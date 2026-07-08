Возил космический корабль для «Звездных войн»: побывали в легендарном самолете «Руслан» и узнали, почему ему до сих пор нет равных

«Руслан» перевозил даже реквизит для съемок «Звездных войн» Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Он перевозил реквизит для съемок «Звездных войн», оборудование для концертов Майкла Джексона и Мадонны, а еще вертолеты, яхты и автомобили, — гиганту Ан-124 «Руслан», разработанному в СССР, нет равных до сих пор. Он летает по всему миру, а недавно самолет-рекордсмен авиакомпании «Волга-Днепр» прилетел в Челябинск. Корреспонденты КП-Челябинск побывали на борту.

«Руслан» впечатляет, даже на земле. Высота — 21,08 м (как 6-этажный дом), размах крыла — 73,3 м (это почти как ширина Красной площади в Москве). Для сравнения: у пассажирского «Суперджета» эти параметры составляют 10,28 м и 29,7 м.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Экипаж начинает подготовку самолета к загрузке.

— Некоторые смотрят и думают, что мы грузчики, а летают другие, — улыбается старший инженер Алексей Погодин. На пару часов он стал нашим гидом в мир «Руслана».

Алексей Погодин Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На фоне здоровяка «Руслана» люди кажутся совсем маленькими Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Розы и яхты

Проиллюстрировать, насколько вместительный Ан-124, может тот факт, что внутри него помещаются четыре вертолета, а если отсоединить хвостовую балку — все шесть. Двухуровневая конструкция позволяет разместить до 52 автомобилей: по три в ряд. Например, Германии в Алжир перевозили автомобили Mercedes и BMW. Один только монтаж второго уровня занимал восемь часов, а загрузка дорогостоящих машин — почти ювелирная работа, ведь любое неловкое движение и дорогостоящая машина потеряет товарный вид. Бывали случаи, водители отказывались заезжать и экипажу приходилось садиться за руль самим, вспоминает Алексей Погодин.

Полы застилают фанерой для уменьшения количества повреждений Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Перевозили и совсем необычные грузы: яхты, фюзеляжи самолетов, лопасти для ветряных мельниц. И восторг любой девушки — полный самолет роз! Их везли из Голландии в Японию.

Помимо пилотов, в самолете летит и технический экипаж — старший инженер, лоуд-мастер (человек, контролирующий погрузку, размещение и фиксацию груза на борту) и пять человек по разным специальностям (двигатели, шасси и гидравлика, управление и краны, аварийное оборудование, авиационное оборудование, радиосвязь).

Алексей Погодин на рабочем месте Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Выше нос: как устроен «Руслан»

Отличительная особенность «Руслана» — поднимающийся нос и открывающаяся кормовая часть фюзеляжа. Таким образом, загрузку и выгрузку можно производить как с передней, так и с хвостовой части. Многостоечное шасси позволяет изменять угол наклона фюзеляжа для облегчения погрузочно-разгрузочных работ. Есть бортовой кран на 20 тонн.

Поднимающийся нос самолета облегчает погрузку и выгрузку Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Многостоечное шасси позволяет изменять угол наклона фюзеляжа для облегчения погрузочно-разгрузочных работ Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Из грузового отсека поднимаемся в кабину пилота по довольно крутой металлической лестнице. На «втором этаже» (правильней сказать — верхней палубе) — пространство для отдыха, напоминающее купе поезда, только куда более компактное. Там же холодильник, чайник и печка для горячего питания. Обеды и ужины в полете иногда готовят сами — тут никаких красавиц-стюардесс как в пассажирских самолетах.

Пространство для отдыха как в поезде Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Здесь можно приготовить горячий обед Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Из Ульяновска — во Флориду

График у экипажа «Руслана» непредсказуемый — летают под заказ (это называется «чартер», хотя у простого обывателя это слово больше ассоциируется с полетами на отдых «все включено»). Бывает, борт стоит месяц, тогда на месте остаются всего два человека, чтобы проверять оборудование и поддерживать порядок. Но когда заказы идут потоком, экипажи летают по миру по два-три месяца. Сама же авиакомпания «Волга-Днепр» базируется в Ульяновске и большинство сотрудников живут там.

— Интенсивность зависит от сезона. Под Новый год она очень большая. А как наступает январь, все затихает. Потом Китайский Новый год! Весной и осенью тоже много. Летом спад.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Алексей Погодин трудится в компании с 2003 года. Его папа тоже работает в авиации — он бортинженер на Ту-204.

— Родители живут в другом городе, но с отцом пересекаемся в разных городах, — рассказывает Алексей. — Иногда даже случалось что оба борта, произведенные в Ульяновске, стоят рядом крылом к крылу в аэропорту. У каждого свой груз и направление.

Сам Алексей начинал с ремонта авиационных материалов, потом работал механиком, техником, а старшим инженером стал 10 лет назад. До работы в авиакомпании трудился во Всероссийском институте авиационных материалов. Его самый дальний перелет — 16 часов из Ульяновска во Флориду через Северный полюс.

География и грузы

Ан-124 — гость в Челябинске нечастый. Забрав груз, он отправился в Южно-Сахалинск. Оттуда — в Китай, потом снова в Россию и далее в Турцию. Экипаж загружает в самолет огромные чемоданы. С собой берут одежду на все сезоны.

