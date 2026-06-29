Брал взятки и «починил» крышу дважды: экс-глава фонда капремонта пойдет под суд за многомиллионную аферу

Виктора Тихоненко задержали в марте 2025 года Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске завершилось расследование громкого уголовного дела бывшего руководителя регионального фонда капитального ремонта Виктора Тихоненко. Материалы уже переданы в Центральный районный суд, где в ближайшее время начнется рассмотрение.

Как следует из картотеки дел, материалы поступили в суд 25 июня 2026 года. Дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, что Виктора Тихоненко обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. Следователи считают, что первые коррупционные эпизоды относятся к 2017–2019 годам, когда Тихоненко занимал пост начальника центрального отдела службы технического заказчика фонда. Именно тогда, по версии обвинения, он начал получать деньги от предпринимателей за содействие в заключении контрактов.

Один из бизнесменов передал Тихоненко около 740 тысяч рублей за помощь в получении выгодных контрактов на замену лифтового оборудования. Еще один коммерсант помог Тихоненко купить квартиру по заниженной цене, фактически сделав ему скидку в 764 тысячи рублей. Это было сделано взамен за «правильное» проведение процедур по капитальному ремонту многоквартирных домов без лишней конкуренции и с гарантированным результатом.

Еще один эпизод связан с превышением должностных полномочий. Было установлено, что уже будучи главой фонда, Тихоненко вступил в сговор с подрядчиком, компанией «Паритет». Между сторонами было заключено несколько контрактов на ремонт дома №37 на улице Сони Кривой. Сначала там действительно провели ремонт кровли. После чего был объявлен новый аукцион на ремонт той же самой крыши. Условия конкурса составили таким образом, что победителем снова стала та же компания. По версии следствия, повторные работы фактически не проводились. Тем не менее документы о приемке были подписаны, а подрядчику перечислили более 6 миллионов рублей. При этом стоимость работ оказалась завышена примерно на 3,4 миллиона.

Виктора Тихоненко задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета 20 марта 2025 года. Сначала он отрицал свою вину, однако позже начал сотрудничать со следствием. До февраля 2026 года бывший глава фонда капремонта находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест, а позже под подписку о невыезде.

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