В Кургане обсудили вопрос о разрешении продавать алкоголь после 20:00

Изначально продажу алкоголя и вовсе хотели сделать до шести вечера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кургане обсудили возможность продления времени продажи алкоголя до 22:00. Сейчас спиртные напитки можно купить только до 20:00.

— Честно говоря, мы и после принятия закона обсуждали возвращение к 22 часам. Но, исходя из статистики, из налоговых отчислений, пришли к заключению такому, что пока мы оставим на том уровне, который у нас принят, — поделился спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов на ток-шоу «Чего ждем?», сообщает медиахолдинг «Область 45». — В перспективе, возможно, все-таки по времени мы будем смотреть и возвращаться к 22:00

Он также рассказал, что изначально проект предусматривал ограничение продаж алкогольной продукции до 18:00. Но полиция указала на неблагоприятные последствия. Спикер подчеркнул, что в думе осознают наличие производственных издержек для легального бизнеса, поэтому текущий формат работы находится под постоянным присмотром.

Также была затронута тема «наливаек», которые обходят закон. Полиция совместно с департаментом экономического развития проводит рейды, однако привлечение к ответственности осложняется бюрократией. В частности, недобросовестные предприниматели часто уклоняются от получения официальных уведомлений, что затягивает административные расследования.

Власти подчеркивают, что ограничения вводятся не для того, чтобы кошмарить бизнес, а чтобы жители меньше пили. А еще снижение числа преступлений, которые часто совершаются не на трезвую голову. Эксперты сошлись во мнении, что успех борьбы с алкоголем зависит от синергии усилий государственных структур, общественности и ответственного ведения бизнеса. В будущем обсуждение корректировки времени продажи будет опираться на обновленную аналитику и результаты взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, включая общественные объединения.