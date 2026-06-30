Подписано соглашений на 50 млрд рублей: зампредседателя правительства Челябинской области подвел итоги ПМЭФ-2026

Заместитель Председателя Правительства Челябинской области Антон Артемов Фото: Станислав ГЛАДКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинская область успешно приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рабочей программе губернатора Алексея Текслера и делегации региона были встречи, переговоры с инвесторами и подписании соглашений, направленных на социально-экономическое развитие, в том числе Челябинской области.

Что может предложить стране Челябинская область? Какие глобальные вызовы успешно преодолевает регион? Какие новые точки социально-экономического развития видит для себя? Об этом и не только в эфире радио «Комсомольская правда – Челябинск» (95,3 FM) ответил заместитель председателя правительства Челябинской области Антон Артемов.

Итоги ПМЭФ – 2026

– Антон Викторович, довольны ли вы итогами участия Челябинской области в Петербургском международном экономическом форуме?

– Форум для нашей делегации и региона в целом прошел достаточно продуктивно. Он дал возможность обсудить широкий круг вопросов: инвестиционную привлекательность региона, будущие и текущие проекты, развитие малого и среднего бизнеса, креативной экономики и международного сотрудничества.

Если говорить о цифрах, то за время форума было проведено около 40 встреч и подписано более 20 соглашений на общую сумму свыше 50 миллиардов рублей. Это инвестиции в экономику региона и порядка 1,3 тысячи потенциальных новых рабочих мест. Еще одним важным итогом стало то, что Челябинская область сохранила свои позиции в топ-10 регионов России по инвестиционной привлекательности.

Стоит, конечно, сказать про наш стенд. Он назывался «Промышленная симфония Челябинской области». Стенд объединил промышленность, роботизацию, туризм и статус Челябинска как культурной столицы России 2027 года. Центральным элементом стал цифровой орган. Для гостей форума на нем играли народный артист России Владимир Хомяков и заслуженная артистка Челябинской области Лариса Тимшина. Нам хотелось показать, что Челябинская область – это не только промышленность, но и культура, искусство, новые смыслы.

– Какие соглашения были подписаны на ПМЭФ?

– Правительство Челябинской области подписало соглашения о сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия) и Чувашской Республикой. С Якутией мы планируем развивать сотрудничество в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях. У наших предприятий есть серьезные технологические наработки, которые могут быть востребованы. Соглашение с Чувашией стало продолжением делового визита южноуральской делегации в Чебоксары. Промышленность республики открывает широкие возможности для межрегиональной кооперации.

– Еще одно соглашение было подписано с Фондом развития научно-культурных связей «Вызов». Почему это важно?

– Научно-исследовательская мысль вообще в принципе – это фундамент социально-экономического развития любого государства, любого региона, в том числе у нас в Челябинской области. Она обеспечивает технологическую модернизацию промышленности. Вообще это тот базис, который нужен любой экономике. Большинство инновационных предприятий, которые сегодня развиваются в регионе, когда-то начинались именно с исследовательской работы. Поэтому соглашение с фондом «Вызов» даст дополнительный импульс этим процессам. Речь идет о привлечении грантов и инвестиций для прорывных исследований, поддержке просветительских проектов и вовлечении в науку новых кадров.

Кадры для экономики будущего

– Насколько востребованы сегодня научные и инженерные кадры?

– Они востребованы на всех предприятиях региона. Вузы и бизнес сегодня взаимодействуют на разных уровнях. Например, в ЮУрГУ в 2026 году начнется подготовка операторов беспилотных систем. Ранее совместно с одним из предприятий был открыт факультет мехатроники и робототехники, где готовят специалистов для первого в России завода по производству промышленных роботов.

– Строящийся межуниверситетский кампус, который у нас скоро появится в Челябинске, тоже часть взаимного движения между научно-исследовательской мыслью и конкретными работодателями?

– В регионе сформирована уникальная образовательная экосистема – единый образовательный трек. Он начинается с инженерных классов, где школьники получают базовую специализацию и знакомятся с современными направлениями в промышленности и науке. Затем идут программы среднего профессионального образования и «Профессионалитет», где наш регион является одним из лидеров страны. Эти программы реализуются совместно с предприятиями, которые получают специалистов, уже прошедших практику на производстве. Следующий этап – факультеты ведущих вузов и межуниверситетский кампус, который завершает эту систему. Там будут создаваться лаборатории под конкретные направления и запросы предприятий. Работа уже ведется. Завершено строительство первых общежитий, в этом году будут введены новые объекты и продолжится создание кластерных лабораторий.

