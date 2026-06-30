Российское башенное краностроение: сохранить нельзя потерять

Фото: GIRAFFE

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Башенный кран – ключевой элементов строительной отрасли. Он обеспечивает возведение жилых комплексов, промышленных предприятий, объектов энергетики, транспортной инфраструктуры и судостроения. Вопрос сохранения отечественного производства башенных кранов напрямую связан с технологической независимостью страны и развитием отечественного машиностроения.

GIRAFFE: полный цикл, инженерные решения и проверка реальными проектами

За последние десять лет российский рынок башенных кранов существенно изменился. Если в 2014 году на нем присутствовали как отечественные, так и европейские производители, то к 2024 году поставки европейской техники практически прекратились. Одновременно значительно выросло присутствие китайских производителей. В то время как многие российские предприятия, которые десятилетиями развивали собственные конструкторские школы и выпускали башенные краны, прекратили производство либо столкнулись с серьезными экономическими трудностями.

Фото: GIRAFFE

На этом фоне Литейно-механический завод (бренд GIRAFFE) в городе Нязепетровске сохраняет полный цикл производства башенных кранов в России. Подобные производства формируют промышленный потенциал региона и обеспечивают занятость квалифицированных специалистов.

Предприятие не только выпускает технику, но и развивает собственные инженерные компетенции. В 2025 году специалисты GIRAFFE завершили испытания модернизированного башенного крана TDK-10.180 с постоянной двукратной запасовкой. Новая конструкция позволяет поднимать грузы массой до 10 тонн на высоту более 200 метров и обеспечивает двукратное увеличение скорости холостого хода без необходимости перепасовки канатов.

Особое внимание GIRAFFE уделяет адаптации техники к российским условиям эксплуатации.

- Для всех моделей кранов GIRAFFE мы применяем серийное решение с температурным диапазоном эксплуатации от -40 до +40 градусов, – поясняет Ирина Казанцева. – Это позволяет использовать технику практически на всей территории страны. Кроме того, мы производим краны под индивидуальные требования заказчиков с учетом сейсмичности до 9 баллов и для ветровых районов до 7 категории.

Опыт уже подтвердил надежность техники GIRAFFE на объектах любого масштаба.Техника GIRAFFE успешно работает как на стратегически важных объектах страны, так и на проектах, напрямую влияющих на качество жизни людей.

Фото: GIRAFFE

Краны предприятия были задействованы при строительстве Курской АЭС и Курской АЭС-2, Казанской ТЭЦ-1, в работах по модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», а также при реализации программы развития Московского метрополитена. Вместе с тем техника GIRAFFE широко применяется при строительстве жилых комплексов, образовательных кампусов, социальных объектов, промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры в различных регионах России.

Такой опыт эксплуатации подтверждает, что отечественное краностроение обладает необходимыми компетенциями для реализации проектов любого масштаба – от жилой застройки до крупнейших инфраструктурных объектов страны.

Развитие механизмов поддержки отрасли

Одним из ключевых инструментов развития отечественного машиностроения остается Постановление Правительства РФ №719, определяющее критерии отнесения продукции к произведенной на территории России.

Максим Корямин, директор Литейно-механического завода (бренд GIRAFFE):

- Отечественное краностроение должно занимать приоритетные позиции в реализации государственных инфраструктурных программ. Для этого важно, чтобы регуляторные инструменты были направлены не только на контроль, но и на развитие производственного потенциала отрасли.

Среди предложений отрасли – актуализация критериев Постановления №719 с учетом реальной структуры производства башенных кранов, а также рассмотрение дополнительных мер поддержки отечественных производителей.

- Значительное влияние на конкурентоспособность российских башенных кранов способен оказать утилизационный сбор по аналогии с автомобильной промышленностью. Однако на сегодняшний день данная инициатива не получила поддержки. Кроме того, обсуждается введение нового технологического сбора, но информации о включении башенных кранов в перечень продукции, подпадающей под его действие, пока нет, – отмечает Ирина Казанцева.

Фото: GIRAFFE

Важным инструментом также остается льготный лизинг.

- Текущий уровень субсидирования недостаточен для выравнивания конкурентных условий с зарубежными производителями. Сегодня льготный лизинг субсидируется на уровне 49% – этого недостаточно. Чтобы отечественная техника была конкурентоспособна по цене, уровень поддержки целесообразно повысить до 75-80%, кроме того, условия финансирования должны быть сопоставимы с теми, которые иностранные производители получают при выходе на российский рынок, – отмечает Максим Корямин.

Как предложенные меры повлияют на стоимость и доступность техники

Совершенствование механизмов локализации и государственной поддержки способно положительно повлиять на доступность отечественной техники для строительных компаний.

Одним из факторов может стать расширение программ льготного лизинга. Повышение уровня субсидирования и адаптация критериев Постановления №719 позволят большему числу производителей участвовать в программах поддержки, что создаст дополнительные возможности для приобретения техники на более выгодных условиях.

Еще одним эффектом может стать формирование более сбалансированных конкурентных условий на рынке. Обсуждаемые сегодня меры, включая возможное введение технологического сбора, направлены на выравнивание условий работы отечественных и зарубежных производителей с учетом требований локализации, сервисной поддержки и адаптации техники к российским условиям эксплуатации.

Для заказчиков такие изменения могут означать расширение выбора отечественной техники, повышение доступности сервисного сопровождения и более привлекательные условия финансирования при реализации строительных проектов.

В конечном итоге речь идет не только о поддержке отдельных производителей, но и о развитии инженерных компетенций, производственных мощностей и технологической независимости в ключевой отрасли машиностроения.

Для строительного рынка это означает доступ к современной технике, адаптированной к российским условиям эксплуатации, с понятными сроками поставки, сервисной поддержкой и возможностью дальнейшего развития отечественных технологий. Именно такой подход способен обеспечить устойчивую независимость строительнойотрасли в долгосрочной перспективе.

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