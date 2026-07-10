«Мы не имеем права тут ездить?»: соседи взбунтовались из-за строительства дороги к дому многодетной семьи. Чего они боятся

Из-за ее отсутствия Бакировы не могут подвести электричество, въехать в дом и вынуждены платить огромные деньги за ипотеку и съем квартиры неподалеку. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Многодетная семья Бакировых из Челябинска почти два года пытается добиться строительства дороги к участку, на котором построен их ипотечный дом. Сделать этого не удалось даже после вмешательства властей и прокуратуры. Причина, по словам челябинцев, в соседях. Они выступают против стройки и не пускают подрядчиков на работы. После одной из таких стычек осенью дорожникам пришлось уехать, так и не начав асфальтирование. Теперь семья гадает – появится ли дорога к участку в этом году и как на нее отреагируют местные жители. «Комсомолка» съездила на место и пообщалась с соседями.

К своему участку у озера Смолино в Ленинском районе Аида с дочкой Кариной пробираются через метровые заросли колючей малины и крапивы. Это самый короткий путь, объясняет мать троих детей. Есть еще два других – длиннее и оба через болото. Во всех случаях для подхода придется вытоптать узкую тропку, а кое-где подмочить ноги.

– Тут метров восемь, вот здесь водоотводный канал лежит. А вот здесь соседи выкопали яму, чтобы мы не ездили и не строились, – показывает Аида Бакирова. – Они сказали, что это их прилегающая территория и мы не имеем права тут ездить.

Между соседской беседкой и деревьями слева проходит канал водоотведения. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Это самый короткий путь к дому. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сосед, по словам Аиды, утверждает, что территория за его забором - придомовая. На ней теперь не только ров с беседкой, но также и деревянный заборчик с бетонным блоком, через которые нельзя проехать и трудно пройти.. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сразу за соседским забором женщина резко поворачивает вправо. Еще чуть-чуть и просторный двухэтажный дом становится виден из-за крапивы. Этот участок семья купила зимой 2024 года. Тогда, признается Аида, никто и подумать не мог, что с ним могут возникнуть какие-то проблемы. Однако они не заставили себя долго ждать. Как только семья взяла ипотеку и начала стройку жилья, тут же появились недовольные:

– Зимой все началось, когда ездили. Мы соседей просили дать нам достроиться, чтобы ипотека не подскочила до 12%, нам за год надо было успеть. Тогда еще более-менее проехать можно было, а потом – все.

По словам женщины, в один из дней на пути к их дому появилась большая канава. Проехать через нее было невозможно. Да и пройти – с трудом:

– Сосед нам звонит и говорит: вот соседи сложились, вызвали трактор и выкопали благополучно эту канаву, чтобы вы не ездили. Вы заказываете сорокотонники.

К тому моменту Бакировы уже закончили активную фазу стройки. Оставалась лишь внутренняя отделка, но тащить на руках тяжелые стройматериалы козьими тропками было невозможно. Тогда семья и обратилась за помощью в администрацию района и Комитет дорожного хозяйства города. Переписка с чиновниками длилась несколько долгих месяцев и в сентябре прошлого года челябинцам пришел долгожданный ответ (документ есть в распоряжении редакции. – Прим. авт.).

– В прошлом году ремонтировали улицу Дербентскую. И вот этот кусочек на карте – тоже Дербентская. Его тоже должны были сделать. Сказали, что до этого (соседского. – Прим. авт.) дома сделают асфальт, а там грунтовую дорогу отсыпем вам, – пересказывает ответ Аида.

Однако ни того, ни другого не появилось. Чуть позже многодетной семье пришло еще одно письмо, в котором сказано, что мероприятия выполнить невозможно «ввиду высокой социальной напряженности».

– Мы ни асфальтированной, на даже грунтовой дороги не увидели. Видимо, все вышли, когда подрядчики начали приезжать. Говорят бабушки вышли, кто-то машинами заставил, не дали дорогу делать. Ну как так? Не могли полицию вызвать? Или еще что-то сделать? Разве это не наказуемо? Мы не имеем права уже по дороге вообще ездить? И вот я не знаю, как дальше быть. Вот с того момента я больше тут не была.