– В рамках ПМЭФ губернатор встретился с руководством молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». И эта встреча принесла свои плоды. Этой осенью на Южном Урале пройдет Всероссийский слет студенческих отрядов – 2 500 человек участников. Планируются ли какие-то трудовые проекты в производственном направлении с участием студенческого сообщества?

Не менее важную роль играют и студенческие отряды. Сегодня кадровый вопрос остается одним из главных вызовов для экономики, а стройотряды помогают молодежи быстрее интегрироваться в рабочие процессы. Планируется изучить и адаптировать для предприятий Челябинской области лучшие практики КамАЗа и ГАЗа, а также расширять реализацию трудовых проектов на территории региона.

Также обсудили реализацию всероссийских трудовых проектов на территории Челябинской области, в том числе в наших ЗАТО, в Озерске, а также в студенческих медицинских трудовых отрядах и проект «Клиника» в Челябинске. Особое внимание уделили инициативе по запуску новых трудовых проектов производственного направления и их расширению в связи с развитием производственных кластеров и растущей потребностью предприятий в квалифицированных кадрах. В целом стройотряды выполняют более глубокую задачу: они не только помогают молодежи социализироваться, но и становятся важным каналом привлечения квалифицированных кадров в экономику региона, уже адаптированных и готовых включаться в работу с первых дней.

Почему будущее экономики - не только в заводах?

– На форуме много говорили о креативной экономике. Почему этому направлению уделяется такое внимание?

– Наш регион одним из первых включился в работу по развитию креативных индустрий. Сегодня перед всеми субъектами страны поставлена задача президента – довести долю креативной экономики до 6% валового регионального продукта. В 2025 году вступил в силу закон о креативных индустриях, как раз, который определил 16 приоритетных направлений. Но в Челябинской области при этом определены семь приоритетных направлений: архитектура, урбанистика, мода, разработка программного обеспечения, кино, народные художественные промыслы и видеоигры. Креативная экономика становится неотъемлемой частью структурных изменений. За счет нее рождаются новые индустрии и новые направления развития.

– Но почему именно креативные индустрии могут стать драйвером экономики?

– Потому что за каждой такой сферой стоит большая индустрия. Возьмем кино. Это не только актеры и режиссеры. Это работа дизайнеров, визажистов, съемочных групп, производство оборудования, логистика, гостиничный бизнес, туризм. Одно направление тянет за собой другое и создает серьезный экономический эффект.

– Какие меры поддержки получают представители креативного бизнеса?

– В регионе формируется реестр субъектов креативных индустрий. Включение в него открывает доступ к системным мерам поддержки. По инициативе губернатора Алексея Текслера введены налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения. Вместе с налоговыми льготами субъекты креативных индустрий имеют возможность пользоваться другими мерами поддержки, предоставляемым нашей опорной организацией по развитию креативных индустрий. Это агентство развития креативных индустрий Челябинской области, сокращенно КИЧО. Кроме того, предприниматели могут получить рекламно-информационное сопровождение, помощь в создании презентационных материалов и продвижении своих брендов.

– Насколько развита инфраструктура для креативных индустрий?

– Она активно развивается. Это креативный кластер «Свобода 2», Центр креативных индустрий, школа №21, школа креативных индустрий «Легко». В Магнитогорске развивается инфраструктура в рамках городского курорта «Притяжение». Кроме того, у нас проходят крупные мероприятия: Российская креативная неделя – Урал, рекламный форум «Правый креатив», конференция маркетологов заводов, Парижская неделя моды. Все это помогает привлекать новых участников в креативный сектор.

– Челябинск станет культурной столицей России в 2027 году. Как это скажется на экономике региона?

– Это не просто статус. Он даст серьезный импульс развитию экономики области. Мы рассчитываем на рост туристического потока, развитие событийного и промышленного туризма, новые возможности для малого бизнеса и креативных индустрий. Важно и то, что эти возможности будут распространяться не только на Челябинск, но и на весь регион. Уже запускаются программы, которые позволят вовлечь в культурные проекты муниципальные образования области.

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