Этим летом в Челябинске открылся корт для игры в падел под открытым небом Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На Южном Урале набирает популярность падел. За последние годы в нашей стране он превратился из «нишевого» спорта в модный тренд. В прошлом году в Челябинске появился первый в регионе корт. А этим летом появилась открытая площадка, где можно не только поиграть, но и отдохнуть на свежем воздухе. Площадки для игры в падел строят и модные отели.

Что такое падел? Он вобрал в себя по чуть-чуть элементы различных видов ракеточного спорта. Из пинг-понга — подачу снизу, из пляжного тенниса — напоминающую весло ракетку, остекление и металлические стены площадки пришли из сквоша, а многие удары — из большого тенниса.

Журналисты КП-Челябинск попробовали новый вид спорта в рамках встречи Media padel, организованного телеканалом ТНТ.

Анна Дадаева Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Берем в руки ракетки и надеваем на запястье страховочный шнур. Если вдруг ракетка вылетит из руки, она не улетит в партнера по игре.

— Держите как молоток, — показывает хват наша наставница, мастер-тренер Анна Дадаева.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На первый взгляд ракетки одинаковые, но если присмотреться, много отличий.

— «Круг», «капля» и «алмаз» — ракеток три вида. У круглой ракетки большое «сладкое пятно»: куда бы вы ни попали, мяч полетит хорошо. У «капли» оно уже чуть меньше, но ее проще «разогнать» из-за аэродинамики, — объясняет Анна Дадаева. — Дальше у них есть жесткость. У меня мягкая — такая прощает много ошибок, ей легко контролировать, ей тяжело нанести сильный удар. Жесткая, наоборот, — хороший сильный удар и сильный аут. Поэтому начинающие игроки предпочитают попробовать и сразу купить ракетку, чтобы не привыкать каждый раз заново к арендной.

Ракетки отличаются по форме и жесткости Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Мячи очень похожи на теннисные, но они легче и мягче Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Начинаем осваивать падел с подачи. Задача — отправить мяч по диагонали на сторону оппонента. Получается, конечно, не с первого раза. Важное отличие падела в том, что, а мяч после отскока от стеклянных стен остается в игре. Это делает каждый розыгрыш более зрелищным, а удары от стекла или в решетку — более непредсказуемым для соперников.

Анна Дадаева Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

— Падел отличается «вторым шансом». Наличие стекла — это колоссальная польза. В теннисе очень много зависит от силы удара. Здесь любой сильный удар отыгрывается после стекла и в итоге все игроки на одном уровне. Тут выигрывает хитрость, выносливость. Я очень долго играла в теннис и могу сказать, что здесь я устаю гораздо сильнее: гораздо больше движений, потому что розыгрыш намного дольше, — продолжает Анна Дадаева. —Плюс это всегда парная игра. Очень много коммуникаций. На своих тренировках я очень люблю давать еще и тактику.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

После отработки подачи, пробуем отбить отскочивший от стекла мяч. Когда азы освоены можно разделиться и сыграть. С непривычки мяч чаще всего либо недолетает, либо сразу улетает в аут.

Классический падел проводится в формате 2×2 — хороший вариант для тимбилдинга (как это получилось у нас) или встречи с друзьями. А открытая летняя площадка позволяет хорошо провести время после игры.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Поиграть в падел где-нибудь во дворе или на пляже, в отличие от настольного тенниса или бадминтона, не получится. Аренда корта стоит в среднем четыре тысячи рублей (придете вчетвером — по 1000 на каждого), плюс прокат инвентаря и занятие с инструктором (если вы новичок в этом деле). Дорого это или нет, — для всех по-разному.

— Желающих очень много. Иногда тренер работает по 6-7 часов в день. Некоторые игроки ходят каждый день, — добавила Анна Дадаева. — Результаты заметны после тренировок, без них ты можешь ходить, ходить и болтаться примерно на одном и том же уровне. После занятий происходит резкий скачок. Многим людям легко «зайти» за счет своей координации, но без труда ничего не будет. А во время турниров люди видят, что им есть куда расти.

Арсен Карапетян Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Media padel завершил музыкальный эксперимент, в котором гостями предстояло отличить голос настоящего артиста от его голосовых двойников. Ведущими праздника стали шумен Арсен Карапетян, сыгравший в сериале «САШАТАНЯ» и конькобежка, бронзовый призер Олимпиады-2014 Ольга Фаткулина, которая недавно приняла участие в шоу «Титаны». На один вечер они сменили профессии и стали диджеями.

Ольга Фаткулина пришла с дочкой Оливией Фото: Дарья МАКСИМОВА.

А наш коллега — ведущий программы «Ничегосебе-шоу» на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM), победитель шоу «Стендап Рулетка» Влад Коробейников выступил с новой стендап-программой, где он рассказал как в 50 лет решил освоить скейт.

Влад Коробейников — ведущий программы «Ничегосебе-шоу» на радио «Комсомольская правда», победитель шоу «Стендап Рулетка» Фото: Дарья МАКСИМОВА.

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