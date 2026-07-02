Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

3 июля Госавтоинспекция России будет отмечать юбилей — 90 лет. В преддверии праздника в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова прошел торжественный концерт, а также награждение сотрудников и ветеранов службы.

К празднованию подошли с размахом: перед театром поставили патрульные машины разных времен. В фойе здания ветеранов службы, действующих сотрудников и почетных гостей встречали оркестр Росгвардиии, тематические фотозоны, выставка детских рисунков и экспонаты из музея истории Управления областной Госавтоинспекции.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Праздничный концерт открыл начальник регионального ГАИ Иван Путков, после чего знаменные группы внесли на сцену Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Главного управления МВД региона. Затем состоялась церемония награждения. Генерал-лейтенант полиции Сергей Космачев вручил ведомственные награды 12-ти сотрудникам подразделения. Проявившие высокий профессионализм инспекторы отмечены медалями МВД России «За доблесть службы», «За боевое содружество», «За безупречную службу в МВД», «За отличие в службе ГИБДД» и благодарностями первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Во время торжественной части выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он произнес слова благодарности, вручил медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени — их получили полковники полиции в отставке Сергей Курышев и Вячеслав Парубочий. Также глава региона вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам и отдельно отметил заслуги генерал-майора полиции в отставке, председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области Владимира Майорова в развитии Госавтоинспекции региона.

— История ГАИ стала неотъемлемой частью славной истории нашей страны! В годы Великой Отечественной войны сотрудники Госавтоинспекции мужественно сражались с врагом, обеспечивали бесперебойное движение на фронт воинских частей, техники, отправку в тыл раненных, носили важнейший вклад в приближение Великой Победы. За прошедшие десятилетия в стране была создана сильная, эффективная структура без которой уже невозможно представить нашу жизнь, — отметил глава региона. — Сегодня Государственная автоинспекция Челябинской области — это мобильная, современная, технически оснащенная служба полиции, способная успешно решать поставленные задачи.

Губернатор подчеркнул, что главной и общей целью правительства Челябинской области и Госавтоинспекции является снижение смертности и сохранение безопасности на дорогах:

— Сегодня в подразделениях ГАИ региона трудятся около двух тысяч человек, причем более тысячи несут дежурство непосредственно на дорогах. Отдельно хочу отметить вашу очень активную работу с подрастающим поколением, в том числе в школах, в живом общении, в интернете. Все это прививается с детства, со школьной скамьи, поэтому эта профилактическая работа является очень важной.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Вместе с губернатором с поздравлениями к сотрудникам подразделения обратились главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, председатель Законодательного Собрания региона Олег Гербер и глава Челябинска Алексей Лошкин.

Официальную часть сменила концертная программа с участием вокальных и танцевальных ансамблей города и Главного управления. Особым моментом мероприятия стала минута памяти. В праздничный день присутствующие не забыли про своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей в Аргуне. Перед залом выступил архиерейский мужской хор «Аксиос», который исполнил проникновенную композицию «Молитва». Выступление сопровождалось видеорядом, состоящим из архивных фотографий погибших сотрудников Госавтоинспекции.

Кульминацией мероприятия стало исполнение гимна Госавтоинспекции, сопровождавшееся выездом на сцену патрульного электрокара ДПС с включенными проблесковыми маячками.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

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