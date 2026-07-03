Электромобилям – зеленую улицу, спиртному – красный свет

Перед уходом на каникулы депутаты плотно поработали – в повестке заседания было почти сорок пунктов Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске состоялось очередное, двадцатое заседание городской Думы. Работа депутатского корпуса была насыщенной и затронула ключевые аспекты социально-экономического развития города, от итогов исполнения бюджета за прошлый год до инвестпроектов и общественно важных законодательных инициатив. Об итогах заседания рассказываем в нашем материале.

Бюджет с социальным характером

Центральной темой повестки стало утверждение отчета об исполнении бюджета Челябинска за 2025 год. Анализ финансовых показателей отчетного периода демонстрирует сложную, но управляемую экономическую картину. Доходная часть бюджета в 2025 году достигла 70,5 млрд рублей, при этом расходная часть составила 72,2 млрд рублей, что привело к исполнению бюджета с дефицитом в размере 1,7 млрд рублей.

Структура доходов показывает положительную динамику: налоговые и неналоговые поступления составили 29,6 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше аналогичного показателя 2024 года. Этот рост обусловлен увеличением поступлений по двум ключевым статьям: налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения (УСН). Оставшуюся долю доходной части — 40,9 млрд рублей — составили безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов и иных источников.

Также были внесены поправки в бюджет на текущий, 2026 год. Они направлены на увеличение доходной части городского бюджета на 555,6 млн рублей. 300 млн рублей, полученные в виде безвозмездных поступлений, будут направлены на масштабное благоустройство набережной реки Миасс. Работы охватят участки от улицы Энгельса до улицы Косарева и далее, от Косарева до Северо-Крымской. Еще часть дополнительных средств пойдет на развитие дорожного хозяйства и другие насущные нужды города.

— По 2025 году, как и по текущему, мы видим, что бюджет Челябинска носит социально ориентированный характер. Порядка 72% бюджета идет на финансирование ключевых отраслей социальной сферы — образования, социальной политики, физической культуры и спорта, культуры, что подчеркивает приоритетность инвестиций города в человеческий капитал и повышение качества жизни челябинцев, — отметил председатель городской Думы Сергей Буяков.

Отчет прошел через публичные слушания и проверку контрольно-счетной палаты муниципалитета. Он был принят большинством голосов депутатов.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

«Зарядка» не равно «парковка»

Депутаты внесли изменения в документы по формированию единого парковочного пространства в Челябинске. В этой работе будут учтены запросы со стороны пользователей электромобилей и машин с гибридным двигателем. Согласно правкам, льготный тариф вводится для электрокаров в местах расположения зарядных устройств на срок до двух часов.

— Переход на электротранспорт является общемировым трендом, направленным на улучшение экологической обстановки и снижение уровня шума в крупных городах. Развитие электротранспорта сегодня сдерживается недостаточным количеством удобной, технологичной и доступной зарядной инфраструктуры. В качестве одной из мер поддержки видим целесообразным льготный тариф на парковку у зарядных станций, — пояснил Николай Юхарин, председатель комитета по дорожному хозяйству Челябинска.

По мнению инициаторов поправок, предлагаемый двухчасовой интервал полностью покрывает среднюю продолжительность сеанса зарядки, является достаточным для восполнения среднесуточного запаса хода и исключает переплату за нахождение автомобиля на парковке. Но, вместе с тем, не позволяет использовать место с зарядным устройством в качестве личного парковочного места и обеспечивает пропускную способность станции до 4-5 зарядов в день.

Депутаты утвердили изменения единогласно. Поступило предложение ввести льготу на парковку двухколесного транспорта - скутеров и мотоциклов - на платных местах. Николай Юхарин отметил, что этот вопрос находится в проработке, и такая льгота может появиться на следующих этапах развития платного парковочного пространства в Челябинске.

Сухой закон — до, во время и после праздника

В Челябинской области готовится законодательный запрет на продажу спиртных напитков в местах проведения массовых мероприятий. Законопроект о регулировании продаж алкоголя подготовила администрация Челябинска. Поскольку его регулирующее воздействие является высоким, мэрия проводила публичные консультации со сбором предложений и замечаний от субъектов бизнеса, МВД и других госорганов, которые были учтены в документе.

— Проект предусматривает запрет на продажу алкоголя за два часа до начала, во время проведения и в течение часа после окончания проведения массового мероприятия, — заявил начальник управления по торговле администрации Челябинска Иван Усов. — Следует отметить, что подобные дополнительные ограничения на продажу алкоголя уже введены более чем в 60 субъектах России.

Дата, время, место и границы территории действия запрета на продажу алкоголя будут устанавливать правовым актом местной администрации не позднее, чем за 3 дня до даты мероприятия. Авторы законопроекта добавляют, что запрет касается только розничной продажи алкоголя в магазинах: заведения общепита он не затронет. Депутаты городской Думы одобрили проект документа, далее инициатива будет внесена на рассмотрение Законодательного собрания Челябинской области.

— День города, День молодежи, 9 Мая и многие другие праздники у нас неразрывно связаны с массовым пребыванием людей в центре города. Мы стремимся к тому, чтобы у нас были полномочия ограничивать торговлю алкоголем в местах проведения этих мероприятий — что будет способствовать, в том числе, профилактике нарушений общественного порядка, — резюмировал Сергей Буяков.