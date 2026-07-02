Не Кировкой единой: честный обзор незахайпленных летников Челябинска, где можно провести теплый вечер

Новую рубрику начинаем с обзора трех летников, находящихся в центре города Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

С наступлением лета хочется больше времени проводить на свежем воздухе, особенно за ужином. Именно поэтому в рамках проекта «Ресторанная правда» мы запускаем серию честных обзорных материалов о летниках. Журналист КП-Челябинск прошелся по трем заведениям, расположенными неподалеку от центра города, но не на оживленной Кировке, и разобрался, где уютно и вкусно провести время.

«Дабл Эль»

Место, знакомое челябинским гурманам больше 10 лет, сейчас расположилось на пересечении улиц Красной и Сони Кривой. Основное помещение просторное, с терпким запахом пива, однако меня интересует летняя веранда — это большой пристрой с окнами, которые открываются и впускают чарующий челябинский воздух. К счастью, несмотря на вечер, свободных столиков тут в достатке. Выбор пал на тот, который расположился дальше от входа в помещение. Летник от проезжей части отделяет тротуар, но это не спасает — если какой-нибудь лихач газанет, сотрясетесь не только вы, но и, кажется, сама конструкция. Посреди летника стоит дерево, украшенное гирляндами и уходящее за пределы пластиковой желтоватой крыши, рассеивающей свет. Столы крепкие, стулья легкие летние, с яркими зелеными подушками, создают ощущение дачной веранды.

Природа совсем близко - сквозь половицы летника растет дерево Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

В свой первый поход по летникам Челябинска я решила заказать везде салат с баклажанами и то, что сотрудники назовут «фишкой заведения». Здесь им оказался бургер с карамелизированным луком, за которым, цитирую «люди приезжают даже из других городов». Запить эту гастрономическую пару решила лимонадом грейпфрут-тархун.

В составе салата огромные ломтики бледных кисловатых помидор без кожицы, баклажаны в панировке, три брызга соуса из сметаны и сливочного сыра. Главный ингредиент в соусе «сладкий чили», который, надо сказать, неплохо дополняет их. Правда, такое сочетание встречается практически в каждом втором заведении. Украшен салат листьями базилика и внезапной мятой. В целом, панировка у баклажанов хорошая, не толстая, сам овощ мягкий, но не превращенный в кашу. Помидоры подкачали, а соус не вызвал восторга.

Помидоры в салате оказались бледноваты Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Хуже дела обстояли с лимонадом, который почему-то принесли после салата – темная жидкость с послевкусием тархуна не таила в себе даже намека на грейпфрут. Ощущение было, что в бокал щедро налили сиропа и добавили столько же сока лимона, пить эту приторно-кислую штуку не вышло.

Лимонад выглядит стильно, но по вкусу подкачал Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Что же с фирменным блюдом? Бургер принесли еще через 20 минут после салата. В составе круглого гиганта: собственного приготовления мягкая внутри и хрустящая снаружи бриошь, сыр, соусы, сочная котлета из мраморной говядины, карамелизированный и криспи-лук, хрустящий бекон. Бургер вкусный, сытный, но брать его нужно тем, кто не боится замараться — начинка так и норовить выскочить, а сок стекает по пальцам.

Бургер сочный и внушительный Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Отзыв Дабл Эль:

Летник: 4/5, закрытая зона с окнами, просторно, но шум с улицы. Кнопки вызова официантов есть, но не на всех столах, придется либо ждать, пока к вам подойдут, либо идти внутрь заведения.

Кухня: 4/5, салат, а точнее помидоры, которые оказались кислыми и твердыми, подкачали.

Бар: 2/5, коктейль был приторно сладкий и одновременно кислый.

«Камакура»

Для меня заведение всегда было рестораном доставки, знаю его еще с 2010-х годов. Сейчас они занимаются не только этим — у ресторана есть небольшой зал и летник на пять столов. Расположено местечко недалеко от площади Революции, а сам летник буквально стоит на проходной части — несколько столов примыкает к зданию, еще пара — совсем близко к проезжей части. И хотя есть знак «Остановка запрещена», порой это не мешает водителям встать так, что если вы сидите около дороги, то легко можете оценить салон автомобиля изнутри. Над столиками раскинуты зонты, защищающие от солнца и дождя. Украшен летник искусственными цветами и золотой леди в черном, с которой многие прохожие не прочь сделать пару кадров на память.

Если выбирать столик на летнике, лучше предпочесть те, которые находятся ближе к ресторану Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Несмотря на то, что я расположилась за столиком около ресторана, наслаждаться отдыхом в полной мере было сложно — из-за того, что летник никак не огорожен, к столу подошел случайный прохожий, попросив салфетки, а потом рядом со мной встал мужчина, решивший, что покурить именно в этом месте — отличное решение.

Пора переходить к трапезе. Делаю заказ по прежнему принципу — салат с баклажанами и, по убеждениям официантки, фирменное блюдо заведения, — ролл, оказавшийся самым дорогим в меню. Из напитков я заказала лимонад с клубникой и кленовым сиропом.

