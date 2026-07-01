1 июля режим беспилотной опасности объявлен в Курганской области Фото: архив КП.

1 июля 2026 года вслед за Челябинской областью на территории Курганской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в правительстве региона, добавив, что области работают дежурные службы и силовые ведомства.

Режим беспилотной опасности в Курганской области 1 июля 2026

О введенном режиме беспилотной опасности в Курганской области сообщили в правительстве региона 1 июля 2026 года. Он был введен в 14:00.

Об этом также сообщили в РСЧС Курганской области, попросив жителей укрыться в помещении без окон.

– Внимание! Угроза беспилотной опасности. Находитесь в укрытии до получения информации об устранении опасности.

Власти предупредили, что скорость мобильного интернета может упасть и наблюдаться перебои в связи.

Почему 1 июля 2026 года в Курганской области ввели режим беспилотной опасности

Обычно беспилотную опасность объявляют, если дроны замечены в соседней области или рядом с границей. Хотя прямой угрозы пока нет, меры принимают заранее. Это позволяет службам подготовиться. Среди мер — временное отключение мобильного интернета, чтобы создать радиопомехи, и ограничение работы аэропортов. Все это нужно, чтобы снизить риски от возможных атак дронов.

В правительстве Курганской области напомнили, что при получении сигнала о беспилотной опасности, не нужно поддаваться панике. Там рассказали, что главное - сохранять спокойствие и лучше укрыться в помещении без окон.

– Если вы заметили подозрительный объект в небе, не предпринимайте самостоятельных действий, не пытайтесь сбить дрон и не приближайтесь к нему. Это опасно и может быть незаконным. Держитесь на безопасном расстоянии, скройтесь из зоны его видимости, – сообщили в правительстве.

Когда отменят беспилотную опасность в Курганской области 1 июля 2026 года

На территории Курганской области беспилотную опасность ввели 1 июля 2026 года в 14:00. Пока власти не сообщают об отмене.

К слову, с 10:05 утра действует режим и в Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.