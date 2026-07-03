Не щадили никого, зверски расправлялись с бизнесменами и авторитетами: последнего участника самой жестокой банды Зауралья будут судить спустя 20 лет

Банда Станислава Черепахи совершала расправы в 90-х. Фото: Ольга ЮШКОВА, программа "Честный детектив"

Он скрывался 20 лет, пока его подельники один за другим оказывались за решеткой. Последнего участника банды Станислава Черепахи, одной из самых зверских и беспощадных ОПГ 90-х и начала 2000-х, будут судить в Курганской области. На протяжении долгих лет его безуспешно разыскивали по всей стране, и лишь недавно оперативникам удалось выйти на след. Задержали беглеца в январе 2026 года. Скоро он предстанет перед судом. Вспоминаем историю банды, на счету которой 18 убийств, разбои, вымогательства и рэкет.

Убийцами стали спортсмены

История ОПГ началась в начале 90-х годов. Станислав Черепаха был обычным парнем – занимался спортом, ходил на бокс, не имел никаких судимостей. Перелом случился в 1994-м, когда он оказался в орбите местной ОПГ, сколоченной вокруг криминального авторитета Андрея Лоскутова по прозвищу «Рэкс».

Фото: программа "Честный детектив"

Рэкс подбирал в свою банду крепких и спортивных ребят. В секции рукопашного боя познакомился с братьями Дмитрием и Вячеславом Прямоносовыми. Братья начинали, как водится, с низов – выполняли функцию охранников, силового прикрытия на разборках. Но довольно быстро роли в группировке начали меняться. Дмитрий превратился в основного исполнителя самых жестких поручений, а Вячеслав взял на себя роль оружейника, водителя, «уборщика» следов и разведчика. Вооружение у банды было внушительным даже по меркам лихих 90-х: пистолеты Макарова и ТТ, Glock, револьверы, автоматы, охотничьи ружья, обрезы, гранаты, ножи и кастеты.

Костяк банды к середине 90-х уже был четко оформлен: Черепаха, Рэкс, Юрий Горожанцев, братья Прямоносовы. Группировка разрослась до 10 человек, Черепаха быстро завоевал авторитет и стал одним из «главарей» банды.

В состав банды входило порядка 10 человек. Фото: программа "Честный детектив"

Первые убийства и борьба за власть

Как и многие подобные группировки того времени, банда начала заниматься разбойными нападениями, силовым давлением на бизнесменов и рэкетом. Сначала это были эпизодические выезды, чтобы продавить, «поговорить», забрать деньги или товар. Но довольно быстро такие дела стали системными: бизнес обкладывали данью, а несогласных запугивали или жестко наказывали. Боевое крещение Черепаха прошел весной 1994-го. 26 апреля в Шадринске он высадил несколько пуль в криминального авторитета Сергея Усманова. Пострадавшего успели довезти до больницы, но спасти не смогли. На следующий день в одном из садовых товариществ бандиты избавились от оружия и сожгли одежду, по которой их могли раскрыть. Так контроль над территориями Усманова сразу перешел к людям Рэкса.

В феврале 1995-го у банды появилась новая цель – авторитет Геннадий Фомин. В то время тот лежал в больнице с травмой ноги. Сначала Черепаха вычислил, в какой палате находится авторитет, а после пробрался в больницу и открыл щеколду на окне первого этажа. Следующей ночью в дело вступил Юрий Горожанцев – бандит под дулом пистолета взял в заложники врача, приоткрыл дверь в палату и высадил несколько пуль. Он был уверен, что дело сделано и быстро убежал из больницы. Однако Фомин чудом выжил. Правда, это не помогло – участники ОПГ Рэкса все равно отобрали у него несколько объектов.

Костяк банды. Фото: программа "Честный детектив"

В этот же период банда устроила еще одно зверское нападение – на этот раз на спортсмена-полиглота Руслана Никитина. Он подписал себе приговор тем, что посоветовал подруге Горожанцева держаться от бандитов подальше. Исполнителем стал Дмитрий Прямоносов, который поджидал парня с ножом около гаражей. За выполненную работу ему заплатили 5 тысяч долларов.

Убийство босса и захват власти

Постепенно банда «шадринских» выросла от уличной шпаны до настоящей теневой власти. Бизнесменам быстро объясняли правила игры: хочешь работать – плати за «крышу». Тех, кто был не согласен, устраняли. Не церемонились и с конкурентами. Разборки с другими ОПГ заканчивались стрельбой, свидетелей старались не оставлять. Позже их влияние вышло за пределы Шадринска и охватило Курганскую область. Особый интерес вызвал рынок алкоголя.

До 1995 года директор Шадринского пивзавода Михаил Шадских обходился без криминального прикрытия, но Рэкс увидел в заводе легкие деньги. Чтобы надавить, он привел «подкрепление» из Тюмени. Приезжие бандиты прямо угрожали сжечь предприятие. Оказавшись под таким прессингом, Шадских был вынужден искать защиту и обратился за помощью к местной банде. Деньги к Рэксу и его людям потекли рекой. В это время группировка контролировала уже значительную часть бизнеса в городе и области. Но внутри банды назревал конфликт. Поползли слухи, что Лоскутов (Рэкс) собирается выйти из игры и уехать за границу. Это не понравилось членам банды. Весной 1996 года Черепаха позвал Рэкса в Тюмень, якобы обсудить с местными дельцами долю в нефтяном бизнесе. Тот поверил и взял с собой в поездку беременную гражданскую жену. В Тюмени женщину отправили к знакомым, а сами поехали в лес, чтобы обсудить сделку за шашлыками. Там все и закончилось. Лоскутова приговорили свои, а после попытались скрыть следы преступления. Только вот главным свидетелем все еще оставалась жена Рэкса. Женщина знала слишком много. Черепаха вместе Горожанцевым обманом вывезли ее в лес, где и произошла дальнейшая расправа.