— Недавно были в Алжире, в Индии. Для Китая больше всего заказов. До 2022 года по всему миру доставляли грузы: Новая Зеландия, Япония, Америка, Канада, Исландия, Бразилия.

В больших чемоданах экипаж возит одежду на любую погоду Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Прайм-эра, как сейчас говорят, у «Руслана» пришлась на 90-е. Для съемок «Звездных войн» самолет-гигант возил огромный макет космического корабля из Англии в Тунис, а также сценическое оборудование для концертов Майкла Джексона, Мадонны и других артистов.

Были и гуманитарные миссии: в 2017 году «Руслан» доставлял помощь на Гаити после урагана: генераторы, питьевую воду, аптечки, палатки, — было несколько рейсов. Наш собеседник признается, что в такие моменты чувствуешь гордость, что помогаешь людям.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Во время пандемии COVID-19 гигант «Руслан» стал настоящим спасителем для многих стран. Маски, защитные костюмы, антисептики — сотни тонн груза возили в Россию, Францию, Германию, Канаду из Китая.

— У китайцев были очень строгие правила, — вспоминает Алексей. — Мы сдавали тест на коронавирус еще в России, а потом по прилету в Китай. Все в масках, костюмах, перчатках, за нами постоянно наблюдали. Каждый, кто с нами контактировал, уходил на двухнедельный карантин. В итоге у них закончился весь персонал, людей просто не хватало.

Золотой самолет или почему «Руслану» нет равных

В настоящее время «Руслан» остается самым большим действующим грузоподъемным самолетом в мире. Когда-то он уступал Ан-225 «Мрия», но единственный экземпляр этой модели был разрушен в 2022 году. До сих пор крупные корпорации не могут создать ничего подобного.

— Сначала американцы создали C-5. Он мог поднимать только 80 тонн, — рассказывает наш собеседник. — У них получилось утяжеленное крыло из трех секций, его проще производить. А у нас крыло цельное в 28 метров, панель без единого стыка. Такого в мире никто не делал, даже станков не было специальных. Наша панель от начала до конца под крылом расположена. Когда в 1985 году американцы увидели «Руслан», они были в шоке, что мы такое смогли создать.

Этот рекорд стал возможен неслучайно. Конструкторы закладывали в «Руслан» решения, которые опережали время. Цельное крыло — только одно из них.

— Система улучшения устойчивости и управляемости позволила уменьшить стабилизатор на 25%. Во время полета самолет немного «колбасит», но автоматика сама его выравнивает, летчик ничего не делает. Можно было сделать огромный стабилизатор, а можно эту систему — ее применение позволило уменьшить вес на 2-3 тонны. Каждое такое решение позволило сделать самолет легче на 20 с лишним тонн. А значит — брать больше груза.

Бортовой кран поднимает до 20 тонн Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Еще один важный элемент — титановые полы. Легкие, прочные, но невероятно дорогие. Если бы их заменили на металл, самолет стал бы тяжелее на 1,5-2 тонны, а грузоподъемность бы упала. Сейчас полы застелены фанерой, чтобы уменьшить количество повреждений.

Из-за всех этих решений стоимость создания подобного самолета выходит такой, как если бы его сделали из золота. Сегодня настолько большие ресурсы никто не готов вкладывать. У американцев есть разработки военно-транспортных самолетов с похожими характеристиками, но в массовое производство они не запущены.

Кстати, в штатном режиме самолет поднимает до 120 тонн, есть три борта с усиленными полами и более толстой резиной на шасси, которые берут до 150 тонн. Самолет также установил рекорд, подняв в 171 тонну на высоту 11 км. Однако по расчетам конструкторов, «Руслан» мог взять даже больше, но тогда просто не стали рисковать. Американский военно-транспортный самолет C-5 Galaxy поднимал до 110 тонн, но на высоту всего два км.

Что означает «Руслан»?

Кстати, в этом году заводу «Авиастар», где создавался «Руслан», исполнилось 50 лет. 10 июня 1976 года на пустынном левом берегу Волги в Ульяновске вбили первый колышек, через девять лет здесь уже стоял авиагигант, а рядом вырос целый микрорайон на двести тысяч человек. Все для того, чтобы собирать самолеты, которым не будет равных. Помимо Ан-124 там производили пассажирские Ту-204 и транспортные Ил-76МД-90А.

В конце нашей экскурсии интересуемся, почему «Руслан»? Официального объяснения нет, есть лишь несколько версий. Говорят, в конструкторском бюро Антонова была традиция называть большегрузные самолеты так, чтобы в названии было сочетание «ан» (по обозначению самолета). Так еще один большегрузный самолет Ан-22 имеет название «Антей» (великан- герой древнегреческого мифа). Есть также версия о том, что в нем зашифрована аббревиатура слов «русский лайнер Антонова». И совсем поэтический вариант — отсыл к герою пушкинской поэмы «Руслан и Людмила».

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Глядя на самолет «Руслан» поражаешься: мы умеем создавать великое! Челябинск прощается с самолетом-богатырем до следующего раза. Будем ждать новых встреч!

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