмотра, мы подтверждаем диагностическую карту электронной и цифровой подписями. Если автобус неисправен, мы тоже подписываем, ставим соответствующую отметку, – объясняет лейтенант Руслан Биканов.

Автобус осматривают даже снизу.

Автобус осматривают даже снизу.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Игорь Приставко и Руслан Биканов проверяют автобус.

Игорь Приставко и Руслан Биканов проверяют автобус.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Если автобус не прошел технический осмотр и вопреки закону вышел на линию, его все равно выявят. В таком случае водителя и перевозчика могут привлечь к административной ответственности.

Огромная работа ведется каждый день для того, чтобы пассажиры чувствовали себя защищенными, когда едут в общественном транспорте. Сотрудники Госавтоинспекции признаются, что они работают для того, чтобы люди были в безопасности.

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