Ветеранов поздравили во дворце культуры железнодорожников. Фото: Алексей Тимошенко / администрация г. Челябинска

1 июля ежегодно в России отмечается День ветеранов боевых действий. Эта дата пока не имеет общефедерального статуса, но уже признана на законодательном уровне в Челябинской области. В этом году в регионе День ветеранов боевых действий впервые отмечается, как официальный праздник.

Программа мероприятий в честь памятной даты стартовала на Аллее Славы. Там еще в 2000-е гг. был установлен памятник «Доблестным сынам Отечества» — южноуральцам, павшим в локальных войнах и конфликтах, а в 2024 году там же воздвигли стелу «Защитникам Отечества», посвященная участникам специальной военной операции. К ней губернатор Алексей Текслер вместе с участниками областной программы «Герои Южного Урала» возложил цветы.

Алексей Текслер с выпускниками программы «Герои Южного Урала» на возложении цветов к памятнику защитникам Отечества. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

— Мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с поля боя. Их подвиг навсегда вписан в историю России. И наш долг – чтить героев и всемерно помогать семьям бойцов. Благодарю всех ветеранов за доблесть, верность присяге и любовь к Отчизне, сказал губернатор.

Вице-губернатор Маргарита Павлова вместе с ветеранами возложила цветы к памятнику «Доблестным сынам Отечества». Фото: БОЕВОЕ БРАТСТВО Челябинская область / vk.com

Во дворце культуры железнодорожников для ветеранов устроили торжественный концерт с выступлениями творческих коллективов и поздравлениями от официальных лиц. Вице-мэр Челябинска по соцразвитию Сергей Авдеев вручил активным ветеранам благодарственные письма от главы города.

Фото: Алексей Тимошенко / администрация г. Челябинска

Заместитель губернатора Маргарита Павлова рассказала на мероприятии о своей недавней поездке на Донбасс:

— В рамках программы «Доброслужащий», которую инициировал полпред Артем Жога, я проехала от Донецка по всей Запорожской области, везя посылки нашим бойцам, работала в госпитале в Ростове. Меня поразило, что никто из бойцов не жаловался, они все с мужеством переносили тяжелейшие ранения.

Фото: Алексей Тимошенко / администрация г. Челябинска

Почетным гостем праздника стал Герой России, военный летчик, гвардии капитан Петр Каштанов. В сентябре 2022 он на Су-34 нанес удары по скоплениям войск противника под Купянском, был сбит из ПЗРК, катапультировался всего в 25 метрах от земли и в течение 13 часов выбирался к своим из-за линии фронта. Поднявшегося на сцену героя встретили овацией.

Летчик-герой Петр Каштанов на сцене ДК ЖД. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

— Давайте проживем нашу жизнь за тех наших товарищей, кто не вернулся с полей сражений! Будем правильно воспитывать детей, уважать старших, жить для нашей страны! — сказал капитан Каштанов.

Поздравил своих боевых товарищей и Сергей Бормотов, боец СВО с позывным «Танцор», ныне депутат челябинской городской думы:

— Звание «ветеран» — это не привилегия. Это ответственность. На нас с вами легла ответственность за страну, за нашу молодежь, которая на нас смотрит. Быть достойным примером — это тяжелый, непрекращающийся труд, от нас с вами зависит будущее страны.

Боевых товарищей поздравил депутат гордумы и участник СВО Сергей Бормотов. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По традиции, отдельных теплых слов были удостоены жены и матери героев, павших при выполнении воинского долга в локальных конфликтах и в ходе специальной военной операции.

Фото: Алексей Тимошенко / администрация г. Челябинска

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