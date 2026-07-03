Кубок для героев

Борьбу ветераны продолжают на спортивной арене. Фото: пресс-служба губернатора.

Еще одна традиция объединила военных, которые вернулись домой и привыкают к мирной жизни. Год назад полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил провести соревнования среди защитников Отечества. Идея нашла большой отклик у ветеранов, и первый турнир прошел в Тюмени. Второй Кубок решено было провести в Челябинской области.

В течение недели более 300 участников из шести регионов Урала соревнуются в 14 дисциплинах: армрестлинг, волейбол сидя, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, пара-бокс, пауэрлифтинг, плавание, спортивное метание ножа, стрельба из лука, стрельба с применением электронного оружия, шахматы, гонка защитников Отечества и семейные старты.

— Многие ребята, получив ранения, закрываются в себе, и общение на спортивных мероприятиях, в спортзале — это своеобразная психологическая помощь, — объяснил свою инициативу Артем Жога. — Первый Кубок в Тюмени показал его востребованность, а также азарт и вовлеченность всех ребят, а семейные старты были одними из самых популярных. Среди участников Кубка много ребят, которые удостоены орденов и медалей за отвагу и мужество, проявленные на поле боя. Сейчас они борются за другие медали — спортивные. Горжусь каждым участником соревнований.

Челябинскую область выбрали местом для соревнований из-за развитой инфраструктуры, в том числе для адаптивных видов спорта. Площадками стали легкоатлетический комплекс им. Елесиной, стадион им. Колющенко, спорткомплекс «Динамо» и бассейн ЮУрГУ.

— Нам важно было сделать так, чтобы любой участник чувствовал себя здесь уверенно, поэтому арены полностью адаптированы для спортсменов с особенностями здоровья, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Например, по инициативе нашего ветерана Вадима Шарипова мы при помощи Общественного народного фронта оборудовали специализированный корт для мини-футбола для незрячих. Команда уже тренируется, и мы продолжим расширять такие возможности в регионе.

На старты всей семьей

Команда Челябинской области сформировалась быстро. Ветераны тесно общаются, а многие из участников в течение года проходили обучение в проекте «Герои Южного Урала». После первого Кубка в Тюмени многие защитники с нетерпением ждали новых соревнований.

В этом году ветеран Филипп Венедиктов из Челябинска заявился на семейные старты вместе женой и двумя дочерьми.

— От первого турнира у меня остались только положительные эмоции, появились новые друзья, — говорит участник спецоперации. — Есть соревновательный момент, но Кубок больше объединяет. Мы боролись на СВО и продолжаем бороться в спорте. Кубок для защитников Отечества отличается атмосферой братства.

Филипп Венедиктов ушел добровольцем на Донбасс в 2014 году. После ранений в 2018 году вернулся к мирной жизни: завел семью и устроился работать в Челябинский юридический институт. Сейчас преподает рукопашный бой. В 2023 году ветеран решил попробовать себя в общественной работе: подал заявку на грант губернатора Челябинской области как физическое лицо и получил деньги на проект по патриотическому воспитанию.

— Моя старшая дочь поступила в кадетский класс, и я стал преподавать и в ее школе, — говорит герой. — Стал еще и студентом УралГУФКа, так как понадобилось педобразование.

Поддержать спортсменов приехали именитые чемпионы: Лидия Скобликова, Светлана Ишмуратова, Александр Карелин. Они посетили несколько соревнований и поговорили о спортивной карьере. Многие из бойцов находят себя в профессиональном спорте.