Напротив окон двух детских комнат появился высокий соседский забор. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам Аиды, раньше такого забора здесь не было. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вид из комнаты дочек. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель утверждает, что не знала о высоком заборе, который поставил сосед Бакировых напротив их дома. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам многодетной матери, последний раз к участку она подходила прошлой осенью. За это время рядом с ним появилось еще одно новшество. Ближайший сосед Бакировых установил напротив их дома «двухэтажный забор». Теперь окна двух детских комнат выходят прямо на дополнительные секции соседского профнастила.

– Эта комната девочек, тут спальня сына. Раньше такого забора тут не было. Но я и не против, пусть только мне дорогу к дому оставит.

Девятилетняя Карина после этих слов побежала в свою комнату. Здесь с прошлого года лежат игрушки, о которых она успела позабыть, а еще стоит двухъярусная кровать, на которой она мечтала спать.

– Мы вместе с сестрой ее выбирали. Я на верхнем ярусе спать хотела. Мама думала, что мы переедем сюда еще прошлым летом, но из-за соседей мы не можем и поэтому мы живем в съемной квартире, – говорит девочка.

Вопрос с переездом сюда из-за отсутствия дороги сильно подкосил семейный бюджет. На оплату ипотеки за дом и съемное жилье Бакировы вынуждены тратить больше 70 тысяч рублей ежемесячно. Ради этого пришлось «влезть» в собственные сбережения.

– Мы копили на отопление. У нас было в районе миллиона рублей. Но мы потратили все на съем квартиры за два года, – плачет Аида. – И я сейчас вообще не знаю, что делать. Придется, наверное, все заново начинать.

Просторный дом – был настоящей мечтой для этой семьи. Аида признается, что влюбилась в это место не только за красивый вид, еще и за близость к школам, детским садам и кружкам, которые посещают ее дети. В пяти минутах ходьбы от поселка находится поликлиника, в которой было бы удобно наблюдаться ее маме. Последние несколько лет у нее серьезные проблемы со здоровьем, поэтому женщина живет с семьей дочери.

– Понимаете, дорогу можно сделать и с других сторон. Но сделать дорогу самостоятельно, даже если бы были на это деньги мы не имеем права, – продолжает Аида. – Мне сказали, что если что-то на ней произойдет, то администрация будет нести ответственность. На это разрешение нужно получать. Нам его никто не давал.

По словам женщины, рядом с их участком находятся еще два. Но на них собственники из-за отсутствия дороги даже не могут начать стройку:

– Там еще два участка, которые расчищали. Хотели здесь застройку, но не дали людям достраиваться. Люди за миллионы покупали вот эти земли. Тут хозяин приезжал в позатом году. Все расчищал, даже метки стоят, вот они – столбики. Но в итоге плюнул, не знает, с какой стороны подойти. И бабушки благополучно перекопали даже эту яму. Вроде как: «пустите одного козла в огород, попрутся другие» – как они мне говорили.

Аида признается, что если бы у нее была возможность вернуться назад, то от покупки участка ее семья бы отказалась:

– Мы покупали участок у частного лица, два года назад. С соседями не разговаривали. Это была моя ошибка, что не поговорила. Неопытная, первый раз такое.

Что говорят соседи

Ближайший сосед Бакировых, который установил «двухэтажный» забор напротив их дома, от общения с журналистом отказался. По словам председателя КТОС, Елены Мезенцевой, строительство дома многодетной семьи проходило благодаря дороге, которую сосед отсыпал себе сам:

– По кадастровой карте дорога заканчивается возле этого гаража (как раз до соседского дома. – Прим. авт.), а дальше идет тропинка. Ее отсыпал хозяин этого дома, по ней и возили.

– Они договорились, что здесь будут возить, а потом он в какой-то момент перекрыл?

