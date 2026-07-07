Запер тело брата и улетел в отпуск: мужчина не заботился о родственнике-инвалиде, но гулял на его пенсию

Мужчина не навещал брата четыре месяца. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Словно сюжет из жуткого фильма воплотился в городе Магнитогорск. Мужчина бросил брата-инвалида одного в квартире, а, когда нашел его тело, запер, улетел в отпуск и продолжал жить на его выплаты. На чем попался бессердечный преступник?

Антон (имя изменено. – Прим.ред) больше 40 лет жил с первой группой инвалидности из-за психического заболевания. С детства за ним наблюдал психиатр, а когда мальчик повзрослел, его признали недееспособным. Об Антоне всю жизнь заботилась мама, но потом ее не стало.

Тогда временную опеку над ним оформил младший брат. Именно он получал пенсию по инвалидности, которая полагалась его брату. Но об Антоне он совсем не заботился. В марте 2025 года он перестал навещать старшего брата, а ведь Антон страдал от деменции, плохо ориентировался в пространстве и нуждался в уходе.

Опекун приехал к своему брату только в июле, но в квартире его ждало только тело. И вместо того, чтобы вызвать полицию, мужчина запер дверь квартиры на ключ и улетел в отпуск. При этом он продолжал получать пенсию брата.

О гибели Антона узнали только осенью прошлого года. Тогда соседка забила тревогу, ведь она очень давно его не видела. В итоге квартиру вскрыли и ужаснулись.

– За указанный период обвиняемый похитил свыше 220 тыс. рублей, незаконно полученных в качестве пособия, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Горе-опекуна обвиняют в мошенничестве при получении выплат и оставлении в опасности. Уголовное дело уже передали в суд.

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