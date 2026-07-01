От вкладов к инвестициям

Управляющий Екатеринбургским филиалом банка «Уралсиб» Дарья Юнусова.

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Привыкшие к двузначным ставкам по вкладам россияне сегодня пересматривают свои финансовые привычки. Когда доходность классических депозитов снижается, на первый план выходит умение мыслить стратегически. Как изменить финансовую модель поведения и какие альтернативы депозитам стоит рассмотреть уже сегодня, - в интервью говорим с управляющим Екатеринбургским филиалом банка «Уралсиб» Дарьей Юнусовой.

— Какие новые привлекательные продукты в сегодняшних условиях могут предложить банки?

— Действительно, при снижении ключевой ставки Центробанка, снижаются ставки по накопительным счетам и депозитам, проценты на остаток по картам также становятся ниже. Но банки все еще заинтересованы в привлечении средств населения, поэтому вводят специальные продукты с повышенным уровнем доходности. Например, в нашем банке есть вклады с процентной ставкой до 20% годовых.

— Каков ваш прогноз по уровню ставок на текущий год?

— Сейчас мы наблюдаем устойчивый тренд на снижение ключевой ставки ЦБ. И, по прогнозам аналитиков, ключевая ставка продолжит, скорее всего, снижаться и дальше. К концу года она может достигнуть 10–12% годовых, средний уровень ключевой ставки за 2026 год ожидается в диапазоне 13–15%. Для фиксации текущей высокой доходности на как можно более долгий срок – необходимо выбирать среднесрочные и долгосрочные вклады.

Также в такой ситуации, для сохранения уровней доходности, к которым мы за последние несколько лет уже привыкли, имеет смысл изменить подход к управлению своими сбережениями – сделав акцент на диверсификации портфеля между классическими сберегательными и инвестиционными доходными инструментами.

Безусловно, альтернативные инструменты для инвестиций – это гораздо более сложный рынок, поэтому важно подойти к вопросу осознанно, изучив все возможности и, что очень важно, риски. Чтобы помочь это сделать клиентам, мы проводим консультации по финансовому планированию.

— Насколько востребованы альтернативные способы вложений? Наблюдаете ли вы, что со снижением ставки, люди стали чаще интересоваться инвестициями?

— Да, клиенты действительно стали чаще задавать вопросы о том, как более эффективно управлять своими сбережениями. Наряду с депозитами многие открывают и другие инвестиционные продукты, например, накопительное страхование жизни, паевые инвестиционные фонды, программа долгосрочных сбережений.

Кроме того, имеет смысл увеличить в своем портфеле долю облигаций. При снижении ключевой ставки, доходность по этому инструменту растет. Облигации федерального займа (ОФЗ-ПД) и качественные корпоративные облигации потенциально могут принести доход выше депозитов*. Можно подумать и о переходе к инвестициям в акции**. При падении ставок деньги становятся дешевле, что обычно стимулирует рост фондового рынка. Однако, при отсутствии серьезного опыта инвестиций и понимания того как работает этот рынок и каковы риски – все же лучше инвестировать в готовые продукты.

— Стоит ли сейчас вкладываться в валюту?

— Сегодня покупку валюты можно рассматривать лишь как меру защиты своих средств, а не быстрого способа заработка. Такую операцию стоит совершать под определенные цели. Например, для поездки в другую страну. В этом случае покупать стоит заранее и частями, не пытаясь угадать «дно», потому что курс может просесть еще сильнее. Если валюта все же рассматривается, как инструмент инвестиций, я не рекомендую покупать юани, доллары или евро на все рублевые сбережения, так как доходность по рублевым вкладам сейчас значительно выше.

—То есть от валютных вкладов надо уходить?

— Такие продукты можно рассматривать только как элемент диверсификации вложений, но не для заработка. К тому же, действуют ограничения на снятие с них наличных.

— Какой финансовой модели поведения вы советуете сегодня придерживаться частным клиентам?

— Важно сейчас обращать внимание не только на депозиты, но и на продукты, которые дают возможность зафиксировать повышенную процентную ставку на длительный срок. Если мы посмотрим на 5-10 лет назад, то легко можем увидеть: высокая ключевая ставка — она не навсегда. Нам уже нужно перестраиваться и в вопросах сбережений мыслить не отрезками в несколько месяцев, а планировать свое финансовое будущее на годы вперед. Настало время изменить свое сознание, научиться копить в долгую, за счет небольших вложений сейчас формировать фундамент для комфортной жизни потом.

*Доход не гарантирован.

**Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Инвестиции в ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды и страховые продукты связаны с риском потери части или всей суммы вложений.

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