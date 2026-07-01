Передавали песок по живой цепочке: журналист из Челябинска принял участие в ликвидации последствий прорыва дамбы на Кубани

Александр Королев в составе волонтерской группы строил временную дамбу в районе хутора Западный Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Журналист из Челябинска Александр Королев помог в ликвидации ЧС в Краснодарском крае, где прорвало дамбу на реке Кубань. В составе волонтерской группы он участвовал в возведении временной дамбы в районе хутора Западный.

— Почти армейская дисциплина. Было намного сложнее и чуть опаснее, чем в Анапе на сборе нефтепродуктов 1,5 года назад. Ночью, на узенькой временной дамбе едва не вровень с разлившейся рекой Кубань, — рассказал КП-Челябинск Александр Королев.

Мужчина работал вместе с волонтерами и специалистами «Кубань-СПАС». Они завершили возведение последних 20 метров защитной дамбы. Для этого было изготовлено более 100 металлических клеток. В них было уложено более 30 тысяч мешков с песком. Строительный материал перевозился внедорожниками и квадроциклами по грунтовой дороге, а затем по живой цепочке передавался к месту установки клеток.

Ежедневно работали до 300 волонтеров Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Единственное, о чем посетовал волонтер, — проблемы в организации. Но, может, по-другому и не бывает в таких ситуациях, отметил он.

— Почти полных выходных (с учетом дороги и отспыпного) не жалко, рад что удалось помочь в беде.

Работали даже ночью Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Александр Королев — уроженец Челябинска. Работал журналистом, возглавлял редакции городских СМИ, также трудился пресс-секретарем различных компаний. Уже несколько лет он живет в Новороссийске. Там он работает педагогом допобразования в медиацентре школы № 34. Коллеги гордятся его поступком.

— Сотрудник нашей школы помог в восстановлении дамбы на реке Кубань, — говорится на странице школы в соцсети. — В минувшие выходные педагог дополнительного образования Александр Королев в составе волонтерской команды Новороссийска поучаствовал в возведении временной заградительной дамбы в районе хутора Западный Крымского района.

Масштабный прорыв дамбы на реке Кубань произошел 3 июня в Крымском районе Краснодарского края. Под водой оказались тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, сообщали наши коллеги КП-Кубань.

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