Передел алкогольного рынка

После убийства главаря, к концу 90-х, банда решила играть по-крупному и полностью подмять под себя алкогольный рынок. Главной преградой был местный криминальный авторитет Алексей Юрченко, известный как «Леша Мафия». Именно он держал поставки и торговлю спиртным в городе. Вопрос был решен радикально: Черепаха заплатил 10 тысяч долларов и передал оружие одному из участников банды, который собрал исполнителей. В октябре 1997 года прямо в офисе частной фирмы, где находились Юрченко со своим партнером Эдуардом Селиным, началась стрельба. После расправы давление на бизнес только усилилось.

Директор пивзавода Михаил Шадских попытался договориться и даже предложил бандитам отдельную линию по розливу нелегальной водки. Но аппетиты Черепахи и других участников ОПГ только росли. Когда требования стали запредельными, Шадских пошел в милицию и написал заявление о вымогательстве. Ответ последовал быстро. В апреле 1998 года на директора попытались совершить покушение. Однако операция сорвалась, а нападавших задержали. Братья Прямоносовы получили по два года за незаконное хранение оружия.

После провала и первых арестов Черепаху объявили в розыск. Он уехал из региона и обосновался в Крыму, но контроль над бандой не потерял, руководил на расстоянии. Бизнес при этом начал «проседать», и внутри ОПГ снова начались конфликты.

Одной из таких внутренних проблем стал Юрий Горожанцев. Он контролировал часть денежных потоков и мог составить конкуренцию. В 1999 году по приказу Черепахи было организовано покушение. Горожанцев чудом выжил, но потерял зрение. После этого отказался от борьбы и передал контроль над алкогольным рынком.

Тем временем на пивзаводе сменилось руководство. В 2000 году директором стал 32-летний Константин Бочаров.

Фото: программа "Честный детектив"

В отличие от предшественников, он отказался платить «за крышу». Это решение стало для него приговором. 23 марта 2001 года на трассе Курган — Екатеринбург в машину Бочарова было выпущено 25 пуль. В салоне находились сам директор, его жена Ольга и водитель Сергей. Машина слетела в кювет. Расправа оказалась настолько жестокой, что шокировала даже привыкших к криминальным сводкам.

Погибший Константин Бочаров с женой. Фото: программа "Честный детектив"

Именно это тройное убийство стало точкой невозврата. После него правоохранители развернули масштабное расследование, и шаг за шагом вышли на всю цепочку участников.

Чем закончилась история банды

Следователи расследовали дела банды Черепахи буквально по кусочкам. В итоге масштаб оказался шокирующим – было доказано 29 особо тяжких преступлений, из них 18 умышленных убийств, семь разбойных нападений и несколько эпизодов бандитизма. Самого Станислава Черепаху задержали в 2003 году в Крыму. По одной из версий, он переходил дорогу, когда один из водителей узнал его и сообщил в милицию. Черепаху признали виновным в покушениях, бандитизме, убийствах и приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Пожизненного он избежал из-за сотрудничества со следствием.

Позже в интервью программе «Честный детектив» Черепаха неоднократно говорил, что очень сожалеет об убитых им и его людьми. Он винил в произошедшем лихие 90-е и уверял, что у него нет инстинкта убийцы.

Станислава Черепаху задержали в 2003 году. Фото: программа "Честный детектив"

– Я нормальный человек и умею жить в социуме. Просто компания ребят была, которые хотели зарабатывать деньги, вот и все. Потихонечку начали помогать людям, которым на самом деле была нужна защита, потому что вся Россия была криминальной, и товар могли отобрать у кого угодно, и где угодно.

Оставшись без лидера, братья Прямоносовы и другие подельники продолжали сеять страх. В 2015 году Дмитрий Прямоносов получил 21 год строгого режима за убийство пяти человек и разбои. Его брат Вячеслав 15 лет скрывался от следствия, в 2022 году его приговорили к 23 годам колонии строгого режима. С Юрием Горожанцевым в 2007 году расправились конкуренты.

Последний из банды

30 июня 2026 года в историю одной из самых жестоких преступных группировок Урала была поставлена финальная точка. Заместитель Генерального прокурора Росси Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по делу в отношении последнего участника банды Станислава Черепахи. Долгие годы он был в федеральном розыске и скрывался от правосудия. Задержали его спустя больше 20 лет после совершенного преступления. По данным следствия, в 2003 участник ОПГ напал на медицинских сестер Шадриской городской больницы скорой помощи. Женщины в тот момент перевозили деньги, предназначенные для выплаты зарплат сотрудникам больницы. Бандит цинично отобрал их.

Теперь уголовное дело направлено для рассмотрения в Курганский областной суд. Последнего участника банды обвиняют в участии в устойчивой вооруженной группе и разбое, совершенным организованной группой с применением оружия. Ему как и остальным подельникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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