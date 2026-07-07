Страх, демотивация или усталость: психолог объяснила, что может стоять за ленью. Проверьте себя, задав несколько вопросов

Вместо автоматического осуждения стоит разобраться, откуда пришло нежелание что-либо делать Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Лень — слово, которое с детства звучит как клеймо. В сказках бездельников ждет порицание и неминуемое наказание. Повзрослев, мы часто соглашаемся с этим и ругаем уже самих себя. Но может быть вместо автоматического осуждения стоит спросить: откуда пришло нежелание что-либо делать? От усталости, бессмысленности или просто привычки? Поняв причину, можно увидеть тревожные сигналы и найти пути решения проблемы.

Арт-терапевт и психолог из ЧелГУ Галина Корюкина отмечает: лень — это скорее бытовое понятие, чем самостоятельное психологическое явление, и этим словом часто называют совершенно разные состояния, внешне выглядящие одинаково. За ней может скрываться банальная физическая усталость, когда организм начинает экономить ресурсы из-за недосыпа, высокой нагрузки и постоянного напряжения. А может быть и проблема с мотивацией.

— Человеку сложно заставить себя делать то, чего он на самом деле не хочет или не понимает, зачем это нужно именно ему. Бывает, что за нежеланием действовать стоят тревога, страх ошибки, страх критики, перфекционизм. Со стороны мы видим, что человек ленится, а внутри он настолько боится сделать недостаточно хорошо, что предпочитает вообще не начинать.

Психолог обратила внимание и на более сложные состояния: эмоциональное выгорание, депрессия и хронический стресс. Она предупредила, что в таких случаях обвинять себя в лени может быть опасно, поскольку это мешает получить необходимую помощь и только усугубляет ситуацию.

Галина Корюкина рекомендует задавать себе несколько вопросов. Что именно я сейчас избегаю? Какие чувства возникают при мысли об этой задаче? Действительно ли мне не хочется этого делать или я боюсь результата? Устал ли я или мне просто неинтересно?

— Очень часто ответы оказываются неожиданными. Человек может понять, что не ленится, а просто несколько месяцев живет без полноценного отдыха. Или обнаруживает, что задача кажется настолько огромной и невыполнимой, что мозг воспринимает ее как угрозу. Мне кажется, что отношение к себе с интересом и заботой всегда полезнее, чем отношение через обвинение и директивы.

Без попытки разобраться в себе борьба с ленью обычно заканчивается повторяющимся циклом: человек заставляет себя, затем истощается, снова ничего не хочет, ругает себя, опять заставляет, истощается — и так по кругу.

Первое, на что нужно обратить внимание, — это базовые потребности. Сейчас люди живут в культуре достижений и «успешного успеха». Многие стремятся к самореализации, карьерному росту, постоянному развитию, но при этом забывают о самых простых вещах: достаточно ли они спят, регулярно ли едят, есть ли место отдыху, чувствуют ли они себя в безопасности. Если вспомнить иерархию потребностей Маслоу, именно базовые (физиологические и безопасность) потребности являются фундаментом. Если этого «фундамента» нет, организм начинает тормозить, пытаясь сохранить оставшиеся ресурсы.

Вторая рекомендация — попробовать понять, что именно вызывает сопротивление. Если задача слишком большая, ее нужно разбить на маленькие шаги, так сопротивление уменьшится самостоятельно.

— Большого слона надо есть по частям, — приводит метафору психолог.

Если же окажется, что потерялся смысл, а задачу выполнить надо, то стоит заняться поиском новых идей. Можно посоветоваться с друзьями, психологом или даже с ИИ-чатом о том, как повысить мотивацию.

Третье, что рекомендовал психолог, — это перестать ждать вдохновения. Многие думают, будто сначала должно появиться желание, а потом — действие. Однако на практике часто происходит наоборот: сначала мы начинаем делать небольшой шаг, а уже в процессе появляется энергия и интерес продолжать.

— Если вам кажется, что вы ленитесь, не спешите бороться с собой и с ленью. Возможно, ваша психика не мешает вам жить, а, наоборот, пытается обратить внимание на что-то важное, что долго оставалось без внимания, — подвела итог Галина Корюкина.