Автобусы и маршрутки проверяют регулярно. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Помните те времена, когда челябинцы набивались в старые грязные маршрутки словно сельди в банку? За последние лет пять ситуация сильно изменилась – на многие маршруты вышли просторные плавные автобусы. Согласитесь, пользоваться общественным транспортом стало комфортнее и намного безопаснее. Во многом это произошло благодаря работе сотрудников Госавтоинспекции.

Почему водителей автобусов проверяют непосредственно на маршрутах? Как общественный транспорт тщательно проверяют по 47 пунктам? И что помогает снизить аварийность в разы?

За 10 лет аварийности снизилась более чем в двое

В Челябинской области зарегистрировано около пяти тысяч автобусов, маршруток и троллейбусов. Конечно, не все из них – рейсовые. Но в одном только Челябинске каждый день на маршруты выходят около 1300 автобусов – они перевозят людей по городу, а также в ближайшие населенные пункты. Конечно, состояние всего этого транспорта требует огромного внимания. За это и отвечает отдел технического надзора Госавтоинспекции Челябинской области. Сотрудники занимаются контролем перевозок пассажиров и грузов, проверяют состояние транспортных средств во время рейса и принимают участие в техническом осмотре.

И, наверное, лучшим показателем работы отдела будет статистика. Начать стоит издалека – в 90-е после кардинальных изменений в структуре транспортных потоков начался рост аварийности. Своего пика она достигла к 2010 году и держалась примерно на таком уровне около пяти лет. У нас в Челябинской области в то время за год с участием общественного транспорта происходило около 180 ДТП с погибшими или пострадавшими.

Но за 10 лет все сильно изменилось. В 2025 году таких дорожно-транспортных происшествий было 80 – аварийность снизилась более чем в два раза. И это – результат планомерной и непростой слаженной работы Госавтоинспекции региона и органов власти.

За это время в регионе обновили дороги, установили светофоры там, где это необходимо, сделали «выделенки» для общественного транспорта и, самое главное, обновили автобусный парк. В городе появились зеленые автобусы большого класса, а вместо грязных маршруток – современные низкопольные газели.

– Большую помощь нам оказывают федеральные программы по безопасности дорожного движения – по ним выделяют контрольно-измерительные приборы: люфтомеры, дымомеры, газоанализаторы, приборы по контролю за остаточной глубиной протектора шин, – рассказывает заместитель начальника отдела технического надзора Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Челябинской области Никита Мосин.

Заместитель начальника отдела технического надзора Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Челябинской области Никита Мосин. Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Эти приборы используют при техническом осмотре и во время специальных рейдов – ведь автобусы часто проверяют и на линии. Так сотрудники Госавтоинспекции заботятся о безопасности и комфорте людей, которые уже едут внутри или скоро туда зайдут.

– Из-за выявленных нарушений может произойти задержка транспорта на несколько минут – пока оформим материалы и выпишем протокол. Это вызывает у пассажиров некоторое негодование. Но мы делаем это для безопасности пассажиров. Если не будем пресекать административные правонарушения автобусами на линии, они будут чувствовать себя безнаказанными, – подчеркнул Никита Мосин.

«Обратная связь очень полезна»

Недавно Госавтоинспекция Челябинской области провела очередную профилактическую акцию «Автобус». За неделю сотрудники выявили более 600 нарушений правил дорожного движения, в 57 были проблемы технического состояния.

Общественный транспорт проверяют регулярно. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– В большинстве своем это небольшие неисправности: лампы перегорели, где-то при ремонте поставили разные протекторы шин, некоторые водители автобусов вешают плакат на лобовое стекло, который ограничивает видимость, это тоже является нарушением, – рассказывает заместитель начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Челябинской области Никита Мосин.

Такие акции проходят на Южном Урале регулярно, это было уже третьим в этом году. При этом останавливают не только «подозрительный» транспорт, а весь общественный транспорт, который проезжает мимо. Госавтоинспекторы уверены, что у водителей нет шанса остаться непроверенным.

А ведь нарушения бывают очень серьезными – вовремя не устранить, все может закончиться трагично. 30 таких автобусов поставили на специализированные стоянки из-за неисправности рулевого управления и тормозных систем.

– Большая часть из них – это автобусы, которые ходят по городским маршрутам. В основном в Челябинске, потому что у нас основная масса всех маршрутов сосредоточена именно в этом городе. Более часто такие нарушения выявляются на автобусах старых поколений: ПАЗ и Газель, у которых уже достаточно большой срок эксплуатации, – объясняет Никита Мосин.

Конечно, такие нарушения обычные пассажиры не заметят. Но если вы увидели другие неполадки, можно обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции или подать заявление на официальном сайте.

– Можно зафиксировать нарушение на камеру телефона и подать заявление в электронном виде посредством сайта госинспекции, там есть форма для подачи обращения. Водителя найдут и вам придет ответ. Обращения по нарушениям приходят несколько раз в неделю. Например, человек заснял на камеру, что водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, это все аккумулируется, в Госавтоинспекцию приглашаются водители и механики. Очень полезно, когда граждане направляют нам обратную связь, – рассказывает Никита Мосин.