– Да! Потому что началось обсыпание канавы (водоотводной. – Прим. авт.). То есть все на нее сваливалось. Тут такое расстояние маленькое не предназначено для грузовой техники, – говорит председатель.

Вот так это выглядит, если идти к дому Бакировых. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вид в обратную сторону. Дорога, по словам соседей, заканчивается на железном гараже справа. А мы стоим на дороге, которую сам себе отсыпал сосед. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выяснилось также, что рядом с домом Бакировых на самом деле не два, а еще три участка. И они находятся в такой же плачевной ситуации. Ни с одной стороны подъехать к ним невозможно.

– Эти участки перепродаются, если не ошибаюсь, с 2011 года. Вот последние покупатели этих трех участков, когда они приезжали и смотрели, я подходила и объясняла ситуацию ребятам. Говорила – здесь болото. Мы не можем пропустить тяжелую технику. Понятно, что мы костьми ложиться не будем, но дороги не предназначены технически для тяжелой техники.

На то есть две причины, говорят соседи. Во-первых, под дорогами в нескольких местах проходят старые коммуникации, которые давно требуют ремонта, а во-вторых, для строительства необходимы ливневки, которые отводили бы воду от участков с жилыми домами. Жители поселка стали переживать за свои дома и не пустили технику.

– Когда улицу Дербентскую асфальтировали, почему-то этот участок дороги включили в асфальтирование, – продолжает председатель. – Это был не бунт, это было логическое объяснение. Потому что хотели просто положить асфальт, и он был бы здесь ненадолго. Мы попросили, чтобы его здесь не ложили с жителями. Не укладывали асфальт. Мы были против асфальта.

Местные утверждают, что после осеннего визита подрядчиков для асфальтирования обещанной Бакировым дороги, из под земли забили фонтаны:

– После того, как они загнали технику, у нас здесь трубу прорвало, – рассказывает жительница одного из домов по улице Магнитогорская. – Приехал представитель администрации города и подрядчикам сказал – заканчивайте, минусуйте от общей суммы контракта. Здесь все были, свидетелей очень много и прокуратура, кого только не было. Какой асфальт? Заасфальтируете, говорит, вода под фундамент пойдет. Мы сгнием просто. Мы и так гнием.

– Я когда подрядчику задала вопрос: как вы планируете делать асфальт, он говорит – откопаем грунт. Я говорю, на сколько? А он говорит – на глазок! Плана работы у них не было, ни документов, ничего, – продолжает председатель.

Дорогу к дому Бакировых и трем другим участкам можно проложить с трех сторон, но соседи против этого, с какой бы им не предложили. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

По ее словам, такая работа пошла бы во вред остальным жителям поселка:

– Люди не против строительства, люди за строительство, но чтобы строительство проходило по нормам закона. У нас у всего частного сектора по документам, 56 статья идет зона подтопления. Это ограничение у всех стоит.

О проблеме с дорогой, как утверждают соседи, Бакировых предупреждали еще на стадии покупки участка:

– Со мной двадцать раз общались, – говорит еще одна соседка. – Они, когда приезжали, смотрели участки, мы им сказали, что этой дорогой пользоваться нельзя, так как у нас через дорогу четыре трубы идут от одного дома к другому, по поверхности, отопление и холодной воды. Я ей сказала – как вы собираетесь? Она мне показала на телефоне: вот у нас дорога!

По ее мнению, также отсыпкой Бакировы должны заниматься самостоятельно:

– Отсыпать они должны сами. Даже администрация не должна это делать. Потому что администрация делает, когда много. Почему они сюда не приезжают и не смотрят ни за домом, ни за чем, мы вообще не понимаем.

Здесь предполагалась дорога по плану 2015 года, говорят жители, но ее нет. По ней можно было бы добраться и до других участков, которые находятся рядом с домом Бакировых. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В разговоре с соседями выяснилось, что еще в 2015 году к участкам, которые оказались в эпицентре скандала, планировалось провести дорогу с другой стороны – с улицы Чистопольская. По мнению жителей, так было бы правильно. И никто бы не был против. Однако с этим не согласились жители противоположной улицы:

– Если проложить дорогу, то здесь все ездить будут. Мы не против того, чтобы они здесь жили, мы против того, чтобы дорога проходила здесь. У них есть своя дорогая там, пусть там и делают.

