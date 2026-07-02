«Я умоляла, чтобы он не трогал меня при сыне»: молодая жена просила мужа бросить любовницу, но в итоге оказалась в больнице

Мария попросила не раскрывать ее личность, так как боится, что все будет использовано против нее в борьбе за ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Красивая история любви разбилась о жестокую реальность жизни с домашним тираном. Мария (имя изменено. – Прим. ред.) годами терпела толчки, оскорбления и измены мужа. Молодая красавица безумно боялась его и умоляла все исправить. Именно поэтому после первого серьезного избиения попросила не возбуждать уголовное дело. Но когда все-таки решилась на развод, столкнулась с новой бедой – супруг и свекровь не захотели отдавать ей ребенка.

«По-другому ты не понимаешь»

Маша познакомилась со своим будущим мужем в мае 2021 года. Сначала молодая парочка просто гуляла и ходила в кафе. А в конце лета парень предложил съехаться и дал ключи от своей квартиры. Девушка растерялась и сначала отказалась, но, когда парень признался в любви, сдалась и переехала к нему. Пара никуда не торопилась и поженилась в конце 2022 года. Тогда эти отношения казались идеальными.

– Он был добрым, заботливым, интересовался всегда всем, что со мной связанно. Первый тревожный звоночек был, когда я поехала в торговый комплекс с подругой. Он приехал за мной, начал прилюдно толкать меня, довел до слез, а охранник попросил нас выйти на улицу. Дома он начал извиняться, подарил цветы, и мы помирились, – признается Маша.

Тогда девушка надеялась, что это было разовое выступление. Да и в семье произошло радостное событие – они ждали малыша. Но беременность не защитила Марию от нападок любимого. Однажды во время ссоры мужчина схватил ее и перекинул через себя на кровать. Страшно подумать, чем это могло закончиться для крохи, что тогда рос внутри мамы.

Тогда идеальная картинка начала рушиться. Маша поняла, что все это – не случайность. А потом начала всплывать и другая информация…

– У него очень вспыльчивый характер, когда мы ссоримся он хочет причинить вред мне. Да и потом вскрылось, что в начале нашего общения он много врал мне. Обо всем вранье я узнавала от его матери. Он говорил, что у него есть работа, стабильный доход, и это при том, что он тогда учился. Но на самом деле он был просто трудоустроен в коллегии адвокатов района помощником мамы, при этом фактически он не работал, – уверена Маша.

А их семейная жизнь становилась все ужаснее. Поднимать на жену руку вошло у мужчины в привычку. Вместо разговоров он обычно замахивался на хрупкую женщину…

– Он говорил: «По-другому ты не понимаешь». Его не останавливали даже мои проблемы со здоровьем – у меня врожденный порок сердца, была операция…

«Когда я попросила его бросить любовницу…»

А три года назад у пары родился сыночек. Наивный читатель может подумать, что отцовское сердце дрогнет и начнет источать любовь ко всему вокруг. Но, к сожалению, этого не произошло.

– Он был не заинтересован в воспитании ребенка и помощи мне. Устроился в районный отдел полиции и постоянно пропадал там, чтобы меньше времени проводить дома. А после встретил там коллегу, с которой начал отношения. Когда я попросила его бросить любовницу и удалить ее из всех социальных сетей, он ударил меня пивной кружкой по челюсти, начал кричать, что это я виновата в том, что она появилась в его жизни и он проводит время с ней, – вспоминает Маша.

Это было первое задокументированное нападение. Все произошло вечером 3 марта 2025 года. Тогда у девушки «разъехались» зубы и была разбита губа – позже врачи скажут, что у нее вывих зубов. Но сначала супруг повез ее просто в стоматологию, уже оттуда их отправили в травмпункт, где мужчина вел себя неадекватно.

– Избита мужем. В приемный покой приехала в присутствии мужа и ребенка. От мужа в адрес жены множественные угрозы, ругань, нецензурная брань. Пациент боится разговаривать в присутствии мужа. Он ребенка матери не отдает, ругается с сотрудниками больницы. Вызван наряд полиции, – говорится в справке об отказе от госпитализации.

Тогда Маша и врач написали заявление в полицию на ее мужа. Причем женщина сомневалась в том, что это поможет – боялась, что все замнут из-за того, что ее муж тоже сотрудник. Но силовики обещали во всем разобраться.

– Но в итоге в больницу приехал его начальник и сам лично отвез его вместе с моим ребенком домой, а меня забрал папа. От него поступало очень много угроз, что он не отдаст мне ребенка и что сам его воспитает. При каждой ссоре он грозился сыном, хотя он на протяжении трех лет не был нужен отцу. Я его боялась, – признается Мария.

