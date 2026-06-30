«И не таких выживали»: коллеги выдавливали челябинку с работы, включая кондиционер на полную мощность

Кондиционер может быть опасен для здоровья и испортить отношения с коллегами. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В каждом офисе есть коллега, которому все время дует. Он против кондиционера и просит закрыть дверь, когда открыто окно. А остальные в это время вынуждены вытирать пот со лба. Кондиционерные войны в самом разгаре. Рассказываем абсурдную историю челябинки, которой пришлось уволиться, потому что она сидела в неудобном месте, куда все время был направлен поток холодного воздуха.

Насиженное или прокаженное место?

Елена 20 лет проработала в одной компании, была на хорошем счету у руководства. Нормированный рабочий день, льготные путевки в санаторий и премии раз в пять лет ее вполне устраивали. Только вот лето на работе каждый год превращалось в пору не отпусков, а больничных.

— Мое рабочее место находилось прямо на пути потока холодного воздуха, — рассказывает КП-Челябинск женщина. — Все лето я сидела в теплой кофте. А к концу сезона начала болеть поясница, кондиционер вылился в проблемы с почками. Я без конца тяжело и долго болела, проходила обследования. Но доказать, что все это из-за кондиционера, невозможно. Да и не хотелось ругаться, жаловаться начальству и еще больше портить отношения с коллегами.

Коллеги и сами мерзли?

Договориться мирно у Елены не получилось. И здесь она заподозрила, что сотрудники в кабинете находятся в сговоре, и ее специально вытравливают. Чтобы убедиться в этом, женщина вышла на обед и якобы забыла телефон в кабинете, а сама включила диктофон. То, что она услышала на записи, потрясло Елену.

— За спиной они сговаривались, что скажут, что им не холодно, хотя на самом деле самим некомфортно, — вспоминает женщина. — Одна из коллег сказала: «И не таких выживали». Не знаю, чем я им не угодила, может, тем, что просила говорить потише, когда наши дамы обсуждали цены на колбасу. Меня это отвлекало, а обязанностей на мне было много. Я поняла, что они сговорились и включают кондиционер посильнее специально, говорили, что им очень жарко. А ведь знали, что у меня начались проблемы со здоровьем.

Все по закону

Поняв, что решить вопрос мирно не получится, Елена изучила нормы СанПиНа и обратилась к руководству с просьбой переставить ее рабочий стол или перевести в другой кабинет. Другого места не оказалось, пересесть за ее стол никто не захотел, а кабинеты были все заняты. Начальник утвердил график проветривания за подписью гендиректора. По нему начали проветривать в кабинете раз в час по 10 минут, чередуя «сквозное и несквозное проветривание», — именно так значилось в документе.

— Каждый час, как по секундомеру, я выходила из кабинета ровно на десять минут, — говорит Елена. — Еще предлагали установить специальные защитные экраны, но я отказалась огораживаться.

Устав от бесконечных больничных, тяжелого температурного и эмоционального климата, Елена написала заявление об увольнении по собственному желанию. Правда, теперь она об этом не жалеет.

— Я нашла интересную работу с отдельным кабинетом и всеми социальными гарантиями. На новом месте ко мне относятся с уважением, прислушиваются к моему профессиональному мнению. Мне кажется, я даже внешне стала лучше выглядеть: выбираю офисные костюмы и не позволяю себе прийти на работу без легкого макияжа, да и в принципе стала чаще улыбаться. В итоге я благодарна этой ситуации, так как долго не решалась уйти с насиженного места ради карьерного роста и по-настоящему интересного дела.

Врач: кондиционер может быть опасен для здоровья

Заведующая терапевтическим отделением микрорайона Чурилово ГКП №8 Шушаник Маквецян пояснила КП-Челябинск, что кондиционер действительно может быть опасен для здоровья и его важно использовать правильно.

— Длительное воздействие направленного потока холодного воздуха приводит к снижению местного иммунитета, — говорит врач. — Переохлаждение может спровоцировать простуду, а также стать триггером для обострения хронических заболеваний, включая проблемы с почками. Под прямым потоком воздуха легко «застудить» мышцы шеи и спины, что приводит к острой боли — миозиту или невралгии.

Помимо холодного воздуха опасны мыль и микроорганизмы, которые скапливаются в кондиционерах, если не почистить фильтры:

— Они могут вызвать аллергию и проблемы с дыханием. А сам кондиционер сильно сушит воздух, что приводит к сухости кожи и слизистой глаз.

Шушаник Маквецян рекомендует правильно настраивать кондиционер: разница между температурой воздуха на улице и в офисе должна быть не больше 7–8 градусов. А поток воздуха следует направить на потолок.

Такие правила сделают климат в кабинете комфортным для всех, если, конечно, ваша цель — не превратить жизнь коллеги в ад.

Юрист: многие предпочитают терпеть

Условия работы регулируются СанПиНом. Летом в помещении должно быть 23-25 градусов. Относительная влажность воздуха — 40–60%, скорость движения воздуха — 0,1–0,2 м/с.

— По опыту могу сказать, что далеко не все работодатели в принципе устанавливают кондиционеры, а сотрудники чаще всего мужественно терпят дискомфорт и не жалуются, — говорит руководитель практики трудовых отношений ООО Консалтинговая компания «Лигал Эксперт» Анна Ахметова. — Делают они это совершенно зря. Ведь с точки зрения трудового законодательства, поддержание нормальной температуры воздуха в рабочем помещении является обязанностью и ответственностью каждого работодателя. Если температура выше нормы, работники имеют право на сокращенный рабочий день в зависимости от степени превышения температуры.

Чтобы решить конфликт, специалист замеряет температуру воздуха, скорость его движения, уровень влажности. В случае нарушения работодатель обязан принять меры. Однако в данной ситуации даже юрист рекомендует обратить внимание прежде всего на микроклимат в коллективе.

— В ситуации, когда всем хорошо, а кому-то одному плохо, я бы задумалась, — говорит эксперт. — Либо действительно рабочий стол стоит под прямым воздействием кондиционера, либо в коллективе скрытый конфликт. Я бы рекомендовала работодателю во избежание разбирательств с контролирующими органами после жалобы работника в момент назревания конфликта проверить микроклимат в рабочем помещении и позже ознакомить всех причастных с результатами этой проверки. При необходимости нужно переставить рабочие места. Изначально это вопрос психологический и зачастую его можно решить без формальностей, просто договорившись.

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