Клубника и кленовый сироп, оказывается, хорошо сочетаются Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Напиток принесли первым — яркий, но не приторный, чувствуется сладость и вкус клубники, на послевкусии — яркие ноты кленового сиропа. Мяты хоть и немного, но она делает коктейль более освежающим, отлично утоляет жажду. Через 20 минут принесли салат. В глаза сразу бросилась неочищенная шкурка баклажанов и слегка «грубоватая» панировка. Дополняют их помидоры (они как раз были без кожицы), красный лук и пара листиков кинзы. Овощи нарезаны крупными ломтиками. Помидоры оказались спелыми, соус выбран пусть и с акцентом всем знакомого сладкого чили, но с добавлением чего-то необычного, от чего вкус становится более пикантным и добавляет полноту. Панировка у баклажанов слегка хрустящая, но пристает к зубам, сами они мягкие.

Салат выглядит не слишком презентабельно, зато вкусный Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Фирменное блюдо, к сожалению, восторга не вызвало. Внешне ролл был обернут лососем, под которым скрывалась классическая начинка: рис со сливочным сыром в центре. Сверху — шапочка из угря, креветки и соуса спайси. Острота от соуса перебивала вкус других ингредиентов, а лосось оказался той самой мягкой, разваливающейся текстуры, которая бывает, когда рыба либо переморожена, либо хранилась неправильно. Количество роллов за свою цену тоже совсем не обрадовало. В целом блюдо может и неплохое, но на лицо заведения не похоже.

Ролл - лицо заведения Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Отзыв Камакура:

Летник: 3/5, часть столов находится на тротуаре, часть — близко к проезжей части. Ощущения уединенности нет, но для тех, кто любит быть в центре внимания или ностальгирует по заведениям с пляжей, подойдет.

Кухня: 3/5, «фирменное блюдо» не вызвало желание вернуться из-за качества рыбы и в целом вкуса. Салат оказался весьма нетривиальным.

Бар: 5/5, лимонад вкусный и освежающий, хотелось выпить две порции.

«Слон»

Для меня этот ресторан — новый опыт. Поэтому было еще интереснее изучить особенности меню и бара и, конечно, оценить летник. Это большой пристрой, расположенный вблизи основного здания ресторана. Летник просторный, светлый, с крышей и стенами из «мягкого стекла», украшенный искусственными лианами и зеленью в горшках. Несмотря на то, что недалеко находится проезжая часть, когда попадаешь внутрь, шум города теряется. Столов много, около каждого — уютные диванчики и креслица. На столешницах стоят слоники — символ ресторана.

Очень живописный летник Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

В меню, как всегда, нахожу салат с баклажанами и вопрошаю официантку о фирменном блюде.

— Борщ, — без раздумий отвечает она. — Его заказывают чаще всего, только хочу вас предупредить — он кислит.

— Почему? — удивляюсь.

— Мы добавляем туда уксус, — заговорщически сообщает девушка.

Через пару минут после принятия заказа приносят напиток — лимонад «Алешка Колечкин». В составе мандарины, лайм, сироп маракуйи, так что вкус у него и кислый, и сладкий (главное тщательно все перемешать). Сочетание яркое, ингредиенты хорошо гармонируют друг с другом.

Освежающий кисло-сладкий лимонад Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Из блюд первым, как положено, принесли салат. В составе спелые помидорки черри, баклажаны в панировке, сливочный сыр, украшено блюдо дроблеными орешками и зеленью. Правда, половина зелени была яркая и свежая, а вторая половина - будто замоченная в масле и высушенная. Заправка, если честно, была не очень понятна: присутствовали кусочки перца чили как в соусе «сладкий чили», но вкус и продуктов, и его перебивало масло, выделяющимися лужицами ярко-оранжевого цвета разбросанное по тарелке.

Масло в этой вкусовой радости оказалось лишним Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

На стол приземлился борщ — подача в котелке сначала напугала (ну как он выстоит на этих трех ножках!?), но в итоге оказалась весьма удобной. Да, легкая кислинка в супе была, но это не отменяло его густоту и наваристость. Мясо, говядина, нарезано тонкими ломтиками, было мягким и хорошо проваренным. Дополнительно к борщу подавались два кусочка подсушенного хлеба, перо зеленого лука, сало и чеснок с маленькой теркой, чтобы было удобно добавлять дольку в суп.

Борщ подают в котелке с ручкой. Ощущение, что ты в походе Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Отзыв Слон

Летник: 5/5, комфортный, просторный, много воздуха. Чувствуешь себя отгороженным от остального мира, чтобы без суеты наслаждаться блюдами

Кухня: 4,5/5, подкачала только заправка в салате. Фирменное блюдо, борщ, и правда достойно звания лица заведения.

Бар: 5/5, лимонад приготовлен на балансе кислого и сладкого, объем, как и наполнение, вызывает уважение.

Летний ужин на веранде — это всегда маленькое событие, где важен не только вкус блюд, но и атмосфера вокруг. В этом обзоре мы лишь приоткрыли дверь в мир городских террас, показав, что за каждым фасадом скрывается своя история. Это только первая глава нашего исследования. Впереди нас ждет еще много открытий в рамках проекта «Ресторанная правда».

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