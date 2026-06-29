«Ее унесло быстрое течение»: женщина упала с сапборда в бурную реку, больше суток ее ищут в мутной воде

Женщину унесло быстрое течение реки Ай. Фото: Ирина ФАДЮШИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сплав на сапбордах по бурной реке Ай группа туристов не забудет никогда. Ведь одна из них рухнула в мутную воду, ее ищут уже вторые сутки – с каждой минутой надежда на счастливый финал тает.

Все произошло днем воскресенья, 28 июня. Около 13:00 полоса невезения обрушилась на 35-летнюю женщину. Сначала она зацепилась за пружину своего сапборда, но не растерялась и попыталась выкрутиться веслом. Но ударилась им об камень и перевернулась.

Туристка даже не поняла, что произошло, когда ее уже уносило вдаль быстрое и сильное течение реки. Растерявшийся человек попросту не может такому сопротивляться.

– Ей пытались помочь туристы, но не смогли – ее унесло течение. Сейчас девушку ищут более 20 человек: спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда, сотрудники МЧС и полиции, – рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Поиски идут непросто – все усложняют сильное течение реки, плохая погода и мутная река. Как бы грустно это не звучало, но спасатели признаются, что шансов на счастливый финал немного.

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