Женщина опасалась, что все предыдущие избиения окажутся цветочками по сравнению с тем, что ждало бы ее, решившись она уйти от него.

– На меня давили, чтобы я забрала заявление и написала объяснение, что я сама упала и что претензий к мужу не имею. Дальше в нашей жизни все повторялось, никакой помощи, рукоприкладства и мой главный страх, что они заберут ребенка.

Поэтому то первое дело и не получило хода. Маша испугалась и забрала заявление.

«Он выгнал меня из дома, оставив сына с собой»

Но постоянные упреки и рукоприкладство на этом не закончилось. Своего пика ситуация достигла, когда сыну исполнилось 3 года. Тогда Маша вышла на работу, у нее появился официальный доход. Тогда она поняла, что может со всем справиться, почувствовала силу. Но все это не понравилось ее мужу-тирану. Однажды он приревновал ее к коллеге-мужчине, с которым она общалась по работе.

– Он избил и выгнал меня из дома, оставив сына с собой. Я легла в больницу с переломом носа со смещением и сотрясением мозга. Тогда мама мужа, сказала, что они будут помогать и временно следить за ребенком, но при этом он категорически против того, чтобы я видела сына.

Выйдя из больницы, Маша сразу начала звонить мужу и просить увидеть своего малыша. В ответ она получала только угрозы и отказы. А свекровь и вовсе игнорировала эти вопросы, только твердила, чтобы она забрала заявление на ее сына. Маша смогла забрать ребенка только через две недели.

– Они не отдают мне никакие вещи ребенка, твердят, что они куплены ими и, если мне что-то нужно, – я могу купить это сама, – рассказывает Мария.

При этом у ребенка тоже есть небольшие проблемы со здоровьем, он не разговаривает, хотя остальные показатели в норме.

– Я предполагаю, что задержка речевого развития связана именно с нервной обстановкой в семье. Ребенок часто все видел. А папа не думает о том, что все его действия скажутся на психике сына, я всегда просила его, чтобы он не кричал на меня и не трогал при ребенке, но он продолжал это делать, – с горечью вспоминает Маша.

Да и она сама вышла из этих отношений сломленной и физически, и морально. После перелома нос зажил неправильно и поэтому не всегда дышит. Впереди ее ждет операция, когда придется заново его ломать…

– Психическое состояние, конечно же, изменилось. Мне на протяжении трех лет говорили, что все, что я делаю, это все мои обязанности, мне изменяли, на меня, поднимали руку. Его мама говорила, что у меня должен был уже иммунитет выработаться, что это нормально.

Поэтому после расставания Маша обращалась уже в два кризисных центра. А до этого ходила к психологу, который честно ей сказал: нужно бежать. Подкосило молодую маму и то, что ей долго не отдавали сына – а ведь для трехлетнего малыша несколько недель – это огромный период.

– Конечно, я за него переживала. Отец никогда в жизни не оставался один на один с ребенком, он даже не знает, куда его в садик нужно вести: где его шкафчик, где группы, во что его переодевать. Он агрессивный, мог его ударить по попе или наорать, если тот загородит ему телевизор или лезет к нему за вниманием. От таких криков обычно его защищала я. Но в те моменты он вред его здоровью не причинял, но с учетом того, что у нашего ребенка задержка речевого развития, даже эти крики – это не хорошо, – рассказывает Мария.

«Опека считает, это не скажется на ребенке»

Сейчас Мария пытается привлечь своего мужа к уголовной ответственности, но следствие пока не начинается. Параллельно идут суды о разводе, определении места жительства ребенка и порядке общения с отцом.

– Опека считает, что то, что он меня избивал, никак не относится к определению места жительства ребенка. Мол, это никак не скажется на ребенке. А где гарантии, что на моем месте через несколько лет не окажется мой сын? Допустим, он будет перечить отцу или еще что-то, а мой муж очень вспыльчивый. В итоге он будет либо зашуганным и слушаться папу, либо там просто война будет. А он уже расписал всю жизнь ребенку, хочет, чтобы он по его стопам пошел. Но я не хочу, чтобы у меня выросла копия такого же человека, который считает, что ему все дозволено.

Заявление в полицию Мария написала в конце апреля. С тех пор она ничего не знает о его судьбе. Женщина вместе с адвокатом пытается получить хоть какую-то информацию по делу, но пока результатов нет.

– Такое умолчание прямо нарушает право заявителя на получение информации о ходе рассмотрения заявления. Данная норма вменяет полиции в обязанность не только зарегистрировать заявление, но и информировать заявителя о ходе его рассмотрения не реже одного раза в месяц. В данный момент на бездействие сотрудников ОП «Курчатовский» подана жалоба в Управление МВД России по городу Челябинску, – рассказала адвокат Анна Аржанникова.

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