Но с перевозчиками сотрудники Госавтоинспекции регулярно работают и без этого. Особое внимание уделяют школьным автобусам. Госавтоинспекторы несколько раз в год посещают таких перевозчиков, проверяют документацию и состояние автобусов, а также гаражи, где они стоят.

– В рамках профилактических визитов доводятся сведения об аварийности, безопасности и изменениях в законодательстве. Напоминаем водительскому составу и отвечающим за безопасность движения в этих школах лицам об основных требованиях в области безопасности движения.

К перевозчикам с профилактическим визитом приходят раз в год. Госавтоинспекторы проводят рабочие встречи с водителями и другими сотрудниками компаний. Что интересно, в это время шоферы могут рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются – например, парковка машин на остановках. Тогда сотрудники Госавтоинспекции усиливают свою работу в этом направлении.

«Каждый пятый серьезно неисправен»

Но все же большая часть нарушений выявляется во время технического осмотра. По закону все автобусы, даже частные, должны проходить его регулярно: если им меньше пяти лет – то раз в год, если старше – то два раза в год. Мы отправились в один из специализированных сервисов, чтобы увидеть, как это происходит.

Автобусы проходят такие проверки регулярно. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Автобусы заезжают в просторный светлый ангар по очереди – запись идет онлайн или по телефону. На большой автобус выделяют 72 минуты, а на маршрутку чуть меньше – 59. И все это время транспорт тщательно проверяют технический эксперт и сотрудник Госавтоинспекции Челябинской области.

Автобус проверяют по 47 пунктам. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Все в транспорте должно быть исправным. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

А так проверяют, работают ли в автобусах кондиционеры. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

– Автобусы проверяем по 47 позициям и еще десятку подпозиций. Например, соответствие технической эффективности торможения и устойчивости торможения. Проверяется на тормозном стенде и внешним осмотром, мы смотрим состояние колодок, утечку воздуха и все прочее. Все это отмечается в диагностической карте, – рассказывает начальник пункта технического осмотра, технический эксперт Игорь Приставко.

Игорь Приставко и Руслан Биканов проверяют автобус. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Эксперт и госавтоинспектор проверяют все от и до. Спускаются под автобус, подключают к компьютеру для более сложного исследования. Но обращают внимание и на достаточно простые вещи: работают ли кондиционер и сигнал вызова водителя, правильно ли светят фары, все ли в порядке с колесами и есть ли молотки для аварийного выхода. Это, к слову, больная тема – оказывается, за день их воруют по нескольку штук. Неужели не понимают, что когда-то от их наличия может зависеть чья-то жизнь?

После обследования все данные вносят в диагностическую карту и единую базу по всей России. Если хотя бы один пункт не соответствует, автобус на маршрут не выпустят. Его отправят устранять ошибки – на это дается 20 дней. Так транспорт будет приезжать, пока не исправит все недостатки, каждый раз – платно.

После технического осмотра результаты вносят в единую базу данных. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

– Каждый пятый городской автобус серьезно неисправен. По мелочам практически у всех есть недостатки. Среди туристических автобусов и тех, которые эксплуатируются на дальние маршруты, может быть один неисправен из пяти, – приводит статистику Игорь Приставко.

Чаще всего встречаются проблемы с фарами, реже – с тормозами. А один раз и вовсе во время осмотра выявили целых 20 недостатков из 47. Оказалось, что человек купил автобус в личное пользование и даже не догадывался, как с ним все плохо.

Если хотя бы один пункт неисправен, автобус не выпускают на маршрут. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

– Но надо отдать должное: этот человек вложил очень большую сумму и приехал к нам, когда все сделал. Он полностью переварил кузов автобуса, привел все в порядок, – рассказывает Игорь Приставко.

Сотрудник Госавтоинспекции во время осмотров автобусов все время находится рядом. У него тоже немало задач.

– Сотрудник Госавтоинспекции осуществляет надзорную деятельность за правильностью проведения технического осмотра транспортных средств, соблюдением нормативно-правовых актов, чтобы технический осмотр автобусов проводился с соблюдением всех федеральных законов и технического регламента. Так же мы фиксируем все на видео. После проведения технического осмотра, мы подтверждаем диагностическую карту электронной и цифровой подписями. Если автобус неисправен, мы тоже подписываем, ставим соответствующую отметку, – объясняет лейтенант Руслан Биканов.

Автобус осматривают даже снизу. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Игорь Приставко и Руслан Биканов проверяют автобус. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Если автобус не прошел технический осмотр и вопреки закону вышел на линию, его все равно выявят. В таком случае водителя и перевозчика могут привлечь к административной ответственности.

Огромная работа ведется каждый день для того, чтобы пассажиры чувствовали себя защищенными, когда едут в общественном транспорте. Сотрудники Госавтоинспекции признаются, что они работают для того, чтобы люди были в безопасности.

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