– Так те соседи говорят, пусть делают тут...

– Там, извините, две машины надо сделать всыпать, чтобы сделать, а здесь 500 машин – все лето будут это все возить. Они, во-первых, всю дорогу нам разобьют, а мы ее за свой счет делали, поэтому и против.

Аида Бакирова подтвердила, что дорогу со стороны улицы Чистопольская им также предлагала сделать администрация. Вот только на разговорах все и закончилось:

– Здесь они не могут сделать, потому что «высокая социальная напряженность», все ругаются, машины ставят поперек, чтобы мы не ездили, а тут хотят сделать, но это надо кусты прорубить. Здесь лежит уже труба, тут осталось чуть-чуть доделать ее. Вот все упирается в финансы.

Председатель в разговоре с журналистом КП предложила четвертый вариант. Для этого придется поднять трубы водоснабжения с еще одной стороны. Правда узнать мнение жителей на этот счет пока не удалось. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть и третий вариант – со стороны улицы 4-я Бирская. Однако и там жители от идеи не в восторге.

– Там дорога по плану – тупик, дальше нельзя, – говорит председатель. – У нас везде такие дороги-проулочки, не предназначены для тяжелой техники. С той стороны дороги нет на плане, в эту сторону мы тоже не можем нарушать градостроительный план.

Компетентно

По мнению директора юридического бюро «Правовая династия» Олеси Жидовой, права семьи Бакировых, которая до сих пор не может добиться строительства дороги к дому, могут быть нарушены:

– Конечно, нарушены, а именно в чинений препятствий в пользовании земельным участком. Выход из данной ситуации есть, но важно понимать имеются ли на руках второго собственника – соседа, документы, подтверждающие право собственности и право на пользование этого спорного участка дороги, находятся ли они в актуальном состоянии и зарегистрированы ли в Росреестре. Признания действий по чинению незаконными требуют наличия определенных оснований. Эти основания могут включать незаконное ограничение доступа к участку, нарушение условий сервитута, блокировку проезда, или использования земли без согласия собственника. В данном случае, несогласие второго собственника предоставлять доступ к участку – основание для подачи заявления в суд.

Есть нюансы и в случае, если Бакировы все-таки решат заехать в свой дом, но к ним, например, не сможет добраться экстренная помощь из-за отсутствия той же дороги.

– Естественно, основным ответчиком по данному делу, в случае, если произойдет какая-то ситуация, связанная с пожаром, будет отвечать администрация. Потому что на данном этапе вопрос так и не решен – на каком основании данное чинение препятствий является законным, – говорит юрист.

Официально

Редакция КП-Челябинск направила запрос в пресс-службу администрации города. Нам ответили, год назад подрядчик Комитета дорожного хозяйства действительно проводил ремонт автомобильной дороги по улице Дербентская. Однако на участке в самом поселке до дома соседей Бакировых его продолжить не смогли.

– Местные жители не пустили технику для выполнения работ. С ними была проведена встреча с участием представителя прокуратуры города Челябинска, по результатам которой жители домов подтвердили отказ от ремонта этого участка. Нереализованные средства были перераспределены на другие социально значимые объекты города Челябинска.

Если даже получится въехать в дом, к нему без дороги не смогут подъехать экстренные службы: ни скорая, ни пожарные. Фото: Юлия МИТЮГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас обеспечение транспортной доступности участка находится в компетенции администрации Ленинского района. Журналисту КП-Челябинск сообщили, что работы будут проведены при выделении финансирования, которое планируется довести в текущем дорожно-строительном сезоне. Бакировы также планируют обращаться в суд и добиваться строительства дороги дальше, если в этом году она не появится.

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