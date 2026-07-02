Такая обстановка сейчас возле органного зала Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мощный ливень, обрушившийся на Челябинск днем 2 июля, снова затопил улицы города — местами они превратились в настоящие реки.

Читатели КП делятся фотографиями:

— На перекрестке Скульптора Головницкого и Бейвеля возле ОЦ № 2 вода доходила аж до ручки автомобиля, — рассказывает челябинка Яна Титова.

Перекресток Головницкого и Бейвеля. Фото: Яна Титова

— Возле органного зала Родина. Затопило весь сквер, вода дошла до лавочек, вышла на дорогу. Некоторые машины притормаживают и объезжают по дальней от обочины полосе, а кто-то наоборот разгоняется, чтобы было больше брызг, — сообщает еще один наш читатель. — На тротуаре воды много. Не по колено, конечно, но больше, чем по щиколотку. При этом много людей стягиваются к «Родине», похоже на концерт кому-то придется добираться вплавь.

Мы посмотрели афишу: сегодня в органном зале Фортепианный киномарафон — будут играть мелодии из знаменитых фильмов отечественного и зарубежного кино. Вот такие жители будущей Культурной столицы! Если купили билет, никакие лужи не остановят!

Машины притормаживают, но могут и облить Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Перейти дорогу на Кирова-Братьев Кашириных не так-то просто Фото: Дарья МАРКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в диспетчерскую службу поступили заявки об очагах подтопления: Героев Танкограда/проспект Победы, Красного Урала, Каслинская, Кирова/проспект Победы, Цвиллинга/Труда.

— Бригады оперативно прибыли на точки, очистили дождеприемные решетки от мусора и открыли крышки там, где это было необходимо, — уточнили в мэрии. — Сейчас пять бригад работают на пересечении улиц Молодогвардейцев и Куйбышева, улицах Братьев Кашириных, Валдайская и Краснопольском проспекте.

Кстати, сообщить о подтоплениях можно по круглосуточному телефону: 727-46-26.

Двор на улице Болейко Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

РСЧС предупреждает, что сегодня в регионе ожидаются сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра до 25 м/с. Южноуральцы получили СМС уведомления.

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