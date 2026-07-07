На «Иннопроме» дан старт проектам по развитию инноваций с участием вузов и молодежи Челябинской области

Ректор ЮУргУ Александр Вагнер, глава Минцифры Игорь Фетисов и региональный директор Softline Игорь Кравченко подписали соглашение в присутствии губернатора Алексея Текслера. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Продолжается деловая программа делегации Челябинской области на международной промышленной выставке «Иннопром-2026». Сегодня, 7 июля, там был подписан ряд соглашений, направленных на развитие компетенций по передовым высокотехнологичным направлениям. Челябинская область демонстрирует большой потенциал в робототехнике, беспилотных машинах и ИИ: подкрепить его необходимо прочной кадровой базой.

Полпред в УрФО Артем Жога и губернатор Алексей Текслер в павильоне Челябинской области. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Предполагается, что центр компетенций по роботизации и ИИ-технологиям будет создан в рамках сотрудничества ЮУрГУ, ГК Softline и областного Минцифры. Подписанный на выставке документ предполагает, что министерство будет ставить задачи, компания выступит поставщиком ПО и лицензирования, а вуз — базой подготовки кадров и разработки роботов. Это позволит сэкономить на аутсорс-разработке и сформировать гибкий резерв для областных ведомств и предприятий.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, губернатор Алексей Текслер и гендиректор ЧЭМК Вячеслав Попков. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Другой крупнейший вуз региона, ЧелГУ нашел на полях «Иннопрома» новых партнеров в проект межвузовского кампуса — АО «ЧЭМК», ТД «Вторцветмет» и ООО «Нефть-Сервис». Подписанные соглашения закрепят долгосрочное партнерство, направленное на развитие наукоемких технологий, экологическую модернизацию и подготовку кадров для предприятий.

Целый ряд соглашений на «Иннопроме» подписало Минмолодежи в целях развития профориентации и создания возможностей трудоустройства молодых специалистов Челябинской области. Ведомство заключило соглашения с крупнейшими предприятиями региона: АЗ «Урал», ЧКПЗ, «КОНАР», «Форэнерго».

Глава Минмолодежи Юрий Болдырев, губернатор Алексей Текслер и гендиректор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Соглашения подразумевают проведение экскурсий, стажировок, образовательных программ, развитие наставничества и поддержку инициативных проектов. Благодаря этому развитие профессионального потенциала молодых людей в Челябинской области должно приобрести системный характер и усилить кадровый потенциал предприятий.

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